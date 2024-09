As informações essenciais de hoje incluem:

1. Oriente Médio

O Hezbollah prometeu retaliar por um ataque israelense que matou pelo menos nove pessoas e feriu várias outras no Líbano na terça-feira. O ataque envolveu a detonação de bipes pertencentes a membros do Hezbollah, apoiados pelo Irã, quase simultaneamente. Imagens mostram compradores e passantes desmaiando nas ruas após as explosões. O Israel é considerado responsável pelo ataque, de acordo com as descobertas da CNN. O New York Times relatou que o Israel contrabandeou explosivos dentro de um lote de bipes destinados ao Hezbollah. Um interruptor foi instalado para detoná-los à distância, de acordo com o relatório. O Israel ainda não comentou sobre o assunto. O ataque tem o potencial de intensificar as tensões no Oriente Médio, que já estão elevadas devido aos confrontos do Israel com o Hamas na Faixa de Gaza. Também destaca a vulnerabilidade do Hezbollah, que sofreu danos significativos em sua rede de comunicação.

2. Corrida presidencial

Após uma suposta tentativa de assassinato, ambos os candidatos presidenciais retomaram suas atividades de campanha em estados cruciais na terça-feira. A vice-presidente Kamala Harris falou à Associação Nacional de Jornalistas Negros em Philadelphia, onde condenou os boatos enganosos sobre migrantes em Springfield, Ohio, como "uma vergonha". Trump sediou um town hall em Flint, Michigan, e recebeu apoiadores em seu primeiro evento de campanha desde a suposta tentativa de assassinato. Ele discutiu tarifas, suas recentes conversas com o presidente Joe Biden e Harris, e comentou sobre o desempenho do Serviço Secreto durante o incidente.

3. Tratamentos de IVF

Os republicanos do Senado bloquearam uma lei na terça-feira que pretendia garantir o acesso nacional aos tratamentos de FIV (fertilização in vitro). Os democratas reintroduziram o projeto de lei após o bloqueio anterior dos republicanos ao avanço do projeto em junho. A legislação proposta tornaria os tratamentos de FIV mais acessíveis, obrigando a cobertura de tratamentos de fertilidade sob planos de seguro empregador e alguns planos públicos de seguro. Também expandiria a cobertura de tratamentos de fertilidade, incluindo FIV, sob os planos de saúde dos membros das forças armadas e veteranos dos EUA. Muitos republicanos criticaram a iniciativa liderada pelos democratas como uma intromissão desnecessária, enquanto expressavam seu apoio à FIV. O voto faz parte de um plano mais amplo dos democratas do Senado para se diferenciar dos republicanos em relação à saúde reprodutiva à medida que as eleições se aproximam.

4. Trabalhadores da automotive

O presidente da União dos Trabalhadores Automotivos, Shawn Fain, anunciou na terça-feira que a união planeja realizar votações de autorização de greve contra a Stellantis. A empresa enfrenta alegações de não cumprir garantias feitas em um acordo trabalhista de 2023, que pôs fim a uma greve de seis semanas. Na época, a Stellantis tinha 43.000 membros da UAW em 19 instalações de manufatura em todo o país. É possível que apenas alguns locais realizem votações de autorização de greve, o que pode afetar as operações em várias instalações da Stellantis. No entanto, mesmo uma greve limitada pode ter um impacto em vários centros de operações da Stellantis. A Stellantis nega ter violado o acordo e mantém que ainda tem tempo suficiente para cumprir as metas de investimento e compromissos de produção de veículos acordados.

5. Sean ‘Diddy’ Combs

O Sean “Diddy” Combs deve desafiar a decisão de um juiz federal de mantê-lo detido sem fiança após comparecer a uma audiência na terça-feira e se declarar inocente de acusações, incluindo conspiração de racketeering, tráfico sexual e transporte com a intenção de prostituir-se. O músico ficará detido até a audiência do tribunal, decidiu o juiz. O Combs foi detido na segunda-feira no Hotel Park Hyatt em Manhattan e transportado para a custódia federal pelo Serviço de Investigações de Segurança Interna, de acordo com uma fonte envolvida nas negociações para sua rendição. A acusação alega que o Combs, de 54 anos, liderou uma organização criminosa usando seu império empresarial para envolvimento em atividades ilícitas, incluindo tráfico sexual, trabalho forçado, sequestro, incêndio criminoso, suborno e obstrução da justiça.

ACONTECENDO MAIS TARDE

O Federal Reserve fará um anúncio sobre a taxa de juros

O Federal Reserve deve anunciar sua decisão sobre a taxa de juros hoje, o que significaria o primeiro corte de taxa desde 2020. A decisão representa um grande avanço no combate da instituição ao aumento da inflação e proporciona algum alívio aos americanos que lutam com os custos altos da inflação.

48 Esse é o número de dias restantes até as eleições presidenciais de 2024. Com pouco tempo restante na disputa, o ex-presidente Donald Trump e sua prole iniciaram uma nova aventura de criptomoeda esta semana, sugerem relatórios que podem estar cheios de riscos e dilemas éticos se ele vencer.

Existe uma lacuna significativa entre a espécie humana e o oceano. Nosso objetivo é impulsionar essa transformação intergeracional e reconectar a humanidade com o mar novamente.

— Sean Wolpert, diretor da DEEP, uma empresa com sede no Reino Unido que visa criar um habitat submarino significativo até 2027. A espinha dorsal do seu ambicioso projeto é o sistema de habitação subaquática Sentinel, que a empresa promete permitir que as pessoas residam e trabalhem a uma profundidade de aproximadamente 650 pés por cerca de um mês.

PREVISÃO DO DIA

E NO FIM...

A IA está transformando o tratamento do câncer nos Emirados Árabes Unidos O Cleveland Clinic Abu Dhabi está utilizando inteligência artificial para transformar o tratamento do câncer. Veja como a IA pode ajudar a detectar o câncer mais cedo, orientar os médicos no diagnóstico e aprimorar os resultados dos pacientes.

