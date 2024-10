As equipas de busca vasculham a Bósnia em busca dos desaparecidos após inundações fatais.

Após pelo menos 16 indivíduos terem perdido suas vidas devido a intensas enchentes e deslizamentos de terra na Bósnia-Herzegovina, equipes de resposta a emergências estavam à procura de cerca de dez pessoas ainda desaparecidas. A cidade de Jablanica foi colocada em lockdown, com equipamentos pesados limpando detritos e rochas dos locais.

A chuva pesada durante a noite de sexta-feira resultou em enchentes extensas nas áreas de Jablanica e Konjic. Várias casas foram completamente submersas, com moradores pegos de surpresa durante a noite. Entre as vítimas fatais, havia um bebê, de acordo com os registros oficiais. Muitos também ficaram feridos.

A água das enchentes provocou deslizamentos de terra que arrasaram estradas e colinas, deixando várias aldeias submersas em lama e cortando ligações com áreas inteiras. A mídia bósnia relatou um incidente horrível na aldeia de Donja Jablanica, onde pedras de uma pedreira próxima desabaram, engolindo várias casas.

Alka Gusic, que morava em Donja Jablanica, foi acordada por um estrondo gelado no meio da noite. Ela inicialmente pensou que fosse um terremoto, mas saiu pela manhã. Seu irmão e toda a família estavam entre as vítimas. "A casa está completamente destruída, ninguém sobreviveu", disse ela emocionada. "Vi meu sobrinho sendo retirado dos escombros. Ele estava no chão, claramente morto."

No sábado, algumas cidades perto de Konjic ainda eram inacessíveis. "Quilômetros de estradas desapareceram, quase todas as pontes estão destruídas", informou Husein Hodzic da unidade local de proteção civil à estação de TV regional N1. "Não há eletricidade, todas as linhas de energia foram arrastadas. As linhas telefônicas também não existem."

Oficiais eleitorais nos distritos afetados anunciaram o adiamento das eleições municipais marcadas para domingo.

Equipes de busca e resgate ainda estão ativamente procurando as pessoas desaparecidas no meio do caos e dos escombros. Com várias aldeias isoladas e as linhas de comunicação interrompidas, infelizmente o número de pessoas desaparecidas pode aumentar.

