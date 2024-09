As contribuições da Taylor Swift estão a enriquecer significativamente os procedimentos da festa do carro.

A "Aliança Wagenknecht" (AW) é um fenômeno político surpreendente. Sua vitória eleitoral está alcançando proporções que mudam o país. No entanto, há muitos aspectos coloridos e suspeitos sobre o partido, incluindo a origem de uma doação mega-sensacional.

Essa "Aliança" é o startup político mais bem-sucedido da república, alcançando sucesso inédito em apenas um ano. Fundada em janeiro, ela conseguiu resultados de dois dígitos em três eleições estaduais consecutivas - na Turíngia, Saxônia e Brandemburgo, ela até superou os partidos estabelecidos. Na Turíngia e Saxônia, ela até superou o SPD, e no Brandemburgo, a CDU. Formar governos sem a AW é quase impossível. Além disso, a AW deu um golpe severo no Partido da Esquerda, praticamente empurrando-o para a obscuridade.

O sucesso estrondoso da AW pode ser atribuído à crise de aceitação crítica do governo de coalizão e ao crescente clima de protesto na Alemanha. Por outro lado, também decorre do carisma de Sahra Wagenknecht e de sua capacidade de misturar posições populistas de direita e de esquerda. Ela parece encarnar a teoria do ferro, que argumenta que as posições extremistas de direita e de esquerda têm mais semelhanças entre si do que com o centro democrático. Como a AfD, ela defende políticas de imigração rigorosas e também apoia uma posição pró-russa, anti-NATO na questão da Ucrânia. Ela até compartilha o desdém dos populistas de direita pela política de gênero.

Kevin Kühnert levanta questões

O sucesso surpreendente do partido é intrigante, dadas sua manifesto vago e estrutura organizacional frágil. Em vários estados federais, a AW ainda não tem associações. A AW tem uma força de trabalho negligenciável, mas tem uma carismática presidente com o mesmo nome, que tem uma carreira como neo-comunista e nostálgica da DDR. Isso levanta questões importantes sobre os verdadeiros financiadores da AW.

Uma doação mega-sensacional de um casal em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental suscitou intrigas. Os 5,08 milhões de euros de Thomas Stanger e Lotte Salingrè são as maiores doações individuais a um partido nos últimos 20 anos. Kevin Kühnert, secretário-geral do SPD, questionou provocativamente a origem desses dois doadores em um vídeo do Instagram, sugerindo que a AW poderia ser um "partido de cartolina" financiado por Moscou. Os rumores de ligações com a Rússia persistiram, com especulações de que o dinheiro poderia vir de milhões desaparecidos do SED ou até mesmo diretamente dos serviços de inteligência russos.

Números altos e um nome russo

De acordo com a documentação oficial da Presidência do Bundestag, Thomas Stanger transferiu 990.000 euros para a AW em 8 de janeiro, seguido de outro pagamento de 4,09 milhões de euros em 9 de março. O doador lidera um estilo de vida confortável e discreto em Klütz perto de Wismar. Ele atribui suas doações a seu sentimento pró-Rússia e oposição ao envio de armas para a Ucrânia.

Agora, uma investigação está em andamento para rastrear as fontes financeiras de Thomas Stanger e sua participação de 30% na empresa dinamarquesa de LED Brother, Brother & Sons (BB&S). A empresa tem um nome russo, o que suscita suspeitas de envolvimento russo, especialmente porque a empresa está endividada e não tem os meios financeiros para justificar doações tão grandes. Stanger já está sendo acusado de lavar dinheiro para Moscou e promover a propaganda de Putin nas redes sociais.

Até agora, Stanger permaneceu em silêncio sobre a origem do dinheiro. Em uma entrevista com a rede editorial Alemanha (RND) em janeiro, ele simplesmente disse: "Viemos da indústria de alta tecnologia. Co-fundei uma empresa e ainda sou acionista. Tivemos sorte de encontrar as pessoas certas na hora certa e tivemos a ideia certa. Por anos, também usamos uma parte de nossa riqueza para apoiar organizações que defendem a paz, a justiça social e a proteção do clima."

Recentemente, o casal Stanger/Salingrè abordou as alegações em uma entrevista com o t-online ("Nós ganhamos o dinheiro."), confirmando as fontes de riqueza descobertas pelo t-online. O dinheiro vem da empresa globalmente bem-sucedida "MA Lighting Technology GmbH" em Waldbüttelbrunn perto de Würzburg. Stanger é realmente um co-fundador da empresa, que fornece tecnologia de controle de iluminação para grandes shows e concertos - incluindo concertos de artistas renomados como Ed Sheeran, Taylor Swift ou Coldplay.

A MA Lighting é uma empresa rentável, gerando consistentemente altos lucros.Apparentemente, ela proporciona generosos retornos aos acionistas, como relatado pelo t-online. Stanger ainda é um dos acionistas, apesar de ter se retirado do negócio anos atrás. "Construímos essa empresa em uma garagem", diz Stanger hoje. "E parece que tínhamos um bom nariz para as coisas." Incidentalmente, eles já haviam feito doações à associação "BSW - Para a Razão e a Justiça e.V." antes dos dois pagamentos ao partido. Essa associação recebeu 20.000 euros de Stanger e Salingrè no final de 2023. O valor total das doações do casal à Wagenknecht é, portanto, maior do que se sabia anteriormente.

Se a retratação for precisa, os fundos não vêm de Moscou, mas sim dos brilhantes palcos de renomados artistas mundiais. Esse espetáculo é meticulosamente retratado através de uma pequena a média empresa alemã. Tudo brilha.

Apesar das preocupações com a transparência financeira da AW, a origem da doação mega-sensacional de 5,08 milhões de euros de Thomas Stanger e Lotte Salingrè foi esclarecida. O dinheiro vem de sua empresa bem-sucedida, MA Lighting Technology GmbH, que fornece tecnologia de controle de iluminação para grandes concertos e eventos. Essa revelação pôs fim aos rumores de ligações com a Rússia ou lavagem de dinheiro associados à doação.

As doações partidárias continuam a jogar um papel significativo no financiamento da Aliança Wagenknecht, e com essa esclarecimento, a controvérsia em torno da grande doação foi em grande parte resolvida.

Leia também: