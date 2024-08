- As próximas eleições parlamentares são precedidas por uma recente pesquisa

Em véspera das eleições regionais, o ZDF Politbarometer prevê a AfD como a maior força em Turíngia, enquanto a CDU tem uma boa chance de vitória na Saxônia. De acordo com o último estudo da Forschungsgruppe Wahlen, publicado no "Heute Journal", novos parlamentos regionais serão eleitos em ambos os estados neste domingo.

Em Turíngia, a AfD está com 29%, deixando para trás a CDU com 23% e a aliança de Sahra Wagenknecht (BSW) com 18%. A Esquerda, atualmente no poder com Bodo Ramelow como primeiro-ministro do estado, está com 13%. O SPD poderia obter 6%, enquanto os Verdes podem não conseguir entrar no parlamento estadual com 4%. As demais partes somam 7%, e nenhum partido obtém mais de 3%.

"Isso formaria uma maioria apertada para uma coalizão de CDU, BSW e SPD", foi afirmado. Embora coalizões de AfD e CDU, AfD e BSW, ou até mesmo CDU, BSW e Esquerda tenham uma maioria teórica, essas opções foram descartadas pela CDU ou BSW. No entanto, 29% dos respondentes ainda estão indecisos sobre sua escolha ou decisão de voto.

CDU continua a liderar na Saxônia

Na Saxônia, a CDU, sob o comando de Michael Kretschmer, tem uma vantagem significativa sobre a AfD com 33% contra 30%. De acordo com a pesquisa, a Esquerda não estaria presente no parlamento estadual com 4%, enquanto os Verdes e o SPD obteriam cada um 6%. A BSW é avaliada em 12% na pesquisa. Juntas, as demais partes somam 9%, e nenhum partido ultrapassa 3%.

"O continuity of the CDU, Greens, and SPD government and a similar narrow majority for an alliance of CDU and BSW" is possible according to the pollsters. A coalizão de CDU e AfD também é concebível, mas isso foi rejeitado pela CDU. Na Saxônia, 24% dos respondentes ainda estão indecisos sobre sua escolha ou decisão de voto.

Resultados da pesquisa estáveis apesar de Solingen

As figuras da pesquisa para os partidos individuais mal mudaram desde o Politbarometer de 23 de agosto - apesar de a pesquisa ter sido realizada após o ataque suspeito de islamista em Solingen. Na sexta-feira à noite, um suspeito atacou participantes de um festival da cidade usando uma faca, causando três mortes e ferindo oito. O suspeito, o sírio de 26 anos Issa Al H., agora está detido em Düsseldorf.

Os resultados da pesquisa estão sujeitos a incertezas. Uma diminuição da lealdade partidária, junto com decisões de voto cada vez mais a curto prazo, torna desafiador para as instituições de pesquisa interpretarem os dados coletados. Em essência, as pesquisas refletem a opinião pública no momento da pesquisa e não preveem o resultado da eleição.

Levando em conta essas pesquisas, se a eleição para o Landtag ocorresse como previsto, a AfD teria a maior quantidade de assentos em Turíngia, potencialmente formando uma coalizão com a CDU ou BSW, embora ambas as partes tenham descartado essas opções. Na Saxônia, a CDU, atualmente liderando com 33%, permanece a escolha favorita para a maioria, com a coalizão CDU e BSW sendo uma possibilidade.

Leia também: