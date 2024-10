As nações expressam o desejo de que "não se repitam incidentes como este" após a falha da Ponte Carola.

Astruturas de transporte da Alemanha estão começando a apresentar sinais de desgaste. Os estados estão pressionando a administração federal para criar um fundo de bilhões de euros imediatamente para modernizar ferrovias, pontes e estradas. Inicialmente, o Ministro dos Transportes Wissing estava a favor dessa ideia, mas o plano solicitado de seu departamento ainda não foi apresentado aos estados, como indicado em um rascunho de resolução da Renânia do Norte-Vestfália para a conferência de ministros dos transportes (VMK) na próxima semana em Duisburg.

Ponte desabada em Dresden serve como lembrete

"É hora de uma mudança de abordagem após o desabamento da ponte Carol em Dresden", afirmou o ministro dos transportes da Renânia do Norte-Vestfália, Oliver Krischer, que atualmente preside a VMK. "Precisamos de uma nova estratégia para prevenir mais danos à nossa infraestrutura de transporte. Se não fizermos investimentos significativos, de longo prazo e planejados em breve, as gerações futuras e a competitividade da Alemanha sofrerão". Krischer enfatizou que um fundo de infraestrutura é necessário e precisa ser estabelecido antes das eleições federais.

Estimular investimentos privados também

Segundo o rascunho de resolução, o uso de fundos da precificação do CO2 no transporte e a exploração de métodos para envolver o capital privado no financiamento do fundo seriam benéficos para as ferrovias, em particular. O objetivo final deveria ser apresentar aos decisores um modelo de fundo equilibrado e sustentável para consideração durante o próximo período legislativo, de acordo com a VMK.

Os ministros dos transportes dos estados aprovaram a proposta de fundo de infraestrutura de Wissing durante a conferência em abril e solicitaram um plano para a conferência de outono. Os ministros dos transportes dos estados se reunirão em Duisburg nesta semana e nas quarta e quinta-feiras, e o Ministro Federal Wissing é esperado para participar também.

