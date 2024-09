As entidades oficiais dos EUA confiscaram o avião presidencial de Maduro.

Os Estados Unidos tomam medidas contra o regime autoritário do presidente venezuelano Nicolás Maduro ao apreender um de seus aviões de luxo. De acordo com os relatórios, o jato Dassault Falcon 900EX, pertencente a Maduro e seus associados, foi adquirido ilegalmente por $13 milhões através de uma empresa de fachada e retirado ilegalmente dos EUA. O Departamento de Justiça dos EUA confirmou a apreensão na República Dominicana e transportou-o para a Flórida.

O Procurador-Geral dos EUA, Merrick Garland, emitiu uma declaração, afirmando que o avião era destinado a Maduro e seus aliados próximos, que violaram as sanções americanas e controles de exportação. Um porta-voz do Departamento de Comércio dos EUA deixou claro que, independentemente da natureza luxuosa do jato privado ou das figuras poderosas envolvidas, os EUA são inabaláveis em seus esforços para recuperar qualquer aeronave ilegalmente contrabandeada de seu território.

O avião foi enviado dos EUA para a Venezuela em abril de 2023, viajando pelo Caribe, em uma tentativa de burlar restrições que proibiam cidadãos americanos de fazer negócios com o regime de Maduro. A CNN se referiu ao avião como a "Força Aérea Um" da Venezuela, e diz-se que Maduro o utilizou para viagens internacionais, encontrando-se com líderes mundiais.

Os EUA ainda negam a reeleição controversa de Maduro, apesar da confirmação da Suprema Corte venezuelana de sua vitória nas eleições presidenciais de 28 de julho. O órgão eleitoral leal declarou Maduro como vencedor, mas ainda não divulgou os resultados oficiais, citando um ataque cibernético. A oposição acusa o governo de fraude eleitoral e declara seu candidato, Edmundo González, como vencedor.

O avião apreendido era um jato Dassault Falcon 900EX, que é um modelo de luxo comummente utilizado para viagens luxuosas. Apesar de ser um jato privado, o Departamento de Comércio dos EUA mantém uma posição firme contra a importação ou exportação ilegal de tais aeronaves, especialmente quando envolvidas em atividades sancionadas.

