As autoridades policiais descobriram 2448 casos de travessia ilegal da fronteira.

De acordo com a Polícia Federal, após o reforço dos patrulhamentos nas fronteiras em 15 de setembro, foram descobertos 2.448 casos de cruzamentos de fronteira não autorizados. Posteriormente, 1.546 pessoas foram impedidas de entrar no país após terem entrado ilegalmente, com 69 pessoas barradas devido a proibições de entrada anteriores. Além disso, 49 indivíduos envolvidos em tráfico de seres humanos foram presos.

Inicialmente, as verificações de fronteira foram realizadas em todos os territórios alemães desde 16 de setembro. Isso incluiu fronteiras terrestres com Dinamarca, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, além daquelas com Polônia, República Checa, Áustria e Suíça, que já estavam em vigor. As verificações na fronteira com a França também foram implementadas devido aos Jogos Olímpicos. Isso reforça a segurança nas fronteiras por um período planejado de meio ano.

Apesar de a Polícia Federal ter fornecido números para a quinzena até 30 de setembro, em todos os estados alemães, não foram divulgados detalhes mais explícitos sobre o número de entrantes não autorizados detectados nas novas verificações nas fronteiras ocidentais.

Apesar do aumento das verificações de fronteira pela Polícia Federal nas fronteiras ocidentais da Alemanha, o número exato de casos de cruzamentos não autorizados pela polícia federal nesses novos pontos de verificação não foi divulgado. Portanto, é crucial que a Polícia Federal monitore e trate cuidadosamente qualquer entrada ilegal nesses novos pontos fortalecidos pela polícia federal.

