As mortes devido à Helene aumentaram para pelo menos 225 em seis regiões diferentes.

Uragano Helene, classificado como um dos segundos mais mortais a atingir o continente dos Estados Unidos nas últimas décadas, está seguindo os passos do Uragano Katrina, que causou pelo menos 1,833 mortes em 2005.

Atualmente, estão em andamento operações extensas de socorro na área afetada. Os objetivos são restaurar a energia, reparar a infraestrutura danificada de água e celular, e fornecer suprimentos às regiões isoladas devido à destruição causada por Helene nas estradas e pontes.

Eforts de busca e resgate continuaram no sábado.

Até o sábado, o número de mortos atribuíveis a Helene por estado é o seguinte:

Carolina do Norte: 113 mortes

Aqui está o que sabemos sobre os esforços de recuperação em andamento após Helene:

Fecho da Blue Ridge Parkway: A Blue Ridge Parkway, com 400 milhas de comprimento, que se estende pela Carolina do Norte e Virgínia, permanece fechada enquanto as equipes realizam avaliações de danos. Sem uma data prevista para reabertura, foram relatados danos significativos e catastróficos em várias seções da via. Fotos compartilhadas pelo Serviço Nacional de Parques mostram árvores derrubadas e uma lavagem de estrada perto de Gooch Gap. A Blue Ridge Parkway foi o local mais visitado do Serviço Nacional de Parques (SNP) em 2023, com 16.75 milhões de visitas, segundo a CNN.

Um resumo das interrupções de energia por estado:

Carolina do Sul: 183.231

151.636 Estância Biltmore sofre danos significativos: Partes da maior mansão privately owned dos Estados Unidos e atração turística popular em Asheville, a Estância Biltmore, foram afetadas por Helene. Algumas áreas baixas experimentaram "inundações significativas e danos a edifícios", de acordo com a Estância Biltmore. A casa de 250 quartos, bem como a vinícola, conservatório e hotéis da propriedade, "receberam danos mínimos ou nenhum da tempestade", de acordo com a Biltmore. No entanto, as áreas florestadas, que representam uma grande parte da propriedade, sofreram danos extensos pelo vento. À medida que as equipes trabalham para limpar as estradas para reparos, também houve danos aos terrenos e certaines estruturas. "Infelizmente, perdemos alguns de nossos animais durante a tempestade, mas a maioria está segura e contabilizada", disse a propriedade.

A equipe de recuperação está trabalhando de perto com respondedores de emergência de várias partes dos Estados Unidos, incluindo o Departamento de Bombeiros de Nova Iorque, para ajudar as áreas afetadas, especialmente o condado de Buncombe, na Carolina do Norte. Apesar dos esforços de mais de 3.000 respondedores federais da Agência Federal de Gestão de Emergências, mais de 74.000 pessoas no condado de Buncombe ainda estão sem energia.

Diante dos danos extensos à Blue Ridge Parkway, que é uma atração turística importante e o local mais visitado do Serviço Nacional de Parques em 2023, os esforços de recuperação estão se concentrando em limpar estradas e reparar a infraestrutura danificada para restaurar serviços às comunidades afetadas, incluindo nós.

