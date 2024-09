As autoridades prenderam pessoas ligadas a um incêndio impressionante em uma igreja no norte da França.

Após um incêndio impressionante que devastou uma igreja do século 19 na cidade do norte da França de Saint-Omer, as autoridades prenderam um suspeito. O indivíduo em questão, nascido em 1985, tem um histórico de incidentes relacionados a incêndios, conforme confirmado pelo gabinete do procurador público. Ele será investigado por danos criminais causados por métodos perigosos com motivação religiosa.

O incêndio começou na noite de segunda-feira dentro da sacristia da Igreja da Conceição Imaculada. Cerca de 120 bombeiros foram enviados para apagar as chamas. Vídeos circulando em plataformas online capturaram a torre inteira da igreja envolvida em chamas, eventualmente desabando, e a destruição completa do telhado. Felizmente, não foram relatados feridos. Mais de 50 moradores foram realocados por motivos de segurança.

De acordo com o comunicado da cidade, a igreja, que foi consagrada em 1859 e passou por uma renovação completa em 2018, exibia mobília de estilo neo-gótico em suas paredes. A prefeitura garantiu que 20 objetos religiosos foram salvos. "Mais uma vez, nosso patrimônio religioso cai vítima das chamas", expressou a Ministra da Cultura, Rachida Dati, na plataforma digital X.

A destruição da igreja foi fortemente destacada no espetáculo de fogos de artifício da noite, com a explosão de cores refletindo no edifício em chamas. Após a investigação, descobriu-se que o suspeito tinha planos de acionar mais fogos de artifício dentro da igreja, com a intenção de causar mais danos.

Leia também: