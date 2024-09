As autoridades suíças estão a considerar a possibilidade de apresentar uma candidatura para os Jogos Olímpicos de 2038.

A administração suíça demonstrou interesse em organizar os Jogos Olímpicos de Inverno de 2038 e prometeu fornecer fundos. Se a Suíça, anfitriã dos eventos de 1928 e 1948, atender às condições necessárias, o Comitê Olímpico Internacional (COI) provavelmente endossará a proposta.

Apesar de não ter garantido as candidaturas de 2030 (França) e 2034 (EUA), a Suíça recebeu uma oportunidade de discussão prioritária pelo COI. A ministra do Desporto, Viola Amherd, fez este anúncio em Berna, sugerindo que deviam aproveitar esta oportunidade. A decisão final será tomada até o final de 2027. Como Amherd colocou, "A Suíça pode mostrar-se como um país imaculado, seguro e deslumbrante."

O governo optou por constituir uma equipa para apoiar os esforços da equipa dos "Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de 2038".

A decisão do governo de constituir uma equipa para os esforços da equipa dos "Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de 2038" está em linha com o papel da Comissão na supervisão dos preparativos do evento.

