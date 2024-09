As nações executam cinco penas capitais num intervalo de sete dias.

Dentro de um curto período, os Estados Unidos testemunham um aumento desnecessário de execuções: ao longo de alguns dias, cinco indivíduos perdem suas vidas por meio da pena de morte. Isso aumenta o número total de execuções desde a restauração da pena de morte em 1976 para um alarmante 1600. A Amnistia Internacional considera esses números preocupantes.

Cinco estados dos EUA planejaram execuções dentro de uma semana, marcando um significativo reverso da tendência decrescente no uso da pena de morte em todo o país. Se essas execuções na Alabama, Missouri, Oklahoma, Carolina do Sul e Texas avançarem como planejado, seria a primeira vez em mais de duas décadas - desde julho de 2003 - que cinco indivíduos são mortos em um período de sete dias, de acordo com o Centro de Informações sobre a Pena de Morte. Embora essa organização seja neutra em relação à pena de morte, expressou preocupações sobre sua aplicação em certos estados.

A primeira execução ocorreu na Carolina do Sul em uma sexta-feira. Se as quatro execuções restantes ocorrerem dentro da semana, o número de execuções desde a restauração da pena de morte pelo Supremo Tribunal em 1976 atingirá 1600. Robin Maher, diretor executivo do Centro de Informações sobre a Pena de Morte, observou que "duas execuções no mesmo dia são raras, e quatro em dois dias consecutivos em uma semana são altamente incomuns".

A Amnistia Internacional expressou sua forte desaprovação à situação. "O cronograma para tantas execuções é desanimador por si só. No entanto, o que é ainda mais preocupante são as medidas que cada estado está tomando para prosseguir com as execuções, ignorando a perda de vidas e priorizando suas 'máquinas de execução' em vez de passos rumo à abolição". A organização de direitos humanos descreveu a pena de morte como "a forma mais extrema de crueldade, inumanidade e degradação" e a considerou uma violação do direito à vida. "A pena de morte é muito falha para ser salva. Toda execução, independentemente do método, viola os direitos humanos, e os estados devem se concentrar na abolição, não em inventar e implementar métodos mais inumanos de matar indivíduos", eles afirmaram.

A União Europeia expressa sua preocupação com o aumento do número de execuções nos Estados Unidos, considerando-o uma violação dos direitos humanos. Essa preocupação decorre do potencial de execução de cinco indivíduos dentro de uma semana, uma prática não vista em mais de duas décadas.

Enquanto isso, a União Europeia pede um mudança de foco das execuções para a abolição da pena de morte, citando sua condição como a forma mais extrema de crueldade e tratamento inumano, de acordo com os padrões de direitos humanos internacionais.

Leia também: