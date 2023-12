As lutas pelo recenseamento em todo o Sul colocam novamente em causa o futuro da Lei do Direito de Voto

Estavam a preparar-se, segundo ela, para o teste de literacia da era Jim Crow, um dos notórios obstáculos à votação erigidos antes da Lei dos Direitos de Voto de 1965, que procurou desmantelar de uma vez por todas a discriminação racial nas eleições americanas.

A mãe dela ficou furiosa com o facto de a pessoa que iria administrar o teste mal ser alfabetizada, recorda Courville. "Ela disse: 'Não posso acreditar que vou ter de recitar uma parte do preâmbulo diante de um homem branco que não sabe ler o seu nome em letras maiúsculas'".

Décadas mais tarde, Courville, agora com 80 anos, encontra-se no meio de uma batalha sobre um dos pilares remanescentes dessa lei. É autora de uma ação judicial intentada por uma secção local da NAACP e por outros grupos que procuram reverter uma decisão republicana que eliminou a única esquadra dominada por minorias no condado de Galveston, Texas, a comunidade onde vive há mais de 50 anos.

Pensei: 'Lá vamos nós outra vez com pessoas a tentar tirar-nos direitos'", disse a assistente social reformada sobre a decisão do Tribunal de Comissários do Condado de Galveston, controlado pelo Partido Republicano, de desmantelar a sua esquadra.

O caso Galveston é um de uma série de confrontos legais que ocorreram em todo o Sul sobre as alegações de que os republicanos usaram o processo de redistritamento após o censo de 2020 para traçar linhas que preservam seu domínio na política estadual e local às custas dos eleitores de cor - mesmo com a região crescendo mais diversificada e mais competitiva politicamente.

Os representantes do Partido Republicano que defendem os mapas afirmam que estes estão de acordo com as práticas de redistritamento de longa data nos seus estados e com as recentes medidas do Supremo Tribunal dos EUA para travar as políticas raciais, como o fim da ação afirmativa nas admissões universitárias. E argumentam que os litigantes liberais que contestam as linhas distritais estão a tentar usar a lei eleitoral como arma para obter ganhos partidários.

Os riscos são elevados.

O resultado das restantes batalhas poderá determinar o controlo das alavancas do governo, desde a Câmara dos Representantes dos EUA até às comunidades locais, após as eleições de novembro. Os casos também suscitam novas questões sobre o alcance - e o poder continuado - de uma das leis de direitos civis mais importantes do país.

A Lei do Direito de Voto está a ser posta em causa - incluindo a questão de saber se indivíduos como Courville têm autoridade para intentar acções judiciais para impedir alegadas violações da lei.

Surpresa do Supremo Tribunal no Alabama

Estas lutas prolongadas em locais como o Texas, a Geórgia e o Louisiana estão a decorrer durante a primeira ronda decenal de redistritamento desde que o Supremo Tribunal dos EUA, em 2013, esvaziou uma parte fundamental da Lei dos Direitos de Voto.

A chamada disposição de pré-compensação da lei federal exigia que os estados e as jurisdições locais com um historial de discriminação racial obtivessem primeiro a autorização do governo federal ou dos tribunais antes de promulgarem novas leis relacionadas com o voto. Mas, há uma década, o tribunal superior invalidou os requisitos de pré-autorização da lei, decidindo que o país tinha mudado e que já não se justificava uma supervisão federal intensa das eleições nesses locais.

Agora, uma das principais ferramentas que restam para aqueles que procuram fazer cumprir a promessa da Lei do Direito de Voto é a Secção 2 da lei, que proíbe a discriminação com base na raça. Mas, ao contrário da preclearance, as contestações às leis de voto discriminatórias e aos gerrymanders raciais ao abrigo da Secção 2 só podem ser apresentadas depois de essas leis serem promulgadas.

Num caso de grande visibilidade da Secção 2, em junho, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos aceitou uma contestação apresentada por activistas e grupos de defesa dos direitos civis a um mapa do Congresso do Alabama, concordando com um tribunal de primeira instância em que a legislatura do estado, controlada pelos republicanos, tinha violado a Lei do Direito de Voto ao criar apenas um distrito de maioria negra num total de sete lugares na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, apesar de os negros do Alabama representarem cerca de 27% da população do estado.

A decisão de 5-4, em que dois conservadores se juntaram aos três liberais do tribunal para confirmar partes essenciais da decisão do tribunal de primeira instância, surpreendeu muitos observadores do tribunal, que esperavam que o tribunal restringisse ainda mais a lei federal sobre o direito de voto.

Evan Milligan - um ativista de 42 anos de Montgomery, Alabama, e um dos principais queixosos no processo do Supremo Tribunal que agora tem o seu nome - faz parte de uma coligação que contestou o mapa por diluir ilegalmente o poder político dos negros no seu estado do Deep South.

A decisão de apresentar uma queixa ao abrigo da Secção 2 suscitou um intenso debate entre os activistas envolvidos, disse Milligan, o diretor executivo de uma organização de direitos civis com três anos de existência chamada Alabama Forward.

Alguns membros da coligação receavam que o facto de se basearem na lei federal, já enfraquecida, na sua luta pelo redistritamento, pudesse levar a uma maior erosão da Lei do Direito de Voto, disse ele. Mas outros insistiram em avançar.

"Tivemos um grupo que argumentou: 'Aqui está a Lei do Direito de Voto. Pode não parecer grande coisa neste momento. Pode ser fraca e uma casca do que costumava ser. Mas tem vida. Mas ainda tem vida. E nós não abandonamos isso'", disse Milligan recentemente.

E os activistas, disse ele, continuam determinados a "manter-se" com a lei "até que a forcem a sair dos nossos braços publicamente, para que toda a história e o mundo a vejam".

Os casos de redistribuição que tinham estado em suspenso até à decisão do Supremo Tribunal no caso do Alabama, Allen v. Milligan, ganharam vida nos meses que se seguiram, com resultados variáveis.

Novos testes

No caso do Alabama, a decisão do Supremo Tribunal enfrentou a reação imediata dos legisladores estaduais que rapidamente aprovaram um novo mapa que desafiava a ordem do tribunal federal de criar um segundo distrito com maioria negra ou "algo muito próximo disso".

Depois de o Supremo Tribunal ter rejeitado, pela segunda vez, os esforços dos republicanos do Alabama para contornar a decisão, um painel federal de três juízes aprovou, em outubro, um novo mapa - desta vez elaborado por um mestre especial e um cartógrafo externo. Foi criado um novo distrito congressional no sul do Alabama, com uma população negra substancial.

Esse mapa será utilizado nas eleições de 2024 e é provável que dê ao Alabama dois legisladores negros no Congresso pela primeira vez na história do estado e aos democratas um lugar adicional na Câmara dos Representantes dos EUA. Atualmente, os republicanos detêm uma escassa maioria na Câmara.

(A resistência do estado tem tido um preço elevado: Só o projeto de lei sobre a elaboração do mapa custou ao Alabama mais de 514.000 dólares, segundo os registos do tribunal).

As autoridades do Alabama, no entanto, prometeram lutar contra o uso do mapa nos ciclos eleitorais após 2024. Os tribunais federais, argumentam eles, impuseram indevidamente o seu julgamento sobre o dos legisladores estaduais que conhecem melhor o Alabama. Os republicanos do estado dizem que querem manter comunidades semelhantes juntas sem fazer da raça o fator predominante nas fronteiras do Congresso.

"Se esta apropriação descarada e divisionista for permitida sem sequer um sussurro de preocupação de outros quadrantes, as eleições para o Congresso dos Estados Unidos, tal como as conhecemos, nunca mais serão as mesmas", afirmou o Procurador-Geral do Alabama, Steve Marshall, numa declaração. "Seremos agrupados apenas pela raça, com condados e cidades divididos ao meio - da mesma forma que já fomos tão injustamente segregados."

Milligan, que tem as suas raízes no estado há seis gerações, desde a escravatura, disse que as lutas legais que se avizinham sobre o futuro do mapa do Congresso marcarão simplesmente "a ronda nº 155 para qualquer pessoa que tenha sido negra e viva no Alabama".

"Mas não é uma luta ou um combate em que vamos ceder ou ceder um milímetro em qualquer altura, tão cedo", afirmou.

Por outro lado, surgiram novas disputas sobre o direito de voto, nomeadamente no Tribunal de Recurso dos EUA para o 8º Circuito, que poderão reduzir o âmbito da Lei do Direito de Voto.

Um painel de juízes de recurso do 8º Circuito confirmou recentemente uma decisão de um juiz federal do Arkansas, segundo a qual as organizações privadas, como a NAACP e a ACLU, e os indivíduos, como Courville e Milligan, não têm autoridade para intentar acções judiciais ao abrigo da Secção 2. O poder cabe inteiramente ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, segundo a decisão do painel, que foi tomada por 2-1.

A decisão contraria décadas de prática jurídica, incluindo muitos processos no Supremo Tribunal.

Na sua dissidência, o juiz-chefe do 8º Circuito, Lavenski Smith - nomeado por George W. Bush - observou que, nos últimos 40 anos, foram instaurados pelo menos 182 processos bem sucedidos ao abrigo da Secção 2, dos quais apenas 15 foram instaurados exclusivamente pelo Departamento de Justiça dos EUA.

A decisão do 8º Circuito é o resultado que os críticos conservadores da ação judicial da Secção 2 pretendiam.

Jason Snead, diretor executivo do projeto conservador Honest Elections Project, considerou a decisão uma "vitória para o Estado de direito" e afirmou que poderia ajudar a travar o que considera ser o abuso da Lei do Direito de Voto por parte de litigantes e grupos privados, que, segundo ele, estão a utilizar a lei para obter vantagens partidárias.

"Sempre me preocupou o facto de os tribunais estarem a ser mal utilizados para fins políticos", afirmou.

A questão poderá ser resolvida pelo Supremo Tribunal, e os críticos do litígio privado apontaram a linguagem do juiz Neil Gorsuch, que escreveu numa opinião concorrente em 2021, que era uma "questão em aberto" se a Secção 2 da lei permitia um direito de ação privado.

Alguns advogados de direitos de voto duvidam que o tribunal superior interrompa os litígios privados, dados os anos de precedentes legais sobre a questão.

"Quando o seu governo local não o ouve, o único lugar a que pode recorrer é o tribunal", disse Kareem Crayton, diretor sénior para os direitos de voto e representação no Centro Brennan para a Justiça, de tendência liberal. "A sua capacidade de ir a tribunal e defender e reivindicar os seus direitos é tão essencial para a Constituição como o voto".

Entretanto, no Louisiana, os legisladores têm ordens do tribunal para criar um segundo distrito congressional de maioria negra até ao final de janeiro. (Os negros constituem cerca de um terço da população do estado, mas o Louisiana tem apenas um legislador negro - que é também o único democrata - na sua delegação de seis membros da Câmara dos Representantes dos EUA).

E na Geórgia, a legislatura estatal controlada pelo Partido Republicano aprovou recentemente novos mapas do Congresso e da Assembleia Legislativa para cumprir uma ordem do tribunal federal. Os críticos afirmam que os mapas continuam a diluir o poder político das pessoas de cor num estado que viu a sua população aumentar em cerca de um milhão de habitantes entre 2010 e 2020.

Os residentes de minorias foram responsáveis por "todo o crescimento populacional da Geórgia" naquela década, escreveu o juiz distrital dos EUA Steve Jones em sua decisão de outubro, ordenando novos mapas. Mas, segundo ele, o número de distritos congressionais e legislativos de maioria negra nos mapas inicialmente elaborados pela legislatura liderada pelo Partido Republicano da Geórgia "permaneceu o mesmo".

Agora, Jones tem de decidir se as linhas distritais aprovadas em dezembro pelos republicanos do estado cumprem integralmente as suas instruções. O mapa do Congresso redesenhado acrescentou novos distritos de maioria negra, mas à custa dos chamados distritos de coligação minoritária, como um nos subúrbios de Atlanta, atualmente detido pela democrata Lucy McBath. Os residentes negros, latinos e asiáticos constituem a maioria dos eleitores do seu distrito, mas não há uma única raça ou grupo étnico dominante.

As disputas na Geórgia e no condado de Galveston estão a suscitar um novo debate jurídico sobre se a Lei dos Direitos de Voto permite estes distritos de coligação. Os tribunais de recurso estão divididos quanto a esta questão. Numa audiência na quarta-feira em Atlanta, um advogado do estado da Geórgia argumentou que a lei federal protege apenas um grupo - não coligações de eleitores de minorias. E o próprio Jones observou que o caso em questão se centrava nos direitos dos georgianos negros.

Ele prometeu decidir rapidamente. As autoridades da Geórgia dizem que os mapas devem ser finalizados no próximo mês para cumprir os prazos para as eleições de 2024.

"Acho que os oponentes da Lei do Direito ao Voto ficaram chocados com o que aconteceu em Milligan, e acho que talvez eles estejam até em um estado de descrença e negação de que isso aconteceu ", disse Mark Gaber, diretor sênior de redistritamento do apartidário Campaign Legal Center - um dos grupos de direitos de voto envolvidos no litígio da Seção 2. "Eles estão a tentar acreditar que talvez haja uma maioria no Tribunal (Supremo) que esteja disposta a inverter o curso".

'Tratados como gado'

A questão de saber se as protecções da Lei do Direito de Voto se estendem a coligações multirraciais está no centro do atual confronto legal no Condado de Galveston, o mais recente confronto de redistritamento a ter lugar nesta comunidade da Costa do Golfo com cerca de 350.000 habitantes.

Há mais de uma década, quando a pré-autorização ainda estava em vigor no Texas, o Departamento de Justiça rejeitou um esforço para redesenhar as circunscrições eleitorais do condado, com o argumento de que diluiria o poder das minorias.

Mas o processo de redistribuição das circunscrições eleitorais do condado após o recenseamento de 2020 tem atraído manchetes e acções judiciais - de grupos de defesa dos direitos civis e do Departamento de Justiça dos EUA, tanto sobre a forma como as novas circunscrições foram desenhadas como sobre o próprio plano final.

O Tribunal de Comissários do Condado de Galveston, como é conhecido o órgão de governo local, realizou apenas uma audiência pública sobre o mapa - um evento acalorado, em que o Comissário Stephen Holmes, o atual titular do cargo no distrito de Courville, e muitos residentes imploraram à maioria republicana que abandonasse o plano. Na altura, Holmes era o único democrata e a única pessoa de cor no Tribunal de Comissários.

Embora nenhum grupo minoritário constituísse a maioria dos eleitores da sua circunscrição, os eleitores negros e latinos representavam, em conjunto, 58% da população total da circunscrição em 2020.

A reunião pública sobre o plano de redistribuição foi marcada para um dia de semana à tarde, em vez de à noite. E em vez de se reunir na sala de reuniões normal do Tribunal de Comissários, no interior de um tribunal com capacidade para cerca de 250 pessoas, a audiência teve lugar noutro edifício a cerca de 25 milhas da cidade de Galveston, numa sala de reuniões que só podia acomodar 65 a 75 pessoas, de acordo com a ação judicial do DOJ.

Não havia espaço para as cerca de 150 a 200 pessoas que compareceram, deixando os residentes - alguns dos quais eram idosos que usavam andarilhos e cadeiras de rodas - alinhados nos corredores. E os participantes, segundo o DOJ, tiveram dificuldade em ouvir os procedimentos porque a sala não tinha sistema de som.

Courville, uma ativista comunitária de longa data e ex-candidata a um cargo local em Texas City, Texas, estava entre os oradores nesse dia e denunciou com raiva que o mapa "destruía totalmente" a sua comunidade, como mostram as imagens da reunião.

"Foi uma das coisas mais frustrantes com que já me deparei enquanto adulta", afirmou numa entrevista recente. "Fomos tratados como gado".

No final, o mapa foi aprovado por 3-1, sendo Holmes o único voto contra.

Após o julgamento, o juiz do Tribunal Distrital dos EUA Jeffrey Vincent Brown, nomeado pelo ex-presidente Donald Trump, ficou do lado dos queixosos em Galveston, decidindo que os mapas iniciais eram "fundamentalmente inconsistentes" com a Secção 2 da Lei dos Direitos de Voto. E classificou os acontecimentos no condado de Galveston como "gritantes e chocantes", com os comissários a transformarem o distrito de Holmes "da esquadra com a maior percentagem de residentes negros e latinos para aquela com a menor percentagem".

"Sentimo-nos vingados", disse Courville sobre a decisão de Brown.

A sua euforia durou pouco. A maioria da comissão de Galveston recorreu, argumentando que a Lei do Direito de Voto "não protege as coligações de minorias".

E os juízes do conservador Tribunal de Recurso do 5º Circuito dos EUA, que já tinham decidido que a Secção 2 permitia reivindicações de coligações minoritárias, planeiam agora rever esse precedente.

Foi marcada uma audiência sobre esta questão para maio, perante o tribunal de recurso. Uma última tentativa dos grupos de defesa dos direitos civis para persuadir o Supremo Tribunal dos EUA a intervir e obrigar o governo local a utilizar um novo mapa a tempo das eleições primárias de março falhou. (O Supremo Tribunal não explicou por que razão deixou o mapa em vigor, pelo que não é claro se a maioria considerou que estava demasiado perto das eleições para impor novas linhas de circunscrição ou se alguns dos juízes estão abertos a examinar a questão das coligações minoritárias).

Mark Henry, o chefe do executivo do condado de Galveston, disse através de um porta-voz que, apesar de "todas as críticas" às acções dos comissários, "parece que os tribunais estão de acordo com o que fizemos".

(Os funcionários do condado de Galveston também referem que a comissão de cinco membros tem agora uma maior representação de minorias do que alguma vez teve, com outro membro negro a juntar-se a Holmes no painel. Esse comissário, o republicano Robin Armstrong, foi nomeado para preencher uma vaga em 2022 e desde então ganhou o assento depois de concorrer sem oposição. O lugar de Holmes vai ser reeleito no próximo ano).

Mas, como resultado da decisão da Suprema Corte de não intervir, as eleições primárias e gerais de 2024 no condado de Galveston continuarão sob um mapa que o juiz de primeira instância decidiu que diluiu ilegalmente os votos dos residentes negros e latinos do condado.

"Não há justiça", disse Courville à CNN após a ação do Supremo Tribunal. "É como se não se importassem com o que fazem às pessoas."

E, depois de uma vida inteira a votar, Courville disse que está a considerar ficar de fora das próximas eleições locais. "Ficamos cansados de bater nestas paredes de tijolo".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com