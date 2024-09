As autoridades suspeitam que os autores do tiroteio em massa de Birmingham, Alabama, empregam "dispositivos de alteração". Aqui está uma explicação desse termo.

O incidente, que resultou em quatro mortes e 17 feridos, representa o último surto de violência generalizada. Este surto deve-se, em grande parte, a um componente menor conhecido como "dispositivo de conversão", "Glock switch" ou "auto sear".

Independentemente do termo utilizado, esses dispositivos são capazes de transformar uma pistola padrão em uma arma automática completa. Sua prevalência tem aumentado rapidamente nos Estados Unidos, aumentando significativamente a contagem de vítimas e aumentando as preocupações do público e das forças policiais.

Em uma publicação recente no Facebook, o prefeito de Birmingham, Randall Woodfin, declarou: "Os Glock switches são a principal preocupação de segurança em nossa cidade e estado".

O chefe de polícia de Birmingham, Scott Thurmond, rotulou os dispositivos como um problema significativo, mencionando que as investigações estavam em andamento para determinar se os atiradores utilizaram um dispositivo ou outra arma no incidente.

O tiroteio de sábado viu várias pessoas disparando suas armas na animada zona de entretenimento de Birmingham, supostamente como parte de um "alvo" específico. Vários transeuntes se tornaram vítimas involuntárias da troca de tiros. Nenhuma acusação foi feita, e as autoridades ofereceram uma recompensa combinada de até $100.000 por informações sobre os suspeitos.

"Armas automáticas não têm lugar nas ruas de Birmingham ou dos Estados Unidos", afirmou Thurmond. "Elas são extremamente problemáticas, causando uma grande quantidade de danos em muito pouco tempo".

A atenção está em um pequeno dispositivo barato que transforma uma pistola semi-automática em uma metralhadora ilegal, segundo a Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Norte de Alabama. Este dispositivo, metálico ou plástico, é fixado na parte traseira da arma, permitindo ao usuário alternar entre fogo semi-automático e automático, contornando a necessidade de puxar o gatilho a cada vez.

Usando esses dispositivos, atiradores podem disparar um número enorme de tiros em um curto período de tempo. O fogo rápido e o recuo tornam difícil apontar com precisão, resultando em transeuntes inocentes sendo atingidos pela troca de tiros, como pareceu ser o caso em Birmingham.

Os dispositivos são categorizados como metralhadoras sob a lei federal e são ilegais. No entanto, devido à sua facilidade de produção com uma impressora 3D comum, as autoridades enfrentam desafios para deter sua produção e disseminação.

O uso desses dispositivos tem se tornado cada vez mais comum em tiroteios em massa recentemente. Os incidentes de metralhadoras aumentaram de 400 em 2019 para 5.600 em 2021, de acordo com uma análise de 2022 da CNN usando dados do ShotSpotter.

Armas automáticas foram relacionadas a vários ataques proeminentes nos últimos anos, incluindo um tiroteio em massa em Sacramento, Califórnia, que resultou em seis mortes e uma dúzia de feridos, um tiroteio em uma escola em Washington, D.C., envolvendo um atirador que disparou mais de 200 tiros com rifles automáticos, ferindo quatro pessoas, e o assassinato do policial de Houston William "Bill" Jeffrey durante uma operação de mandado de prisão em 2021.

Iniciativas para conter o problema

Várias iniciativas em todo o Alabama e o país estão trabalhando para limitar a disseminação e o uso desses dispositivos.

Em julho, a Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Norte de Alabama e o ATF anunciaram a "Operação Mudar de Marcha", uma iniciativa para combater os dispositivos de conversão e processar indivíduos que os possuam. Como parte da iniciativa, a Procuradoria dos Estados Unidos colaborou com a Crime Stoppers de Metro Alabama para oferecer recompensas em dinheiro por informações que levem a um mandado ou prisão relacionados à posse ou impressão de dispositivos.

"Os dispositivos de conversão de metralhadoras não têm lugar em nossa comunidade", afirmou a Procuradora dos Estados Unidos Prim Escalona. " Embora pequenos, um dispositivo é letal, e Numerous inocentes podem ser feridos com uma única pressão no gatilho".

No mês passado, cinco indivíduos foram condenados por posse de dispositivos e outros crimes relacionados a armas em Tuscaloosa e áreas vizinhas, de acordo com a Procuradoria dos Estados Unidos.

Woodfin, o prefeito de Birmingham, observou que os dispositivos de conversão são ilegais federalmente, mas não sob a lei estadual, e pediu ao legislativo estadual que os proíba.

"Todo prefeito, chefe de polícia, xerife e promotor distrital que conheço quer que os Glock switches sejam proibidos", afirmou Woodfin. "Converter uma arma semi-automática em uma arma automática que descarrega todas as balas em segundos não tem lugar em nossas ruas domésticas".

O deputado estadual Phillip Ensler, democrata que representa Montgomery, apresentou um projeto de lei que torna esses dispositivos ilegais no nível estadual. Na semana passada, ele participou de uma demonstração em uma faixa de tiro em Montgomery, em que especialistas em armas de fogo treinados não conseguiram apontar com precisão enquanto usavam os dispositivos de conversão.

"A demonstração mostrou que os tiros muitas vezes não atingem o alvo", informou Ensler à CNN por telefone. "Esses dispositivos são perigosos porque, em apenas alguns segundos, a munição é disparada. Isso acontece muito rapidamente, tornando difícil controlar e muito perigoso".

Ele convidou seus colegas a participarem dessas demonstrações de faixa de tiro para que eles possam experimentar os perigos primeiro. Ele afirma que há interesse bipartidário no projeto de lei e espera que seja aprovado durante a próxima sessão legislativa.

"Eu sei que isso não vai parar toda a tragédia, mas pode prevenir algumas delas", afirmou ele. "Não sou ingênuo; não acredito que isso vai magicamente parar toda a situação terrível, mas pode tornar as coisas um pouco mais seguras".

Também há tentativas de responsabilizar os fabricantes de armas. Neste ano, a cidade de Chicago entrou com uma ação judicial contra a Glock, acusando a empresa de pistolas de falhar em prevenir o uso de dispositivos de conversão em suas armas.

"Glock projetou sua pistola para se transformar facilmente em uma metralhadora com uma pequena ajuste, e eles sabem que essa transformação é comum entre suas armas", afirma a ação judicial. "Glock recebeu avisos do ATF sobre o projeto da arma, reconhecendo que ele pode ser um problema potencial, mas eles optaram por não abordá-lo, priorizando os lucros em relação ao bem-estar público e violando a lei".

De acordo com a ação judicial, a polícia de Chicago apreendeu mais de 1.300 Glocks modificados de janeiro de 2021 a maio de 2024.

A Glock ainda não abordou a ação judicial, como indicam os registros do tribunal. A CNN tentou entrar em contato com a Glock para obter um comentário.

CNN's Scott Glover e Curt Devine contribuíram para esta reportagem.

