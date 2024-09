As batalhas intensas estão atualmente em seu auge em torno de Kurachove, de acordo com Sharma.

11:12 Ataques de Drone Causam Danos na Região do Mar Negro de Odessa

Estão surgindo informações sobre os grandes ataques de drone que ocorreram na noite passada: a força aérea ucraniana declarou que a Rússia lançou um total de 76 drones de combate, com 72 deles abatidos. A força aérea não revela as consequências do ataque. No entanto, o governador da região do Mar Negro de Odessa relata danos significativos. Ele menciona que algumas estruturas em uma suburbana de Odessa foram danificadas devido a detritos de drone. Em Ismajil, distrito onde a Ucrânia transporta parte de seus grãos, estruturas de armazéns foram alvo. Detritos caíram em Kiev, como relatado pelo governo. Uma empresa municipal foi atingida, mas não houve incêndio.

10:31 Stoltenberg sobre Reunião Pré-Guerra: Russos Distorceram Território da NATO

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, em entrevista ao "Frankfurter Allgemeine Zeitung", discute os últimos esforços diplomáticos para deter a Rússia de invadir a Ucrânia antes do início do conflito em fevereiro de 2022. A última reunião do Conselho NATO-Rússia, que Stoltenberg liderou, ocorreu em janeiro. Os russos exigiram que todas as tropas da NATO fossem retiradas da parte oriental da aliança, o que foi "totalmente inaceitável" para eles, mas Stoltenberg apoiou o diálogo e assim eles se reuniram novamente. Os ministros adjuntos de relações exteriores e defesa russos afirmaram na reunião que não havia planos de guerra e que seu país estava ameaçado pela Ucrânia. Eles apresentaram mapas para mostrar a Rússia cercada pela NATO, mas mesmo esses mapas continham imprecisões. Stoltenberg não sabe se isso foi devido a uma má preparação ou intencional. Olhando para trás, ele expressa arrependimento por não ter feito mais para fortalecer a Ucrânia militarmente antes. "Se a Ucrânia tivesse sido militarmente mais forte, a fronteira para o ataque da Rússia teria sido mais alta. Se teria sido alta o suficiente é impossível dizer."

10:03 Wiegold sobre Acordo: "Lituânia Vê Brigada de Combate Alemã como Apoio"

Alemanha e Lituânia assinam um acordo: garante que uma brigada alemã pronta para combate será estacionada no estado da NATO no Báltico. O especialista militar Thomas Wiegold discute os motivos e implicações do acordo em uma entrevista à ntv.

09:28 Kim Fortalece Cooperação com Moscou

O líder norte-coreano Kim Jong Un prometeu fortalecer a cooperação com a Rússia, como relatado pela mídia estatal norte-coreana. Após conversas entre Kim e o chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, na Coreia do Norte, a mídia estatal norte-coreana afirmou que houve um amplo intercâmbio sobre "profundar o diálogo estratégico entre os dois países e fortalecer a cooperação para defender seus interesses de segurança mútuos", bem como a situação regional e internacional. No entanto, Pyongyang nega alegações da Ucrânia, dos EUA e da Coreia do Sul de que está fornecendo armas e mísseis à Rússia para a guerra na Ucrânia, descartando-as como "absurdas".

08:59 Armas Potentes para a Ucrânia? Starmer e Biden para Discutir Novamente na Assembleia Geral da ONU

Discussões sobre se a Ucrânia deveria ser autorizada a usar armas ocidentais poderosas contra alvos na Rússia provavelmente ocorrerão em breve. O primeiro-ministro britânico Starmer anunciou isso após uma reunião com o presidente dos EUA, Biden, durante a qual eles adiaram uma decisão sobre o assunto. Biden e Starmer discutirão esse assunto na Assembleia Geral da ONU em Nova York na próxima semana "com um grupo maior de pessoas", disse Starmer. A mídia britânica sugere que Biden, que teme um conflito nuclear, está disposto a permitir que a Ucrânia use foguetes britânicos e franceses com tecnologia dos EUA - mas não foguetes feitos nos EUA.

08:23 Zelensky sobre Plano Allegado de Trump: "Declarações de Campanha são Declarações de Campanha"

O candidato presidencial republicano dos EUA, Donald Trump, afirmou repetidamente que poderia acabar com o conflito na Ucrânia em um dia, mas nunca apresentou um plano. Em uma entrevista à CNN, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky é perguntado sobre sua interpretação da declaração de Trump. "Não posso compreender hoje porque não conheço os detalhes que ele tem em mente", responde Zelensky na entrevista que será ao ar no domingo. Sua posição é de que há uma campanha eleitoral nos EUA em andamento. "E declarações de campanha são declarações de campanha", continua ele. "Às vezes, elas não são muito realistas." No entanto, Zelensky também diz que falou com Trump duas meses atrás. Durante essa ligação, Trump prometeu apoio à Ucrânia, disse Zelensky, acrescentando que foi uma boa conversa.

07:27 ISW: Rússia Precisa de Mais Tropas em Kursk para Expulsar Ucranianos

A Rússia continua suas contraofensivas na região de Kursk, mas o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) ainda não vê uma operação em grande escala para expulsar completamente os ucranianos de Kursk. O ISW, com sede em Washington, expressa que até agora as autoridades russas usaram principalmente recrutas mal treinados e equipados, além de componentes menores das forças armadas regulares da Rússia e outras forças de segurança na região fronteiriça. Uma avaliação do think tank diz: "Uma contraofensiva russa para recuperar o território capturado pelas forças ucranianas na região de Kursk provavelmente exigirá mais pessoal e material do que a Rússia já mobilizou para a área - especialmente se a maioria das unidades jádeployadas falta experiência de combate."

De acordo com a força aérea ucraniana, a Rússia bombardeou a Ucrânia com drones Shahed durante a noite. A força aérea russa lançou vários grupos de drones de ataque, como relatado pela força aérea ucraniana. Consequentemente, alertas de ataque aéreo foram acionados em quase todas as regiões do país. Por exemplo, a região de Odessa foi afetada, com a marinha relatando o abate bem-sucedido de nove drones lá. Posteriormente, explosões foram relatadas na cidade de Odessa, de acordo com o prefeito. Até agora, não há relatórios de vítimas.

06:13 Mützenich Propõe Iniciativa Internacional de Paz

O presidente do grupo parlamentar do SPD no Bundestag, Rolf Mützenich, propôs uma iniciativa internacional de paz para a Ucrânia. Em uma entrevista à rádio Deutschlandfunk, Mützenich disse que a Alemanha e a França poderiam liderar uma iniciativa para encontrar uma saída diplomática para o conflito. Ele disse que a iniciativa deveria incluir não apenas a Rússia e a Ucrânia, mas também outros países interessados, como a China e a Turquia. Mützenich também disse que a Alemanha deveria aumentar sua ajuda humanitária à Ucrânia e pressionar a Rússia a permitir a evacuação de civis das áreas de combate.

17:41 UE Avalia Novas Estratégias para Estender Sanções à Rússia

Diplomatas da UE afirmam que a Comissão Europeia está a avaliar três abordagens diferentes para a prorrogação futura de sanções contra a Rússia. O congelamento dos ativos do banco central russo, que desempenha um papel crucial na concessão de um empréstimo de $50 bilhões à Ucrânia pelos países do G7, tem estado em vigor desde a invasão russa da Ucrânia.

15:40 Detritos de Drone Caem em Edifício de Kyiv

O prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, anunciou via Telegram que detritos de drone caíram em um edifício da cidade no distrito de Obolon, ao norte do centro da cidade. Os serviços de emergência estavam a caminho do local, de acordo com o anúncio de Klitschko. Mais cedo no dia, Klitschko tinha anunciado que as unidades de defesa aérea estavam ativas na área da capital.

01:35 Kim Jong Un Expressa Apoio a Cooperação Mais Próxima com Shoigu

O líder norte-coreano Kim Jong Un prometeu ao secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, uma cooperação mais próxima. Durante a visita de Shoigu a Pyongyang, os dois líderes teriam tido uma discussão detalhada, resultando num acordo mutuamente satisfatório sobre questões relacionadas com a "cooperação de segurança" aperfeiçoada. Shoigu, que ainda era o ministro da Defesa da Rússia na altura do seu encontro, tinha procurado initially aperfeiçoar as relações entre a Coreia do Norte e a Rússia através de uma visita a Pyongyang em julho do ano anterior.

23:36 Zelensky Planeja Apresentar "Plano de Vitória" a Biden em Setembro

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky marcou uma reunião para setembro com o presidente dos EUA, Joe Biden. Durante a sua aparição em Kyiv, Zelensky anunciou que apresentaria um "Plano de Vitória" durante a reunião. O plano envolve uma série de decisões interligadas projetadas para fornecer à Ucrânia a força militar necessária para levar o conflito para a paz. Enquanto as guerras de conquista podem ser levadas ao fim tanto pela força quanto pela diplomacia, Zelensky enfatizou que a verdadeira independência da Ucrânia depende do apoio dos EUA a uma posição forte.

22:59 Rússia Altera Direção de Ataque para o Sul

A luta pesada continua na parte oriental do país, de acordo com o exército ucraniano. Houve 115 engajamentos, como relatado pelo Estado-Maior em Kyiv no seu boletim noturno. Os combates mais intensos estavam a decorrer na direção de Kurakhove, enquanto o inimigo permaneceu ativo na direção de Lyman e Pokrovsk. Kurakhove é uma pequena cidade situada a sul de Pokrovsk. Por algum tempo, Pokrovsk foi considerada a direção principal de ataque das tropas russas. No entanto, os russos conseguiram recentemente alcançar ganhos territoriais mínimos nesta área. Em vez disso, eles mudaram o eixo de ataque para o sul para capturar a cidade mineira de Hirnyk, localizada perto de Kurakhove.

22:18 Zelensky: Avanço em Kursk Resultou em Alívio Desejado

O avanço ucraniano na região russa de Kursk está a render os resultados desejados, de acordo com o presidente Volodymyr Zelensky. Na região de Charkiv, o inimigo foi detido, e no Donetsk, a ofensiva russa desacelerou. A Rússia ainda não registrou nenhum ganho significativo na sua contra-ofensiva em Kursk. As dúvidas anteriores sobre o deslocamento de maiores formações de tropas russas do Donetsk e outras regiões para Kursk foram dissipadas. A Rússia alega ter retomado dez aldeias ocupadas.

21:30 Rússia Utiliza Mais de 8000 Drones Iranianos Contra a Ucrânia

De acordo com o governo de Kyiv, a Rússia lançou cerca de 8060 drones iranianos Shahed contra a Ucrânia desde o início do conflito. Até agora, nem a Rússia nem o Irão emitiram declarações sobre este assunto. Foi no outono de 2022 que a Ucrânia acusou pela primeira vez o governo iraniano de fornecer esses drones suicidas.

20:43 UE Evita Falar sobre Armas de Alcance Longo para a Ucrânia

Em Washington, especula-se sobre potenciais anúncios sobre a aprovação de armas de alcance longo para a Ucrânia durante uma reunião entre o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o presidente dos EUA, Joe Biden. De acordo com fontes do The Guardian, o Reino Unido concedeu à Ucrânia permissão para usar mísseis Storm-Shadow. No entanto, a reunião entre esses dois aliados é esperada para evitar discutir este tópico, como sugerido no relatório. "Não esperaria uma declaração hoje sobre o uso de armas de alcance longo dentro da Rússia - pelo menos não dos EUA", diz John Kirby, diretor de comunicações do Conselho de Segurança Nacional. Ele menciona que ainda estão em discussão com o Reino Unido, França e outros aliados sobre o tipo de capacidades que serão oferecidas à Ucrânia. Ele também se recusa a fornecer uma resposta clara quando perguntado sobre potenciais mudanças na política dos EUA. "Não vou me envolver em uma discussão hipotética sobre o que poderíamos ou não declarar em um momento específico."

A Força Aérea da Ucrânia confirmou que a Rússia lançou um número substancial de drones de combate durante o ataque, e muitos foram abatidos. No entanto, o ataque resultou em danos significativos na região do Mar Negro de Odessa, de acordo com o governador.

Os vice-ministros de Relações Exteriores e Defesa da Rússia apresentaram mapas imprecisos durante a última reunião do Conselho NATO-Rússia, alegando que a Rússia estava cercada por território da NATO, o que foi inaceitável para o Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg.

