As icónicas cerejeiras de DC poderão atingir um pico de floração recorde com a subida das temperaturas

Este ano, a árvore indicadora já começou a brotar - a primeira fase do ciclo de floração - em meados de fevereiro. Isto só pode significar uma coisa: a primavera (e a época das cerejeiras em flor) está a chegar mais cedo.

Os especialistas afirmam que este ano poderá ser um recorde de floração precoce, uma vez que as temperaturas subiram muito acima da média para fevereiro. Ao longo do último século, a data média histórica do pico de floração na Bacia das Marés foi 4 de abril, mas os registos mostram que tem vindo a chegar mais cedo do que o habitual nasúltimas décadas.

O pico de floração mais precoce de que há registo foi em 15 de março de 1990. Michael Litterst, chefe de comunicações do National Mall e Memorial Parks do National Park Service, disse acreditar que essa data está "certamente em jogo este ano".

"Tudo indica que vai ser mais cedo do que a média", disse Litterst à CNN. O pico de floração do ano passado foi a 25 de março. "Estamos a cerca de um mês disso, mas dado o que vimos até agora, e dada a previsão, acho que provavelmente estamos a olhar para algo mais cedo do que isso".

O pico da floração varia todos os anos, dependendo das condições climatéricas. De acordo com o Serviço Nacional de Parques, as árvores Yoshino atingem normalmente o pico de fl oração entre a última semana de março e a primeira semana de abril. E o período de floração em si pode durar vários dias - tudo depende do clima.

Mas com o aumento da poluição que aquece o planeta, as temperaturas estão a ficar mais quentes. E os invernos quentes fazem com que as plantas e as árvores floresçam mais cedo. Várias ameixeiras japonesas, por exemplo, que são normalmente as árvores que florescem mais cedo, já floresceram em redor do National Mall no final de janeiro.

"O calor é o que faz com que árvores como essas floresçam", disse Litterst. "E quando se olha para a suavidade deste inverno e para o facto de não termos tido neve ou precipitação congelada este ano, não é de surpreender que estejamos a assistir a isto."

Litterst disse ter notado uma ligação entre temperaturas mais quentes e picos de floração mais precoces. Por exemplo, a temperatura média anual no Memorial Martin Luther King e em redor da Bacia das Marés "aumentou 2,5 graus Fahrenheit estatisticamente significativos entre 1895 e 2017", afirmou.

Ao mesmo tempo que as temperaturas estavam a aquecer, as datas de pico de floração também estavam a mudar mais cedo em cerca de seis dias.

"E, não surpreendentemente, estamos a ver pessoas que chegam mais cedo para ver as icónicas flores de cerejeira da capital", acrescentou.

Não se trata apenas de Washington, DC. O início da primavera - quando as primeiras folhas minúsculas emergem dos botões das plantas que estão dormentes no inverno - já é o mais precoce de que há registo em partes do Sudeste, do Sul do Midwest e do Mid-Atlantic, de acordo com a National Phenology Network.

Até a cidade de Nova Iorque está a ver a primavera despontar 32 dias mais cedo do que o normal.

"A primavera está a chegar mais cedo em grande parte do Sul e Leste dos EUA", disse Brad Rippey, meteorologista do Departamento de Agricultura dos EUA, à CNN. "Aqui, no meio do Atlântico, isso significa tudo, desde árvores a brotar, açafrões em flor e pios de primavera a fazer muito barulho - e em fevereiro, nada menos."

Muitas espécies de plantas para além das cerejeiras em flor - incluindo narcisos, hamamelis e forsítias - estão a começar a desfolhar no Leste. Theresa Crimmins, directora da Rede Nacional de Fenologia dos EUA, afirma que são as plantas que respondem às temperaturas quentes muito precoces.

"As plantas, especialmente as dos sistemas temperados, respondem a uma série de sinais para acordarem na primavera, incluindo a exposição ao frio no inverno, a exposição ao calor na primavera e a duração do dia", disse à CNN.

Mas dadas as recentes mudanças erráticas nos padrões climáticos, é possível que as temperaturas voltem a mudar.

De acordo com o Serviço Nacional de Parques, o tempo fresco e calmo normalmente prolonga a duração da floração, enquanto um dia de chuva e vento pode trazer um fim abrupto às flores efémeras.

E uma geada tardia pode impedir que as árvores floresçam de todo.

Isto significa que se ocorrer outra vaga de frio após este período de calor inicial, Crimmins disse que pode ser perturbador e prejudicial para o ciclo das plantas. À medida que os botões florais se desenvolvem, muitas espécies perdem a sua capacidade de tolerar temperaturas frias, o que significa que um congelamento pode matar as flores e deixar as culturas frutícolas e outros produtos vulneráveis aos congelamentos da primavera.

Rippey afirmou que os invernos quentes seguidos de uma geada na primavera se tornaram mais comuns nos últimos anos. Em 2017, por exemplo, um forte congelamento da primavera em março danificou várias culturas de frutas - pêssegos, mirtilos, maçãs e morangos - em estados como a Geórgia e a Carolina do Sul, o que acarretou um custo económico de cerca de 1,2 mil milhões de dólares.

Por muito agradável que seja a sensação de ter temperaturas na casa dos 70 e 80 nesta altura do ano, o facto de não ser "normal" pode ter um impacto profundo no ecossistema", afirmou Rippey. "Mesmo um congelamento típico da primavera pode danificar as culturas frutícolas comerciais e de quintal que foram empurradas para a floração pelo calor do final do inverno."

Litterst, do Serviço Nacional de Parques, disse que planeia anunciar a data prevista para o pico da floração a 1 de março. Por agora, é provavelmente seguro dizer que pode antecipar os seus planos de tirar fotografias das cerejeiras em flor de DC.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com