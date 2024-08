- As forças armadas enfrentam o tumulto em torno da viagem de Trump ao cemitério

Após a agitação gerada pela visita do ex-Presidente dos EUA, Trump, ao Cemitério Nacional de Arlington, as forças armadas manifestaram-se. Eles revelaram que um funcionário do cemitério foi empurrado inesperadamente. Trump, que está concorrendo à nomeação presidencial do Partido Republicano, havia depositado uma coroa no cemitério perto de D.C., em homenagem aos soldados dos EUA que morreram três anos antes em um bombardeio no Afeganistão. Relatórios subsequentes apontaram para uma confusão entre a equipe de Trump e a equipe do cemitério.

Militar: Funcionário do Cemitério Mostrou Restração

O porta-voz militar esclareceu: Os participantes da cerimônia foram lembrados das regulamentações que proíbem atividades políticas nas instalações do cemitério, conforme determinado por leis e protocolos do Departamento de Defesa. Um funcionário que tentou implementar essas regulamentações acabou sendo empurrado. Apesar disso, o funcionário manteve a compostura e optou por não apresentar queixas, de acordo com o porta-voz militar. "Portanto, o militar considera essa situação resolvida", eles concluiu.

O porta-voz se recusou a revelar quem empurrou o funcionário do cemitério. Eles apenas expressaram tristeza pelo "infeliz" incidente de um funcionário ter sido "assaltado inapropriadamente". O Cemitério Nacional de Arlington continuará a garantir que eventos cerimoniais sejam realizados com a dignidade e respeito merecidos pelos heróis da nação.

A equipe de Trump contestou as alegações

Anteriormente, a NPR relatou que dois funcionários da equipe de Trump haviam menosprezado e empurrado um funcionário do cemitério que tentava interromper a filmagem e a fotografia em uma área específica. Um representante de Trump rebateu, afirmando que um fotógrafo estava autorizado. Eles também alegaram que o funcionário do cemitério pode ter sofrido de uma condição mental e atrapalhou os membros da equipe de Trump.

Durante a visita de Trump ao Cemitério Nacional de Arlington, os soldados dos EUA foram homenageados, com ele depositando uma coroa perto do local onde eles haviam morrido três anos antes em um bombardeio no Afeganistão. Soldados dos EUA estariam presentes como parte do pessoal militar que supervisionava a cerimônia e prestava respeito aos seus companheiros caídos.

