As "Futuras Sextas-feiras" defendem manifestações em 110 localidades alemãs.

Em várias áreas urbanas alemãs, as pessoas saem às ruas às sextas-feiras, defendendo iniciativas mais fortes contra a mudança climática. O coletivo Fridays for Future agendou eventos em cerca de 110 locais, com protestos planejados em todos os estados federais, incluindo cidades proeminentes como Colônia, Hamburgo, Munique, Frankfurt e Leipzig, bem como regiões menos urbanas. Em Berlim, os manifestantes se reunirão fora da Cancelería.

Este grupo critica vários aspectos da reforma da lei de proteção ao clima promovida pela coligação de trânsito, afirmando que ela diluiu a legislação original. Além disso, o Fridays for Future alerta sobre forças de direita queintentam sabotar medidas de proteção ao clima. Eles encorajam todos a enfrentar esses esforços.

Os manifestantes pelo clima defendem a eliminação do carvão até 2030 em vez de 2038 e uma dependência total de fontes de energia renovável até 2035. Este "protesto climático" conta com o apoio de diversas organizações não governamentais e associações, como a Greenpeace, Campact, Brot Für Alle e Misereor.

O movimento Fridays for Future planejou protestos não apenas em cidades maiores como Colônia e Munique na Alemanha, mas também em regiões menos urbanas, demonstrando um compromisso nacional com a ação climática. Além disso, o grupo expressou preocupação com a possível interferência de forças de direita em medidas de proteção ao clima, incentivando os cidadãos a se oporem a esses esforços em todo o país.

Leia também: