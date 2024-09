As autoridades russas formularam uma estratégia para expulsar militares ucranianos da região de Kursk.

15:13 Letônia Fortalece Medidas de Segurança na Fronteira até Fim do Ano

A Letônia decidiu estender suas medidas de segurança reforçadas na fronteira com a Bielorrússia até o final do ano devido ao aumento dos casos de cruzamentos ilegais. O governo em Riga tomou essa decisão, citando o número ainda alto desses incidentes. A extensão das regulamentações especiais que estavam previstas para expirar em setembro leva em conta o fator de risco adicional da guerra em andamento da Rússia com a Ucrânia, apoiada pelo regime autoritário em Minsk. Com essa medida, as autoridades de fronteira da Letônia terão poderes adicionais em seis regiões orientais.

14:47 Ucrânia Aumenta Significativamente a Produção de Armas

De acordo com dados oficiais, a Ucrânia está aumentando significativamente sua produção de armas neste ano. O primeiro-ministro Denys Shmyhal anunciou de Kyiv que a Ucrânia dobrou sua produção de armas nos primeiros oito meses de 2024 em comparação com 2023. A Ucrânia visa fabricar mais de um milhão de drones até o final do ano. Shmyhal declarou: "Estamos progredindo bem. A produção de drones continua a crescer".

14:23 Analista Militar Elogia Iniciativa do Chanceler Scholz

O chanceler Scholz defende conversas de paz com a Rússia, uma iniciativa que enfrentou críticas de certos círculos políticos. No entanto, o analista militar Ralph Thiele expressa apoio à iniciativa do chanceler e incentiva uma ação rápida. Após a ofensiva de Kursk, as defesas da Ucrânia estão à beira do colapso.

13:52 Instituto de Kiel Adverte: Despesas de Defesa da Alemanha "Totalmente Inadequadas"

O Instituto de Economia Mundial de Kiel afirma que as despesas de defesa da Alemanha são "totalmente inadequadas" frente à ameaça atual da Rússia. Apesar da retórica de "Zeitenwende", o instituto de pesquisa argumenta que a lacuna entre as capacidades militares da Alemanha e da Rússia continua a aumentar. Os autores do estudo defendem um orçamento de defesa permanente de pelo menos 100 bilhões de euros, enfatizando que a Rússia representa uma ameaça cada vez mais séria à NATO. O governo federal luta para acompanhar a substituição das armas enviadas à Ucrânia, à medida que o estoque de sistemas de defesa aérea e obuseiras de artilharia diminui.

12:25 Países Baixos Permitem Uso de Armas em Território Russo

Os Países Baixos deram permissão para o uso de armas em território russo, após os repetidos pedidos da Ucrânia a países ocidentais para permitir tal ação. A aprovação do governo holandês inclui caças prometidos.

12:59 Exército Russo Afirma Captura de Quatro Povoados Adicionais em Donetsk

Relatos do exército russo afirmam a captura de quatro povoados adicionais na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. De acordo com o Ministério da Defesa russo, o Grupo de Forças do Sul tomou o controle de Krasnohoriwka e Hryhoriwka, o Grupo Oriental tomou Wodjane, e o Grupo Central capturou Halyzyniwka. No entanto, esses relatórios não podem ser confirmados independentemente. Observadores militares ucranianos marcam vários povoados afetados, com a exceção de Hryhoriwka, como estando sob o controle russo. A Ucrânia enfrenta uma pressão intensa em sua frente oriental.

12:20 Rússia Reconhece Apenas Um Parceiro de Negociações

O chanceler Olaf Scholz expressou seu interesse em realizar conversas com o presidente russo Vladimir Putin, após uma conferência de paz que não incluiu a participação russa em junho. No entanto, a resposta do Kremlin permanece incerta. O ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov mantém esforços diplomáticos, mas não com a Europa, de acordo com o correspondente da ntv Rainer Munz.

11:50 Autoridades Ucranianas Advertem sobre Aumento do Uso de Armas Químicas pela Rússia

As autoridades ucranianas emitiram alertas sobre o aumento do uso de armas químicas pelas forças russas na Ucrânia. O Comando das Forças Armadas ucranianas relatou 447 casos de uso de armas químicas em agosto apenas, e mais de 4.000 incidentes entre 15 de fevereiro de 2023 e 24 de agosto de 2024, em sua página oficial no Facebook. As autoridades ucranianas acusam as forças russas de usar munição contendo substâncias perigosas e agentes de guerra química, em violação das regras e acordos internacionais.

10:53 Incidentes e Danos - Rússia Lança Enxames de Drones e Mísseis na Ucrânia

De acordo com relatórios oficiais, pelo menos três pessoas ficaram feridas e edifícios foram danificados, causando incêndios em várias localizações da Ucrânia, durante uma série de ataques com drones e mísseis da Rússia. A defesa aérea ucraniana conseguiu derrubar 38 dos 46 drones russos sobre 13 regiões, como informado pela força aérea via Telegram. Além disso, a Rússia lançou dois mísseis durante seu ataque. As instalações energéticas em oito regiões ucranianas também sofreram interrupções após o ataque, de acordo com o ministério de energia com sede em Kyiv, afetando linhas de alta tensão e estações transformadoras.

10:27 Conclusão do Símbolo da Mulher Russa: Comissária de Direitos da Criança de Putin Casa com um OligarcaPor muito tempo considerada o epitome da mulher russa, Maria Lwowa-Belova, comissária de direitos da criança da Rússia, era casada com um padre ortodoxo desde 2003. O casal frequentemente falava sobre valores conservadores, fé cristã e suas experiências criando vários filhos em meios de comunicação pró-governo. No entanto, parece que sua devoção à tradição, especialmente ao seu marido padre, não é tão profunda quanto se pensava. A mídia independente Verstka revelou que ela se casou com o oligarca Konstantin Malofeew, com quem vinha tendo um relacionamento há algum tempo. Interessantemente, esse casamento permanece de certa forma tradicional, já que Malofeew é o fundador da TV Tsargrad, alinhada com o Kremlin, e um defensor ferrenho da monarquia e da guerra russa.

09:59 Ataque a Moscou - Mulher Morta em Ataque de Drone Ucraniano na Capital RussaUma mulher morre em um ataque de drone ucraniano na capital russa, Moscou, de acordo com o governador da região. Vídeos circulam online mostrando explosões em áreas residenciais. Fontes russas afirmam que 144 drones foram interceptados.

09:32 Exercícios Navais - Rússia Inicia Manobras Estratégicas "Ocean-2024"A marinha russa inicia uma série de exercícios estratégicos chamados "Ocean-2024" em várias águas do maior país do mundo. Mais de 400 navios de guerra, incluindo submarinos, e mais de 90.000 pessoal de várias unidades navais são esperados para participar dos exercícios até 16 de setembro, de acordo com o ministério da defesa com sede em Moscou. As manobras estão sendo realizadas no Mar Báltico, no Oceano Ártico, no Mar Cáspio e no Mar Mediterrâneo, onde a Rússia mantém uma base militar na cidade síria de Tartus.

09:10 Acidente Fatal em Incêndio em Pipeline de Óleo na Região Russa de OrenburgDuas pessoas morrem em um incêndio em um pipeline de óleo na região russa de Orenburg, de acordo com a agência de notícias TASS. Uma investigação sobre a causa do incêndio está em andamento, com o horário exato de seu início ainda desconhecido. Relatos não confirmados sobre o incidente foram circulados em alguns canais do Telegram russo na segunda-feira.

08:43 Negociações em Peso - Shoigu Exclui Fala com UcrâniaA Rússia não entrará em negociações com a Ucrânia até que suas tropas se retirem dos territórios russos, de acordo com a agência de notícias TASS, citando o secretário do conselho de segurança da Rússia, Sergei Shoigu. Anteriormente, o porta-voz do Kremlin, Peskov, também expressou essa posição.

08:14 Operações do Aeroporto Recomeçam - Voos Redirecionados em MoscouOs voos nos aeroportos de Moscou Domodedovo, Sheremetyevo e Vnukovo foram retomados, de acordo com a autoridade de aviação russa Rosaviatsiya, no Telegram. As interrupções foram causadas por ataques de drones ucranianos na região de Moscou, o que levou a desvios de voos.

07:43 Condições de Scholz para Participação Russa em Conferência de PazO chanceler alemão Olaf Scholz vincula a participação russa em uma possível conferência de paz sobre a Ucrânia a certas condições prévias. Ele enfatizou a necessidade de apoio militar à Ucrânia contra o agressor russo e a exploração de meios para pôr fim ao conflito durante um evento do SPD na segunda-feira à noite. Scholz acredita que é inviável convidar a pessoa responsável pelos ataques contínuos para a conferência e chamou por clareza, firmeza e caráter para garantir a paz e a estabilidade na Europa.

07:18 Acusações de Fascismo - Primeiro-Ministro Eslovaco Fico Acusa 'Fascismo' no Exército UcranianoA Ucrânia reage às acusações pró-russas do primeiro-ministro eslovaco Robert Fico, que instou Kyiv a abordar a suposta presença de 'fascismo' em seu exército. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia rejeita as afirmações de Fico, enfatizando que os soldados ucranianos estão defendendo suas famílias, lares e terra contra os invasores russos, enquanto iluminam os milhões de vidas perdidas no país na luta contra o nazismo no século XX. A retórica de Fico reflete a propaganda russa que frequentemente rotula a liderança ucraniana como nazista. No entanto, partidos de extrema direita só conseguiram 2,4% dos votos nas eleições ucranianas de 2019, de acordo com a Reuters. O historiador Timothy Snyder, por outro lado, vê traços fascistas no sistema de Putin.

06:25 Greenpeace Investigará Maus-Tratos Ambientais pela Rússia na UcrâniaO Greenpeace reabre uma filial em Kyiv com a missão de acelerar projetos de reconstrução na Ucrânia e investigar e relatar transgressões ambientais causadas pela agressão russa, anunciou o grupo de defesa do meio ambiente. Eles estão colaborando com organizações ambientais locais para realizar essa meta. "Nosso trabalho é ajudar a Ucrânia na reconstrução ecológica de instalações públicas utilizando fontes de energia renovável como solar e eólica", afirma a nova chefe da filial, Natalia Hosak. O Greenpeace vem consistentemente chamando a atenção para os danos ambientais na Ucrânia decorrentes da hostilidade russa. Entre outros casos, eles estão monitorando a situação na usina nuclear controlada pela Rússia em Zaporizhzhia.

06:02 Morte de Criança em Região de Moscou Após Ataque de Drone UcranianoApós um ataque de drone ucraniano na região de Moscou, fontes russas afirmam a morte de uma criança. O governador regional Andrei Vorobyov divulga no Telegram que pelo menos 14 drones ucranianos foram abatidos na região da capital durante a noite. Um desses drones acendeu um incêndio que os bombeiros estão combatendo no momento. "Infelizmente, uma criança de nove anos morreu", acrescenta Vorobyov. A queda de outro drone na região da capital levou pelo menos a um ferimento, quando detritos atingiram um prédio residencial. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, relatou inicialmente que 11 drones haviam sido abatidos perto da capital russa.

05:31 Kyiv Repela Ataque de Drone Russo Unidades de defesa aérea ucranianas repeliram um ataque de drone russo na capital, segundo a administração militar de Kyiv via serviço de mensagens Telegram.

04:36 Detritos de Drone Russo Caem em Complexo de Energia de Tula Detritos de um drone abatido pela defesa aérea russa na região de Tula caíram em uma usina de combustível e energia, informou a agência de notícias russa TASS. "Não houve vítimas", afirmou TASS, citando autoridades de Tula. O processo operacional e o suprimento de recursos aos consumidores permaneceram inalterados. A situação está sob controle.

03:29 Drones Ucranianos Alvo de Moscou Após dois drones ucranianos serem interceptados sobre o distrito de Domodedovo, em Moscou, serviços de emergência foram enviados ao local do acidente, de acordo com o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. Não há detalhes sobre danos potenciais ou vítimas. O distrito de Domodedovo, localizado a cerca de 50 quilômetros ao sul do Kremlin, abriga um dos maiores aeroportos de Moscou.

02:17 Defesa Aérea Russa Abate Drones com Destino a Moscou Unidades de defesa aérea russa abateram um drone com destino à capital, de acordo com o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. "Relatórios preliminares sugerem que não houve danos ou feridos no local do pouso", disse Sobyanin no Telegram. Não há declaração do lado ucraniano.

00:12 Zelensky Agradece à Suécia pelo Novo Pacote de Ajuda O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeceu à Suécia por um pacote de defesa no valor de US$ 445 milhões. "Esta ajuda significativa, que inclui sistemas de defesa aérea, armas antitancos e contribuições financeiras para atender às necessidades urgentes da Ucrânia, fortalecerá nossas capacidades defensivas", escreveu Zelensky no X. De acordo com relatórios suecos, o pacote também inclui peças de reposição para caças Gripen para preparação para possível entrega futura de aeronaves.

22:17 Ministério das Relações Exteriores: Rússia Representa Ameaça à Paz na Fronteira Oriental da NATO Após incursões de drones russos na Letônia e na Romênia, o Ministério das Relações Exteriores designou a Rússia sob o presidente Vladimir Putin como "a maior ameaça à paz e à segurança". "Infelizmente, a Rússia de Putin atualmente representa a maior ameaça à paz e à segurança diretamente na fronteira oriental da NATO", escreveu o ministério no X. "Isso foi demonstrado novamente pelos recentes incidentes de drones na Romênia e na Letônia". "Cooperamos com nossos parceiros da aliança e estamos ao lado deles", continuou o Ministério das Relações Exteriores em relação aos drones. No fim de semana, a NATO e os Estados-membros da UE Letônia e Romênia relataram cada um a infiltração de drones russos em seu território.

21:42 EUA Não Conseguem Confirmar Relatos de Envio de Mísseis Iranianos à Rússia O governo dos EUA não pode confirmar relatórios de que o Irã forneceu mísseis balísticos à Rússia, disse John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA.

21:28 Zelensky Pede Implementação Rápida dos Compromissos Ocidentais O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky instou à implementação rápida dos compromissos de ajuda do Ocidente. "O curso do conflito depende diretamente da qualidade da logística nas entregas e do cumprimento de todos os compromissos de nossos parceiros", disse Zelensky em sua mensagem noturna. Armas e equipamentos devem ser entregues prontamente para serem eficazes. "O que é necessário em setembro deve ser enviado às nossas tropas em setembro".

20:52 Político da Oposição Russa Advoga contra Oferecer a Putin 'Saída Vitoriosa' da Guerra na Ucrânia O líder político da oposição russa Vladimir Kara-Mursa alerta o Ocidente contra oferecer ao presidente russo Vladimir Putin uma "saída vitoriosa" do conflito na Ucrânia. "É crucial que Vladimir Putin não saia vitorioso desta guerra contra a Ucrânia", afirmou Kara-Mursa. "É essencial que Vladimir Putin não obtenha uma saída vantajosa desta guerra na Ucrânia". Cerca de um mês após sua libertação em uma troca de prisioneiros, Kara-Mursa observou que há "cansaço" em relação ao conflito em sociedades ocidentais. No entanto, Putin deve "ser derrotado". Ele acrescentou: "Se, tragicamente, o regime de Putin puder apresentar o resultado desta guerra como uma vitória para si mesmo e permanecer no poder, estaremos discutindo outro conflito ou calamidade em um ano ou 18 meses".

