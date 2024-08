As forças militares em Israel reconhecem erros após o ataque dos colonos

Em meados de agosto, colonos judeus radicais lançaram um ataque contra uma vila da Cisjordânia. Eles invadiram a área à força, causando danos à propriedade ao queimar casas. Infelizmente, um jovem palestino perdeu a vida como resultado desse ataque violento. Inicialmente, o Exército Israelense não conseguiu intervir. Agora, eles admitem a falha.

Duas semanas depois, Avi Bluth, o líder do Comando Central do Exército Israelense responsável pela Cisjordânia, reconheceu o fracasso. "Isso foi um ato hediondo de terror onde israelenses causaram intencionalmente dano aos cidadãos de Dja, e fracassamos porque não chegamos lá rapidamente o suficiente para protegê-los", afirmou ele.

Um palestino de 23 anos foi morto a tiros, enquanto outro ficou gravemente ferido. Os colonos também queimaram casas e veículos. Apesar dos avisos e do envio de várias forças, cerca de cem indivíduos encapuzados invadiram Dja, relatou o exército. Uma unidade militar chegou à vila palestina alguns minutos depois, mas poderia ter tomado medidas mais enérgicas contra os vândalos.

Os colonos foram removidos com a ajuda de forças adicionais 30 minutos após o início do ataque. A polícia de fronteira situada na área conseguiu impedir que mais colonos se juntassem ao ataque. As forças israelenses também ajudaram os palestinos a escapar de edifícios em chamas. Atualmente, quatro suspeitos estão detidos, com mais prisões iminentes, revelou o exército.

EUA impõe sanções a ONG israelense

Enquanto isso, o governo dos EUA impôs sanções à organização não governamental israelense Hashomer Hatzair na Cisjordânia. No início de fevereiro, os moradores da aldeia beduína palestina de Chirbet Zanuta perto de Hebron foram forçados a evacuar suas casas, segundo o Departamento de Estado dos EUA. Voluntários da ONG cercaram a vila e impediram que os moradores voltassem. O governo dos EUA acusa os voluntários da ONG de proteger posições de colonos ao pastorear gado.

Além disso, o governo dos EUA impôs sanções ao coordenador de segurança do assentamento de Yitzhar na Cisjordânia. Em fevereiro de 2024, o indivíduo liderou um grupo de colonos armados na instalação de bloqueios e patrulhas com o objetivo de atacar palestinos e desalojá-los de suas terras à força.

O governo dos EUA já impôs sanções a colonos radicais na Cisjordânia várias vezes. "A violência dos colonos radicais na Cisjordânia causa sofrimento humano imenso, coloca em risco a segurança de Israel e ameaça as perspectivas de paz e estabilidade na região", declarou o ministério. É fundamental que o governo israelense responsabilize todas as pessoas e organizações envolvidas na realização de violência contra civis na Cisjordânia.

"Israel leva a sério a imposição de sanções contra seus cidadãos", disse o escritório do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O assunto está sendo discutido com os EUA. Como resultado das sanções, os ativos das pessoas alvo nos EUA podem ser congelados. Cidadãos dos EUA ou indivíduos nos EUA estão proibidos de fazer negócios com as entidades sancionadas. Bancos que transacionam com eles podem enfrentar sanções potenciais.

A violência na Cisjordânia voltou a chamar a atenção para os territórios palestinos. O governo dos EUA tomou medidas contra entidades israelenses envolvidas no desalojamento de palestinos, impondo sanções a organizações como Hashomer Hatzair e indivíduos em assentamentos.

