As próximas eleições presidenciais enfrentam uma avaliação de ameaças contínua, de acordo com um relatório recente do DHS.

Análise anual emitida na quarta-feira alerta para potenciais ameaças de violência extrema alimentada pelo clima político intenso dos Estados Unidos, além de perigos estrangeiros e domésticos representados por grupos terroristas e aqueles inspirados por conflitos internacionais. Este anúncio coincide com um conflito em andamento no Oriente Médio, após a assassinato do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e a iniciação de operações terrestres no Líbano. Em resposta, o Irã retaliou ao lançar aproximadamente 200 mísseis contra Israel na terça-feira.

Um representante sênior do Departamento de Segurança Interna informou aos repórteres na quarta-feira que eles ainda estão decifrando as repercussões da ação agressiva do Irã contra Israel em sua segurança dentro dos EUA.

O oficial aconselhou: "É óbvio que os recentes desenvolvimentos no Oriente Médio nos últimos anos têm exacerbado este ambiente de ameaça aumentada e continuam a fazê-lo. Estamos constantemente trabalhando para avaliar e monitorar ocorrências internacionais para avaliar sua influência no solo nacional."

O oficial sugeriu ainda que o ataque iraniano, combinado com o aniversário do ataque do Hamas ao Israel no ano passado, poderia motivar certos extremistas violentos nos EUA a acelerar ou instigar ações que não teriam sido antecipadas anteriormente.

"Estamos ainda nas primeiras etapas de entender as verdadeiras intenções do Irã", admitiu o oficial.

De acordo com os oficiais e o relatório em si, os objetivos do Irã e de outros países incluem semear discórdia e tumulto nas eleições presidenciais dos EUA em 2024.

O relatório mantém: "A China, o Irã e a Rússia empregarão uma mistura de táticas sigilosas, clandestinas, criminosas e coercitivas para explorar novas oportunidades de minar a confiança nas instituições democráticas dos EUA e na unidade doméstica."

A sabotagem nas eleições assume várias formas, de acordo com o relatório do departamento, incluindo desinformação sobre votantes disseminada por atores estrangeiros com o objetivo de enganar os eleitores sobre os locais e horários de votação.

Em termos de cibersegurança, os oficiais dos EUA esperam que hackers apoiados pelo governo chinês continuem a infiltrar sistemas de computador vitais dos EUA em preparação para potenciais hostilidades contra os EUA, de acordo com o relatório, destacando isso como uma preocupação importante. O diretor do FBI, Christopher Wray, advertiu o Congresso em janeiro de que esses hackers estão se preparando para infligir danos generalizados e prejuízos reais no mundo real caso a China decida atacar a infraestrutura crítica dos EUA.

No entanto, potenciais ameaças podem surgir internamente nos EUA, como aconteceu em 2020.

"Temos documentado ameaças contra trabalhadores eleitorais, vimos cartas com pó branco enviadas a trabalhadores eleitorais para intimidá-los", revelou o oficial. "E estamos preocupados que os trabalhadores eleitorais, no dia da eleição, possam ser submetidos a ameaças."

O relatório instilou a preocupação de que, durante a eleição, extremistas violentos domésticos "representarão o maior risco físico para oficiais do governo, eleitores e pessoal e infraestrutura relacionados às eleições, incluindo estações de votação, locais de urnas, sites de registro de eleitores, eventos de campanha, escritórios de partidos políticos e sites de apuração de votos."

O relatório alerta que extremistas violentos anti-governo ou anti-autoridade, motivados por "queixas políticas partidárias ou teorias da conspiração", representam o maior risco.

"Recentemente, observamos um aumento nas táticas disruptivas focadas no assédio de oficiais e escritórios eleitorais - semelhantes àquelas vistas em ciclos eleitorais passados - incluindo falsas ameaças de bomba, swatting, doxxing e envio de cartas com pó branco, com o objetivo de criar medo e atrapalhar operações de campanha e eleições", afirma o relatório.

Diante das tensões crescentes no Oriente Médio e da retaliação do Irã contra Israel, o clima político atual nos Estados Unidos pode potencialmente servir como uma ferramenta de recrutamento para grupos extremistas dentro do país.

Diante do ambiente de ameaça aumentada resultante de conflitos internacionais e discórdia política, é crucial que os oficiais monitorem potenciais ameaças à segurança das eleições domésticas, incluindo ataques cibernéticos e táticas disruptivas direcionadas a trabalhadores e escritórios eleitorais.

