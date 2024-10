As operações de recuperação após o Helene apresentam riscos potenciais após 30 acidentes aéreos de encontro durante o voo.

No último sábado, foram relatados vários quase-acidentes no céu por 30 aeronaves, segundo uma fonte do setor federal à CNN.

O aumento do tráfego aéreo faz parte da ampla operação humanitária em andamento no sudeste dos Estados Unidos, afetado pelo furacão Helene em seis estados, como Carolina do Norte e do Sul. Mais de 210 pessoas perderam a vida durante a tempestade e os danos subsequentes.

Várias áreas ainda estão inacessíveis por estrada devido ao fechamento de mais de 200 estradas, o que complica a entrega de itens essenciais às comunidades atingidas e obriga os fornecedores de ajuda a recorrer à assistência aérea.

O tráfego aéreo no oeste da Carolina do Norte teve um aumento de 300% na semana anterior devido às operações de ajuda humanitária, de acordo com Becca Gallas, diretora da Departamento de Aviação da Carolina do Norte, falando à CNN.

"O resposta foi impressionante", enfatizou Gallas, "mas a segurança sempre é nossa maior preocupação."

Na Carolina do Norte, membros da Guarda Nacional têm facilitado entregas de suprimentos e resgatado pessoas com seus animais de estimação.

Muitos beneficiários das operações de ajuda aérea incluem pilotos privados.

Gallas destacou um piloto privado de Cessna que não estendeu o trem de pouso em Hickory, Carolina do Norte, na quarta-feira, o que levou ao fechamento temporário da pista do aeroporto e dificultou novas entregas de suprimentos.

O Aeroporto Regional de Asheville ficou sobrecarregado com o tráfego aéreo na quarta-feira, o que levou a autoridade do aeroporto a fechá-lo para aeronaves privadas entrantes - exceto aquelas envolvidas na ajuda humanitária - até pelo menos a próxima quinta-feira.

A Administração Federal de Aviação emitiu um alerta na sexta-feira, pedindo a todos os aviadores que ficassem informados.

Muitos aeroportos na área atingida não têm torres de controle de tráfego aéreo, como alertado pela FAA em um comunicado, e os pilotos foram aconselhados pela FAA a ter cuidado extra ao voar na área.

Um número não especificado de pilotos privados ofereceu seu tempo e aeronaves para ajudar na entrega de suprimentos às áreas atingidas pela tempestade, e a FAA enfatizou que seu objetivo é garantir a segurança e agilizar esse trabalho vital.

As autoridades estaduais de aviação proibiram alguns voos privados de chegarem à cidade duramente atingida de Asheville e estabeleceram uma linha direta para pilotos ligarem antes de pousar no Aeroporto Regional de Asheville.

" Nossa equipe está trabalhando horas extras para garantir que todas as missões de ajuda - sejam para entrega de suprimentos ou resgate - estejam acontecendo de forma eficiente e segura", disse Tina Kinsey, porta-voz do aeroporto, à CNN. "A determinação aqui é verdadeiramente impressionante."

O secretário de Transportes, Pete Buttigieg, respondeu a Elon Musk no Twitter tarde na sexta-feira, assegurando-lhe que "ninguém está restringindo o espaço aéreo, e a FAA não bloqueia voos legítimos de resgate e recuperação".

Elizabeth Wolfe e Ashley R. Williams, da CNN, contribuíram para esta matéria.

