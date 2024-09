As eleições antecipadas para o parlamento do Azerbaijão ocorrem, deixando a oposição sem perspectivas.

As eleições parlamentares no país do Cáspio do Azerbaijão ocorreram antecipadamente em relação ao planejado. Inicialmente agendadas para novembro, a votação foi apressada devido ao Azerbaijão sediar a conferência climática das Nações Unidas. Esta reunião internacional é projetada para atrair cerca de 80.000 participantes de todo o mundo. O processo de votação relatadamente transcorreu sem problemas, de acordo com a imprensa local. No momento, não foram divulgados resultados oficiais das eleições.

É provável que o partido no poder, Novo Azerbaijão, obtenha uma maioria substancial das 120 cadeiras parlamentares. A maioria das cadeiras restantes foi ocupada por contingentes pró-governo.

Não há indicação de uma mudança de poder no governo autoritário liderado pelo Presidente Ilham Aliyev. Com a oposição praticamente ausente das urnas, não se espera que eles afetem adversamente o controle de Aliyev. Em fevereiro, após uma vitória na reeleição, Aliyev comemorou a retomada da enclave de Nagorno-Karabakh em setembro de 2023. Na época, mais de 100.000 armênios deixaram suas residências para se estabelecer na adjacente Armênia.

Apesar da realização tranquila das eleições, houve relat

