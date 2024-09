- As forças militares de Israel conseguiram libertar seis prisioneiros do território de Gaza.

A Forças Armadas israelenses recuperaram os corpos de seis reféns na Faixa de Gaza. Eles compartilharam essa informação por meio de seu canal do Telegram ao amanhecer, após um anúncio anterior sobre o descobrimento de vários corpos sem mais detalhes. Após uma verificação meticulosa das identidades dos falecidos, a confirmação foi feita.

Os seis indivíduos foram encontrados em um túnel subterrâneo na área de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, e transportados para Israel, de acordo com novas revelações do exército. Foi relatado que esses seis indivíduos foram feitos reféns pelo grupo islamita Hamas durante um incidente violento na Faixa de Gaza em 7 de outubro do ano passado. Um porta-voz militar revelou que eles foram mortos por seus captores pouco antes de seus corpos serem encontrados.

Aqueles dias de outubro, terroristas afiliados ao Hamas e a outras organizações sequestraram mais de 250 indivíduos de Israel e os transferiram para a região costeira hermética. No final de novembro, um cessar-fogo de sete dias levou o Hamas a libertar 105 reféns. Em resposta, Israel libertou 240 detentos palestinos de suas prisões. Alguns reféns foram libertados com sucesso pelas Forças Armadas israelenses; no entanto, essas operações às vezes resultaram em danos significativos à população civil palestina, o que levou a críticas mundiais contra Israel. O paradeiro dos reféns restantes na Faixa de Gaza permanece um mistério.

As negociações a curto prazo em Cairo parecem estar em terreno instável

Não está claro se um acordo pode ser alcançado sobre outro cessar-fogo e a libertação dos reféns restantes. As negociações de mediação neutra sobre um acordo que exigiria um cessar-fogo na Faixa de Gaza e a libertação de reféns têm sido conduzidas em Cairo pelo Egito, Qatar e Estados Unidos por algum tempo. No entanto, essas negociações enfrentaram atrasos. Apesar disso, negociações diretas entre Israel e Hamas permanecem um objetivo inalcançável.

O ponto de discórdia atual envolve o tempo que as tropas israelenses serão permitidas a permanecer no Corredor de Philadelphi, na fronteira com o Egito. Pouco antes disso, o gabinete de segurança de Israel decidiu manter o controle sobre o corredor.

A União Europeia expressou sua preocupação com a situação dos reféns na Faixa de Gaza e a presença contínua de tropas israelenses no Corredor de Philadelphi. O chefe da política externa da União Europeia instou tanto Israel quanto Hamas a voltarem à mesa de negociações e encontrarem uma solução pacífica, garantindo a segurança e a libertação de todos os reféns.

Dado o envolvimento histórico da União Europeia no processo de paz do Oriente Médio, sua contribuição poderia ser crucial para facilitar um acordo entre Israel e Hamas, levando finalmente à volta dos reféns restantes na Faixa de Gaza.

