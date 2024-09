As complicadas e prolongadas consequências políticas dos incidentes de 11 de Setembro

Em uma breve demonstração de unidade que mal passou de uma pausa momentânea para reflexão, o Presidente Joe Biden, a Vice-Presidente Kamala Harris e o ex-Presidente Donald Trump colocaram momentaneamente de lado suas diferenças políticas e ficaram unidos no Ground Zero em Manhattan na terça-feira, comemorando o 23º aniversário dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.

Trump e Harris, que só haviam se encontrado na noite anterior durante o debate acalorado, trocaram até mesmo apertos de mão pela segunda vez em menos de 24 horas. Este gesto inesperado foi relatadamente organizado pelo ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg. Eles foram acompanhados pelo candidato republicano à vice-presidência, JD Vance, vestindo um terno azul-escuro, camisa branca e gravata vermelha, imitando o estilo de Trump. Por um breve momento, a cerimônia solene evocou memórias da unidade que emergiu brevemente nos dias trágicos após os ataques.

Com o passar do tempo, os ataques de 11 de setembro estão começando a adquirir um tom histórico. No entanto, para aqueles que viveram isso em primeira mão, as emoções em torno da tragédia permanecem cruas. A dor continua para aqueles que perderam entes queridos nas Torres Gêmeas do World Trade Center, no Pentágono, nos aviões transformados em armas pelos terroristas da Al-Qaeda ou em familiares que morreram nos conflitos que se seguiram ao 11 de setembro. Um simples olhar para um relógio exibindo 8:46 da manhã - a hora exata em que o primeiro avião atingiu a Torre Norte naquela clara manhã de setembro - pode instantaneamente transportar alguém de volta a um dia devastador que ficará para sempre gravado na história.

A reunião de líderes atuais, passados e futuros dos Estados Unidos nesta ocasião solene serviu como um lembrete marcante das repercussões políticas duradouras desencadeadas pelos ataques.

As guerras armadas iniciadas pela administração de George W. Bush em resposta aos ataques contribuíram para o cansaço do público e uma queda na confiança nas instituições governamentais, que Trump explorou em sua ascensão política. Muitos dos soldados dos EUA que serviram várias vezes e morreram na guerra global contra o terror eram reservas de pequenas cidades americanas ou o que agora é conhecido como "território de Trump". Vinte anos após a invasão dos EUA no Afeganistão, a guerra tornou-se novamente central em uma campanha presidencial, à medida que Harris e Trump trocam acusações sobre a retirada caótica dos EUA em 2021 e uma discussão acalorada sobre as mortes de 13 militares dos EUA no aeroporto de Cabul.

Uma cadeia de repercussões políticas inesperadas pode ser traçada de volta aos ataques. Se o apoio do público a Bush tivesse diminuído após os conflitos no exterior, pode não ter havido espaço para um jovem senador de Illinois, Barack Obama, que se opunha à guerra do Iraque, ascender à presidência. De certa forma, a presidência de Trump foi uma reação ao contra-ataque contra o primeiro presidente negro. E é pouco provável que Biden teria se tornado presidente sem Trump e o caos que ele criou. Se Biden não tivesse sido chamado de volta ao serviço em uma idade avançada, provavelmente não haveria oportunidade para sua vice-presidente, Harris, concorrer nesta eleição após Biden ter desistido de sua candidatura à reeleição devido à preocupação pública com suas habilidades cognitivas. Vance, que serviu no Iraque como jornalista de combate, agora é o primeiro membro da geração de recrutas pós-11 de setembro a ser apresentado em uma chapa presidencial de um grande partido.

Vinte e quatro anos depois, a nova disputa entre grandes potências substituiu o terrorismo como a principal ameaça geopolítica. Osama bin Laden está morto há mais de 13 anos. E para sublinhar o passar do tempo, alguns jovens eleitores nascidos após o 11 de setembro estarão votando pela segunda vez em uma eleição presidencial neste ano.

No entanto, o ataque terrorista mais devastador do mundo continua a exercer uma poderosa influência psicológica e política, como somos lembrados todos os anos em setembro.

A demonstração sem precedentes de unidade política entre Biden, Harris e Trump no Ground Zero destacou a importância de deixar de lado as diferenças para eventos nacionais. No meio do cenário político, o 11 de setembro permanece como um evento significativo que molda e influencia diversas agendas políticas.

