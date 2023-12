As primárias presidenciais americanas de 2024, explicadas

Trata-se de um processo complicado que evoluiu ao longo da história do país e que continua a evoluir atualmente.

Eis o que deve saber:

O que são as primárias?

É uma eleição para selecionar candidatos, normalmente de um determinado partido político, para figurarem no boletim de voto das eleições gerais.

Quem está a concorrer nas primárias?

Para os democratas, Joe Biden é o presidente em exercício e está a concorrer à reeleição, o que faz dele o candidato incumbente.

Os titulares raramente enfrentam uma concorrência séria. Há alguns democratas que o desafiam nas primárias democratas, incluindo o deputado Dean Phillips, de Minnesota, e a escritora Marianne Williamson. Mas eles ainda não geraram muito apoio, pelo menos nas pesquisas de opinião.

Para os republicanos, o antigo Presidente Donald Trump é há muito o favorito, o que significa que, nas sondagens, parece ter uma vantagem sobre cinco outros candidatos que ainda estão na corrida.

Trump, como antigo presidente, também projecta algum do poder de um incumbente, embora tenha perdido as últimas eleições. Esta é a primeira campanha séria de um antigo presidente para a nomeação do seu partido desde que Teddy Roosevelt tentou e não conseguiu recuperar a nomeação republicana em 1912.

Os republicanos anti-Trump parecem estar interessados em duas opções principais: a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley e o governador da Flórida Ron DeSantis. Haley obteve melhores resultados em New Hampshire e DeSantis concentrou-se em Iowa. O ex-governador de Nova Jersey, Chris Christie, o empresário Vivek Ramaswamy e o ex-governador do Arkansas, Asa Hutchinson, tiveram mais dificuldade em obter apoio.

Quem pode votar nas primárias presidenciais?

Isso varia de acordo com o estado. As primárias são geralmente realizadas em locais de votação como em qualquer outra eleição.

Mas alguns estados têm "primárias abertas", o que significa que qualquer eleitor registado pode votar nas primárias democratas ou republicanas. Outros estados têm "primárias fechadas", o que significa que apenas as pessoas registadas num determinado partido político - normalmente republicanos ou democratas - podem votar nas primárias desse partido.

Outros oferecem registo no dia da votação, o que essencialmente abre as primárias à maioria dos eleitores registados.

Quando é que ocorrem as primárias presidenciais?

A primeira data do calendário das primárias presidenciais é 15 de janeiro, embora não seja tecnicamente uma primária.

Nesse dia, no Iowa, os membros do Partido Republicano reúnem-se em eventos chamados caucuses, onde ouvem discursos dos apoiantes de uma campanha e depois votam no seu candidato preferido. Ao contrário das primárias noutros estados, estes eventos são supervisionados pelos partidos estatais e não são conduzidos como eleições normais.

Os democratas também se reunirão nesse dia no Iowa, mas a sua votação para presidente será efectuada por correio, terminando a 5 de março.

Em alguns estados, as primárias presidenciais são realizadas numa data e as primárias para outros cargos são realizadas mais tarde no ano. Veja o calendário completo.

Depois de Iowa, New Hampshire realiza a sua "primeira primária da nação" a 23 de janeiro, embora os democratas não sancionem o evento. Os democratas querem que a sua primeira primária oficial tenha lugar a 3 de fevereiro na Carolina do Sul, que é um estado com maior diversidade racial e o primeiro lugar onde Biden ganhou uma primária em 2020. Seguir-se-ão as primárias do Nevada, a 6 de fevereiro.

O calendário estende-se a partir daí. Os republicanos competem nos caucuses do Nevada, a 8 de fevereiro, e na Carolina do Sul, a 24 de fevereiro.

Os vencedores de Iowa e New Hampshire ganham normalmente a nomeação do partido?

Não necessariamente. Em 2020, Biden não ganhou nem em Iowa nem em New Hampshire, mas a sua campanha foi reiniciada na Carolina do Sul e ele conseguiu a nomeação democrata e a Casa Branca.

Em 2016, Donald Trump perdeu o Iowa, mas ganhou New Hampshire, à semelhança do colega republicano Mitt Romney em 2012.

Em 2008, o democrata Barack Obama venceu em Iowa, mas perdeu em New Hampshire. O republicano John McCain perdeu Iowa naquele ano, mas ganhou New Hampshire.

O último candidato a vencer tanto em Iowa como em New Hampshire e a chegar à Casa Branca foi o democrata Jimmy Carter em 1976, embora tecnicamente tenha ficado em segundo lugar em Iowa, atrás dos "não comprometidos".

Se vários candidatos ganharem nas primárias dos partidos em diferentes estados, como é determinado o candidato presidencial final?

Os eleitores votam nos candidatos, mas na realidade estão a selecionar delegados para as convenções partidárias, que se realizam durante o verão.

Os delegados podem ser distribuídos através de um sistema de "o vencedor leva tudo", o que significa que o candidato mais votado nas primárias de um estado recebe todos os delegados desse estado, ou podem ser distribuídos proporcionalmente aos resultados das eleições primárias. Alguns estados têm limiares em que cada candidato que obtenha mais de um determinado número de votos - digamos, 20% - pode ter direito a delegados.

Atualmente, os democratas distribuem todos os seus delegados proporcionalmente.

As regras republicanas deste ano exigem geralmente que os estados com primárias e caucuses antes de 15 de março repartam os delegados proporcionalmente. Os estados com primárias e caucuses depois de 15 de março podem mudar para um formato em que o vencedor leva tudo.

Quando é que saberemos qual o candidato que tem delegados suficientes para ser o nomeado do partido?

Teremos de ver como as primárias se desenrolam.

Fique de olho na Super Terça-feira, 5 de março. Embora ainda não haja delegados suficientes na mesa para conquistar a nomeação, essa é a noite com o maior número de delegados, em que os republicanos de 16 estados e territórios votarão para presidente.

Poderá ser necessário esperar até maio ou junho para que um candidato obtenha votos suficientes para ganhar a nomeação do seu partido. As últimas primárias presidenciais ocorrem a 4 de junho.

O que acontece se nenhum candidato obtiver a maioria dos delegados nas primárias?

Na maioria dos casos, os delegados têm de estar "vinculados" (termo republicano) ou "comprometidos" (termo democrata) com um determinado candidato, antes da convenção.

Uma pequena porção de delegados em certos estados e territórios do lado republicano é "não vinculada". Estes poucos delegados podem apoiar quem quiserem no início da convenção.

Os democratas têm delegados "não vinculados" - os manda-chuvas do partido - mas não votam na primeira ronda de votações na convenção se puderem influenciar o resultado.

Se não houver um vencedor maioritário claro após a votação dos delegados, estes passam a outras rondas de votação em que os delegados vinculados se tornam não vinculados para que possam finalmente selecionar um candidato. Isto é o que se chama uma "convenção intermediada".

Quando dizemos que isto é raro, queremos dizer que não acontece desde 1952.

Como é que este processo surgiu?

Evoluiu ao longo da história do país. Antigamente, eram as delegações do Congresso que seleccionavam os candidatos presidenciais.

A primeira eleição em que houve convenções políticas para os membros dos partidos foi em 1832, quando Andrew Jackson ganhou a Casa Branca. A primeira convenção foi realizada pelo Partido Anti-Maçónico, de curta duração e há muito extinto.

A tendência para se concentrar nas eleições primárias e tornar o sistema mais democrático começou após a violência na Convenção Nacional Democrata em Chicago, em 1968, quando os líderes do partido optaram pelo então vice-presidente Hubert Humphrey em vez do candidato anti-guerra Eugene McCarthy. (Humphrey acabou perdendo para Richard Nixon).

Onde e quando serão as convenções de 2024?

A Convenção Nacional Republicana acontece de 15 a 18 de julho em Milwaukee.

A Convenção Nacional Democrata acontece de 19 a 22 de agosto em Chicago.

Há primárias que não são tão centradas nos partidos políticos?

Sim, mas não para o cargo de presidente.

Um número crescente de estados está experimentando primárias não partidárias, em que todos os eleitores e candidatos participam de uma eleição primária e os primeiros colocados, independentemente de sua filiação partidária, se enfrentam no dia da eleição.

Estas primárias não partidárias, que são utilizadas nas eleições estaduais para o Senado e para governador e nas eleições para a Câmara, não são utilizadas nas eleições presidenciais.

A Califórnia, o Nebraska e Washington utilizam o sistema de dois primeiros. O Alasca tem um sistema de quatro primeiros.

A Louisiana tem as chamadas "primárias da selva". Todos os candidatos a cargos locais, estaduais ou federais são listados na cédula do dia da eleição e, se nenhum candidato obtiver a maioria, os dois primeiros colocados participam de um segundo turno.

Haverá candidatos presidenciais de terceiros partidos?

Sim. É provável que o Partido Verde tenha um candidato presidencial nas urnas na maioria dos estados e o Partido Libertário espera estar nas urnas em todos os 50 estados. Estes partidos seleccionarão os seus candidatos nas suas próprias convenções.

No entanto, a última vez que um candidato de um terceiro partido ou independente garantiu votos eleitorais numa eleição geral foi em 1968.

Fonte: edition.cnn.com