As primeiras cédulas eleitorais de 2024 foram enviadas por correio.

O primeiro processo relacionado à eleição deveria começar com votos por correio em North Carolina, mas foi adiado devido a decisões judiciais que interromperam o processo, determinando que os boletins de voto devem ser reemitidos sem a opção para Robert F. Kennedy Jr., que havia suspenso sua campanha e endossado o ex-Presidente Donald Trump, levando à sua remoção dos boletins.

Em Alabama, o voto antecipado agora é possível, apesar de ser um estado que geralmente desencoraja o voto antecipado.

Mais desenvolvimentos são esperados nas próximas semanas.

Aqui está o que você deve ter em mente:

Quando começam os votos por correio e antecipados?

A maioria dos estados não oferecerá boletins de voto por correio até meados de setembro ou outubro. A próxima data importante é 19 de setembro, quando os boletins são esperados para estar disponíveis em Wisconsin, um estado chave. Os eleitores militares e no exterior devem receber seus boletins até 21 de setembro em todos os estados.

Cada estado tem regras e prazos únicos para solicitar um boletim de voto por correio e devolvê-lo até uma data específica. Alguns estados exigem que os boletins de voto por correio cheguem aos oficiais eleitorais antes do fechamento das urnas, enquanto outros aceitam boletins postados anteriormente, mas recebidos após o dia da eleição.

Washington é um dos poucos estados que realiza quase todo o seu voto por correio e aceita um boletim de voto por correio até a certificação dos resultados em meados de novembro, desde que esteja postado no dia da eleição.

O voto antecipado também pode ser feito pessoalmente em muitos estados, embora não comece até mais tarde em setembro. O voto antecipado em grande escala começará em 20 de setembro em Minnesota, Dakota do Sul e Virgínia.

Para detalhes específicos sobre seu estado, consulte o Manual do Eleitor da CNN, que fornece datas para cada estado.

Todos são elegíveis para voto antecipado?

Não. Trinta e seis estados, incluindo Washington D.C., permitem que todos os eleitores votem por correio. Oito desses estados e Washington D.C. enviam boletins para todos os eleitores registrados. Os quatorze estados restantes exigem motivos específicos, como requisitos de trabalho ou obrigações familiares, para o voto antecipado ou por correio.

A campanha já acabou?

De modo algum. Recentemente, a Vice-Presidente Kamala Harris e Trump participaram de um debate acalorado em 10 de setembro. Os candidatos à vice-presidência, Sen. JD Vance de Ohio e o Governador de Minnesota Tim Walz, terão um debate em 1º de outubro.

Ambas as campanhas se concentrarão em sete estados disputados nas próximas semanas e continuarão seus esforços para mobilizar os eleitores.

A maioria das pessoas já sabe em quem vai votar?

Provavelmente, sim. De acordo com pesquisas da CNN conduzidas pela SSRS nos estados de batalha, apenas uma média de 15% dos eleitores ainda estão indecisos. Isso sugere que o resultado da disputa presidencial é incerto, apesar das vantagens estreitas em cada estado de batalha.

Em 2020, quase três quartos dos eleitores já tinham se decidido antes de setembro, e apenas 5% dos respondentes à pesquisa de saída decidiram na última semana.

Como e quando a maioria das pessoas vai votar?

Em 2020, a maioria das pessoas votou antecipadamente ou por correio, mas esses números foram mais altos devido às circunstâncias únicas da pandemia de Covid-19. Segundo uma pesquisa do Pew Research Center após o dia da eleição, cerca de metade dos eleitores em 2020 votou por correio. Aproximadamente um quarto dos eleitores votou pessoalmente antes do dia da eleição, e um quarto dos eleitores votou pessoalmente no dia da eleição.

Trump criticou o voto por correio em 2020, como parte de suas alegações infundadas de fraude eleitoral, o que levou a uma menor participação de eleitores republicanos no voto por correio. Quase três quartos dos apoiadores de Trump votaram pessoalmente no dia da eleição, enquanto apenas 17% dos eleitores de Biden o fizeram. Quase 60% dos eleitores de Biden usaram votos antecipados ou por correio.

Esses números podem mudar neste ano. Alguns estados podem não ser tão receptivos ao voto antecipado ou por correio em 2024. Com a pandemia de Covid-19 menos preocupante, mais eleitores podem optar por votar pessoalmente em vez de por correio.

Trump continua a fazer falsas alegações de fraude eleitoral e não gosta do voto por correio, embora tenha votado pessoalmente por correio. No entanto, os republicanos estão encorajando o voto por correio em muitos lugares, apesar dos avisos de Trump.

Como posso garantir que meu voto por correio será contado?

Siga as instruções! Cada estado tem diretrizes diferentes, então certifique-se de entender como devolver seu boletim de voto por correio corretamente.

Por exemplo, em North Carolina, o boletim requer a assinatura de dois testemunhas ou um notário, além de uma cópia do documento de identificação com foto.

Em Pennsylvania, os eleitores devem escrever a data na parte externa do envelope. Um tribunal estadual da Pensilvânia recentemente decidiu, no entanto, que os boletins sem essa data não podem ser descartados.

Provavelmente haverá mais dessas questões respondidas pelos tribunais nas próximas semanas.

Para verificação, alguns estados exigem uma cópia do documento de identificação, enquanto outros exigem o número da carteira de motorista ou os quatro últimos dígitos do número de seguro social.

Em muitos estados, os boletins de voto por correio exigem uma assinatura que será comparada com a assinatura do documento de identificação ou do cartão de registro de eleitor, então certifique-se de usar a mesma assinatura.

Também é importante enviar seu boletim com tempo suficiente antes da eleição para minimizar qualquer possibilidade de atrasos no correio. Se estiver mais perto do dia da eleição, considere devolver seu boletim pessoalmente para evitar qualquer atraso no correio.

Se eu estragar meu voto, como posso corrigir?

Frequentemente, os eleitores podem acompanhar online quando seu boletim é entregue e seu status. Se um boletim for rejeitado, a maioria dos estados tem um processo de correção do boletim – eles notificarão o eleitor e haverá um procedimento para corrigir ou consertar o erro.

E se eu estiver no Exército ou morar no exterior?

Você pode votar, seja solicitando um boletim de voto antecipado de sua jurisdição local ou através do Programa de Assistência ao Voto Federal. As regras podem ser diferentes para quem vota do exterior, então não deixe para a última hora.

E se eu ainda não me inscrevi para votar?

Primeiro, verifique seu status de registro de eleitor. Muitos estados oferecem registro de eleitores quando se obtém uma carteira de motorista.

Se você ainda não estiver registrado, não se preocupe. Os prazos para registro de votantes não começam até outubro e variam de estado para estado.

Rhode Island é o primeiro estado a interromper o registro de votantes um mês antes do Dia das Eleições, em 5 de outubro. No entanto, também está entre os 23 estados e o Distrito de Columbia que permitem registro no Dia das Eleições.

Alaska e Rhode Island são únicos porque só permitem registro no Dia das Eleições para a eleição presidencial. Nesse ponto, a maioria dos americanos já pode ter votado.

Apesar dos desafios legais em andamento, o voto por correio ainda é uma questão controversa na política, com alguns estados exigindo razões específicas para votação antecipada ou por correio, enquanto outros enviam cédulas para todos os votantes registrados.

O cenário político é dinâmico, com a Vice-Presidente Kamala Harris e outros candidatos participando de debates e campanhas que continuam nos estados disputados.

