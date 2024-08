- As estratégias diplomáticas externas da UE

O primeiro-ministro britânico Starmer rejeitou mais uma vez a ideia de retornar à UE durante uma visita a Berlim. O líder do Partido Trabalhista afirmou que, após décadas de domínio conservador, a Grã-Bretanha busca renovar suas ligações com a Europa e a UE. "Isso não se trata de desfazer o Brexit ou de reingressar na união aduaneira ou mercado único da UE", enfatizou Starmer.

Além disso, ele descartou a ideia de um programa de intercâmbio juvenil, defendido pela Alemanha para a UE em relação ao Reino Unido. "Não estamos planejando um programa de intercâmbio juvenil, mas sim buscando uma relação mais próxima", disse Starmer, acrescentando que sua posição não mudou desde que assumiu o cargo em julho, apesar das alegações da oposição conservadora de que ele busca reintroduzir secretamente o Reino Unido na UE.

O chanceler Scholz também destacou as boas relações entre a UE e o Reino Unido. Ele afirmou que o povo britânico tomou uma decisão histórica em 2016, mas que eles continuam grandes amigos e desejam fortalecer todos os aspectos de sua relação.

Apesar das declarações de Starmer, alguns líderes da UE podem continuar a defender uma relação mais próxima entre a UE e o Reino Unido, dada a ênfase do líder trabalhista em fortalecer as ligações. A União Europeia permanece uma importante entidade econômica e política no cenário global, e qualquer mudança em suas relações com outros países é cuidadosamente observada.

