As pesquisas indicam uma vantagem para Harris em dois estados decisivos.

Recentemente, em pesquisas para a presidência dos EUA, a candidata democrata Kamala Harris tem uma ligeira vantagem sobre seu competidor republicano Donald Trump em dois estados essenciais. De acordo com uma pesquisa da Universidade Quinnipiac, Harris lidera com 51% no estado chave da Pensilvânia, com Trump ficando para trás com 45%. No Michigan, o resultado é ainda mais próximo, com Harris em 50% e Trump em 45%.

A pesquisa foi realizada após o debate de 10 de setembro entre os dois candidatos, que Harris foi amplamente elogiada por vencer. Na Pensilvânia, Harris viu um aumento de três pontos em relação à pesquisa de agosto da mesma organização. No estado do Wisconsin, a pesquisa mostra uma disputa mais apertada, com Harris liderando com 48% e Trump logo atrás com 47%.

A Pensilvânia, Michigan e Wisconsin são alguns dos sete estados indecisos onde a corrida presidencial está particularmente apertada, de acordo com as tendências no site RealClearPolitics. Na Arizona, Geórgia e Carolina do Norte, Trump tem uma vantagem estreita, enquanto em Nevada, Harris está ligeiramente à frente.

A atenção se volta para a Pensilvânia

A Pensilvânia é um estado particularmente importante, já que concede mais votos eleitorais para um candidato do que os outros seis estados. O debate e uma tentativa de assassinato contra Trump em Butler em 13 de julho, que resultou em ferimentos leves para o septuagenário, aumentaram ainda mais o interesse neste estado nordeste.

Ao contrário de um voto popular direto, o presidente dos EUA é eleito através de um colégio eleitoral, composto por representantes de cada estado. Para garantir a presidência, o candidato deve garantir uma maioria de 270 votos eleitorais dos 538 totais. Em muitos estados, a regra "vencedor leva tudo" é aplicada, o que significa que o vencedor leva todos os votos eleitorais.

As vitórias em muitos estados são relativamente claras, e há pouca dúvida sobre se eles votarão em Harris ou Trump. No entanto, devido à natureza apertada das eleições de 2020 em 3 de novembro, o resultado muitas vezes depende apenas de alguns poucos estados-chave, já que às vezes apenas alguns milhares de votos separam o vencedor do perdedor.

Os resultados da pesquisa da Universidade Quinnipiac indicam um aumento de três pontos para Harris na Pensilvânia desde o debate, fortalecendo sua posição no estado. Os resultados da pesquisa também destacam que a Pensilvânia, com seu grande número de votos eleitorais, pode potencialmente decidir a eleição devido à sua disputa apertada entre Harris e Trump.

