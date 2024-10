As Nações Unidas rejeitam o envio de forças de paz ao Líbano

A ONU parece estar ignorando a demanda de Israel para deslocar partes de suas forças de manutenção da paz no Líbano, de acordo com uma declaração da Unifil. De acordo com a Unifil, seus mantenedores da paz continuarão em seus postos, como estabelecido em um comunicado. Israel supostamente instou a missão de manutenção da paz da ONU em 30 de setembro a retirar seu pessoal de certos locais, já que Israel planejava realizar "manobras terrestres restritas" no Líbano. No entanto, de acordo com a declaração da Unifil, os mantenedores da paz permaneceram em todos os seus postos, e a bandeira da ONU continua a hastear com orgulho.

A missão de manutenção da paz da Unifil, composta por mais de 10.000 soldados e civis, tem operado no Líbano desde 1978. A Resolução 1701 da ONU de 2006 ampliou o mandato dos soldados de capacete azul, encarregando-os de vigiar um cessar-fogo alcançado após uma guerra anterior entre Israel e Hezbollah e apoiar o exército do Líbano na segurança das fronteiras.

Recentemente, a confrontação entre Israel e a milícia pró-iraniana Hezbollah no Líbano tem se intensificado significativamente.

Relações Israel-ONU tensas

Após vários ataques aéreos contra alvos ligados à milícia Hezbollah, que é alinhada com a organização palestina radical islâmica Hamas, o exército israelense anunciou o início de "operações terrestres restritas" no sul do Líbano na noite de terça-feira. Na terça-feira à noite, o Irã retaliou com um grande ataque de foguetes contra Israel, referindo-se ao ataque, entre outras coisas, como uma resposta ao assassinato do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, por um ataque aéreo israelense em um subúrbio do sul de Beirute. De acordo com os relatórios israelenses, a maioria dos cerca de 200 foguetes disparados do Irã foi interceptada.

As relações entre Israel e a ONU estão tensas. Na quarta-feira, o governo israelense rotulou o secretário-geral da ONU, António Guterres, como uma "pessoa indesejável" devido à sua crença de que ele não havia condenado firmemente o ataque anterior de foguetes do Irã contra Israel. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, descreveu Guterres como um "secretário-geral anti-israelense que apoia terroristas, estupradores e assassinos".

A ONU, ignorando a demanda de Israel, escolheu cumprir os parágrafos seguintes que dizem respeito à operação de manutenção da paz da Unifil no Líbano. Apesar de Israel instar a Unifil a retirar seu pessoal de certos locais, os mantenedores da paz da ONU continuam a cumprir o comunicado, mantendo seus postos e exibindo a bandeira da ONU.

Leia também: