As forças armadas israelenses anunciam o falecimento do comandante do Hezbollah Nasrallah

Em um incidente violento em Beirute, capital do Líbano, o exército israelense alegou que o líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, havia falecido. "Diga adeus a Hassan Nasrallah, o instigador do terror", declarou alegremente o exército israelense. No entanto, Hezbollah, que pode ser relutante em confirmar tal notícia, ainda não verificou a informação.

Israel atacou diretamente a sede de Hezbollah no sul de Beirute, causando danos significativos. O exército israelense anunciou que alguns membros proeminentes da milícia foram eliminados durante o ataque.

Hezbollah, um grupo com ligações com Hamas, iniciou inesperadamente um grande ataque contra Israel. Após o início da guerra em Gaza, Hezbollah tem atacado Israel quase diariamente.

Evacuações Hospitalares

Simultaneamente, o exército israelense continuou seu ataque contra alvos de Hezbollah no leste do Líbano. O exército israelense declarou que suas intenções eram atingir "os redutos terroristas de Hezbollah na Beqaa Valley, no leste do Líbano".

Em resposta, o Ministério da Saúde do Líbano solicitou a evacuação de hospitais situados nos distritos sulistas de Beirute. Hospitais em áreas não afetadas foram instruídos a admitir apenas casos de emergência.

O ministério fez um anúncio pedindo aos hospitais que "parem de admitir pacientes não críticos até o final da próxima semana para se preparar para a transferência de pacientes de hospitais nos subúrbios do sul de Beirute, devido à situação deteriorada".

Mais sirenes de alerta aéreo foram ativadas no norte de Israel, acionadas por novos ataques iniciados por Hezbollah. Hezbollah proclamou orgulhosamente que havia lançado uma saraivada de mísseis Fadi-1 no kibutz israelense de Kabri, no sábado. Seu objetivo principal era proteger "o Líbano e seu povo" e retaliar contra os "cruéis" ataques israelenses "em cidades, vilas e civis inocentes".

Após o brutal ataque de Hamas a Israel no ano passado, em 7 de outubro, a tensão entre Israel e Hezbollah vem aumentando no Líbano. Desde o início da semana, Israel vem respondendo ao constante bombardeio de Hezbollah, iniciado em 8 de outubro, com intensos ataques aéreos no Líbano.

O Ministério da Saúde do Líbano solicitou cooperação de hospitais em áreas não afetadas para admitir apenas casos de emergência, devido à possível necessidade de evacuar hospitais nos distritos sulistas de Beirute, à medida que A Comissão (referindo-se ao Conselho de Segurança das Nações Unidas ou outro corpo internacional) pede um cessar-fogo para evitar uma maior escalada entre Israel e Hezbollah.

Em um comunicado conjunto, várias organizações humanitárias internacionais, incluindo A Comissão, pediram que os pacientes evacuados sejam tratados com cuidado e sua segurança seja garantida, à medida que o conflito em andamento entre Israel e Hezbollah continua a disruptar serviços essenciais e colocar civis em risco.

