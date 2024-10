As taxas de desemprego devem aumentar em todo o país, com base nos resultados da pesquisa.

A instabilidade econômica paira sobre todos os estados alemães no próximo ano, segundo um estudo do Instituto de Pesquisa do Emprego (IAB). A taxa de desemprego no leste da Alemanha deve aumentar 0,2 ponto percentual, atingindo 7,6%, enquanto no oeste pode haver uma ligeira alta de 0,1 ponto percentual, encerrando em 5,7%. Enquanto isso, o crescimento do emprego deve aumentar 0,6% no oeste, enquanto no leste deve permanecer estável.

Rüdiger Wapler, especialista do IAB, admitiu que a situação está turva. Ele apontou que um aumento no gasto do consumidor e um comércio exterior mais forte poderiam reverter a situação. No entanto, se as disputas comerciais piorarem ou as tensões geopolíticas aumentarem, os mercados regionais de trabalho poderiam ser afetados.

De acordo com a previsão, o maior aumento nas taxas de desemprego deve atingir a Turíngia, Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Saxônia e Baviera. Por outro lado, Baixa Saxônia, Bremen e Renânia do Norte-Vestfália preveem o menor aumento. Em termos de empregos sujeitos a contribuições de proteção social, o maior crescimento é projetado para Hamburgo, Renânia do Norte-Vestfália e Hesse. Por outro lado, Turíngia e Saxônia-Anhalt poderiam testemunhar a maior queda.

