As autoridades temem uma possível pressão sobre os controlos de segurança nas fronteiras.

A partir da próxima segunda-feira, as fronteiras alemãs estarão sob a supervisão da Polícia Federal, uma medida que levantou preocupações entre alguns oficiais de aplicação da lei. Este anúncio surpreendente foi recebido com críticas pelo chefe do sindicato Roßkopf, que teme um aumento na probabilidade de policiais deixarem seus postos.

De acordo com Roßkopf, a Polícia Federal ainda está reunindo recursos até a manhã de segunda-feira. Ele observou que o plano ainda não está bem elaborado e é em parte devido ao anúncio repentino do Ministro do Interior.

Roßkopf também expressou preocupação com a possibilidade de sobrecarga a longo prazo. Com os controles de fronteira previstos para durar pelo menos seis meses, se não mais, ele teme que a atual alta taxa de desistência entre oficiais mais jovens possa aumentar ainda mais.

Por outro lado, o chefe da fração do SPD, Mützenich, defende a expansão da força de trabalho da Polícia Federal. Quando questionado se a Polícia Federal precisa de mais recursos para lidar com os controles de fronteira, Mützenich sugeriu que isso é crucial. Ele mencionou que, além do bilhão planejado para agências de segurança, serão criados 1.000 novos postos dentro da Polícia Federal.

No entanto, Mützenich reconhece que isso pode não ser suficiente para as medidas de controle de fronteira tomadas pelo governo federal. Ele sugeriu que o assunto precisaria ser discutido durante as negociações orçamentárias parlamentares. Dadas as limitações de manobra fornecidas pelo Ministro das Finanças, essa tarefa não será fácil.

Mützenich: Expansão de poderes para os serviços de inteligência

Mützenich também propôs que os serviços de inteligência devam ter mais poderes à luz da investigação sobre o ataque com faca supostamente islâmico em Solingen por um requerente de asilo que deveria ter sido deportado. Ele enfatizou que, embora criar uma segurança absoluta para proteger as pessoas de tais ataques seja impossível, devemos fazer tudo o que for possível para evitar que extremistas e criminosos entrem no país e para identificar potenciais ameaças antecipadamente.

Para alcançar isso, Mützenich sugeriu que os poderes dos serviços de inteligência devam ser expandidos. Ele apontou a necessidade de entender por que outros serviços de inteligência têm mais insights e alcançam melhores resultados investigativos do que a Alemanha. Ele propôs abordar esse assunto mais especificamente com os estados federais.

No entanto, a Ministra do Interior Federal, Faeser, defendeu os controles de fronteira. Ela declarou que as medidas são eficazes e que estão sendo fortalecidas ainda mais para desencorajar a migração irregular. Desde que os controles começaram em outubro de 2023, mais de 30.000 indivíduos foram impedidos de entrar nas fronteiras alemãs, o que resultou em uma queda de mais de 20% nas solicitações de asilo em comparação com o ano anterior.

O sindicato da polícia expressou preocupações sobre as implicações da expansão dos controles de fronteira para a Polícia Federal, com o chefe do sindicato Roßkopf expressando preocupação com um aumento na rotatividade de oficiais. O chefe da fração do SPD, Mützenich, apoia a expansão da força de trabalho da Polícia Federal e sugeriu a alocação de mais recursos e postos.

Leia também: