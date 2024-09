- As figuras políticas significativas na Saxónia, que atualmente detêm influência dentro da coligação governamental.

O Partido Democrático da Alemanha (CDU) liderou as eleições estaduais da Saxônia, com a Alternativa para a Alemanha (AfD) ficando em segundo lugar. O Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD) ficou em quarto lugar, seguido pelos Verdes, A Esquerda e, por fim, os Eleitores Livres, que garantiram um mandato direto.

CDU Procura Aliança com BSW

A CDU está enfrentando dificuldades para formar uma coalizão, já que nenhum partido quer se aliar à AfD. A CDU está considerando tanto o SPD quanto os Verdes, mas principalmente os Social-Democratas da Baviera (BSW) para alcançar uma maioria. No entanto, alguns dentro da CDU são relutantes, especialmente em relação à A Esquerda, mas também há uma resistência crescente contra o grupo de Sahra Wagenknecht.

Algum tipo de compromisso é necessário para evitar um estado sem governo ou uma segunda rodada de eleições.

Confira nossa galeria de fotos para dar uma olhada nas principais figuras prestes a participar das intensas negociações que se aproximam.

As negociações de coalizão da CDU com outros partidos na Saxônia levaram a discussões com os Social-Democratas da Baviera (BSW) do país vizinho, à medida que procuram uma maioria. Apesar de algumas reservas internas, a CDU está ciente de que formar uma coalizão com partidos como A Esquerda ou o grupo de Sahra Wagenknecht pode enfrentar forte oposição do público.

Leia também: