As autoridades lideradas por Lukashenko concedem a liberdade a trinta presos políticos.

Presidente da Bielorrússia, Lukashenko, Liberta 30 Ativistas da Oposição Condenados por Demonstrar

O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, concedeu clemência a 30 líderes da oposição presos por ações de protesto. A administração presidencial anunciou que eles "apresentaram um pedido de clemência, confessaram seus crimes, expressaram arrependimento genuíno e prometeram viver em conformidade com a lei". O Ministério do Interior monitorará o cumprimento desta condição. No entanto, a autenticidade dessas afirmações remainem não verificada. O grupo consiste em 23 homens e 7 mulheres, muitos dos quais são mães de filhos menores. De acordo com o meio de comunicação russo "Meduza", a oposição bielorrussa no exílio havia entregado anteriormente listas de presos doentes às autoridades em Minsk por meio de intermediários, e vários indivíduos dessas listas foram libertados. Figuras da oposição no exílio recebem com alegria a libertação, mas argumentam que isso não significa uma mudança de direção. A repressão política e a tortura continuam na Bielorrússia, afirma a líder da oposição Svetlana Tikhanovskaya, que é amplamente considerada a verdadeira vencedora das eleições presidenciais de 2020.

15:55 Ataque Aéreo Russo em Lviv Mata Entire Family

Um ataque aéreo russo em Lviv resultou na morte de quase todos os membros de uma família, de acordo com a declaração de Lviv. Entre as sete vítimas fatais estão uma mulher de 43 anos e suas três filhas com idades de 7, 18 e 21 anos, conforme relatado pelo prefeito Andrij Sadovy. Eles morreram em sua própria casa. O pai é o único sobrevivente, mas ainda se encontra em estado crítico, de acordo com a Universidade Católica Ucraniana. "No coração da Europa, a Rússia está exterminando ucranianos e suas famílias. Os russos estão matando nossos filhos, nosso futuro", escreve Sadovy.

15:41 Scholz Justifica Despliegue de Mísseis dos EUA: "A Inação Ameaça a Paz"

O chanceler alemão Scholz rejeita os oponentes do desdobramento de mísseis dos EUA na Alemanha. "Isso está sendo feito para proteger a paz e prevenir a guerra", enfatiza o político do SPD. "Nosso objetivo principal é dissuadir potenciais adversários". Por anos, a Rússia tem fortalecido substancialmente seu arsenal, especialmente suas capacidades de mísseis, afirma Scholz. Além disso, o presidente Putin violou tratados de desarmamento como o tratado INF e posicionou mísseis em Kaliningrad, a 530 quilômetros de Berlim pelo ar. "Não responder apropriadamente seria irresponsável", diz o Chanceler, que acrescenta ainda: "A inação também colocaria em risco a paz aqui. Não permitirei isso". Em resposta à invasão russa da Ucrânia, os governos dos EUA e da Alemanha concordaram em desdobrar mísseis dos EUA de maior alcance no solo alemão a partir de 2026. O Partido da Esquerda (Die Linke) e o AfD se opõem a isso, vendo-o como uma simples corrida armamentista que coloca em risco a segurança da Alemanha. O SPD também criticou essa posição.

15:18 Scholz Promete Mais Sistemas de Defesa Aérea IRIS-T para a Ucrânia

O chanceler alemão Olaf Scholz comprometeu-se a fornecer mais sistemas de defesa aérea IRIS-T à Ucrânia. Oito sistemas IRIS-T SLM e nove sistemas IRIS-T SLS foram encomendados para a Ucrânia, diz Scholz em uma instalação da Bundeswehr em Todendorf, Schleswig-Holstein. "Dois de cada um serão entregues neste ano, com o resto vindo em 2025 e além". Quatro sistemas IRIS-T SLM já estão em operação na Ucrânia, junto com um grande número de mísseis e três sistemas IRIS-T SLS relacionados. Scholz fez essas declarações durante a inauguração do primeiro sistema de defesa aérea IRIS-T para as forças armadas alemãs em Todendorf.

14:55 Coreia do Sul e Nova Zelândia Pedem "Retirada Incondicional" da Rússia

Durante sua primeira cúpula em nove anos, o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, e o primeiro-ministro da Nova Zelândia, Christopher Luxon, condenaram a invasão russa da Ucrânia. Em uma declaração conjunta, os dois líderes pedem à Rússia que se retire "prontamente, completamente e sem qualquer condição" dos territórios internacionalmente reconhecidos da Ucrânia. Eles também criticam a cooperação militar em aumento entre a Coreia do Norte e a Rússia. Yoon enfatiza que é "mais crucial do que nunca" para países como a Coreia do Sul e a Nova Zelândia demonstrarem solidariedade "nessa conjuntura crítica em que forças autocráticas continuam a representar desafios". A Coreia do Norte, amplamente marginalizada pela comunidade internacional, tem fortalecido recentemente suas ligações com a Rússia.

14:21 Zelensky Discute Reestruturação do Gabinete: "A Ucrânia Precisa de Energia Fresca"

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, explica sua decisão de realizar uma grande reestruturação do gabinete, afirmando: "Precisamos de energia nova". Em resposta à pergunta sobre as razões por trás da reestruturação, Zelensky responde: "Precisamos de energia nova". "Essas iniciativas estão relacionadas ao fortalecimento de nosso estado em vários setores", explica Zelensky. A Ucrânia tem se defendido contra a invasão russa há dois anos e meio agora. Zelensky expressa gratidão aos ministros e ao gabinete todo pelo seu trabalho.

12:59 Ucrânia: Crimeia fortificada com uma multiplicidade de sistemas de defesa aérea As forças ocupantes russas na Crimeia estão implantando todos os sistemas de defesa aérea disponíveis para defender a Ponte de Kerch, de acordo com o porta-voz da Marinha Ucraniana, Dmytro Pletenchuk, na televisão nacional ucraniana, segundo o Defense Express. Sistemas de curto alcance como S-300 e S-400 Triumf, além de sistemas de alcance médio S-500 Prometheus e Pantsir-S1, estão sendo relatados como em uso. A Crimeia é considerada não apenas taticamente, mas também simbolicamente significativa para as forças ocupantes, explica Pletenchuk. A Ponte de Kerch, um projeto proeminente liderado pelo líder russo Vladimir Putin, conecta a Rússia do Sul à península da Crimeia, ilegalmente anexada, servindo como uma cadeia de suprimentos vital para as forças russas no sul da Ucrânia. Engajamentos ocorrem frequentemente em torno da ponte. Kyiv tem repetidamente declarado sua intenção de libertar a península, tornando a ponte um ponto de estrangulamento vital.

12:32 Putin anuncia presença de Xi no summit do BRICS na Rússia O presidente russo Vladimir Putin confirmou que o presidente chinês Xi Jinping participará da próxima cúpula do BRICS na Rússia em outubro. Putin declarou durante uma reunião com o vice-primeiro-ministro chinês Han Zheng à margem do Fórum Econômico Oriental em Vladivostok: "Como combinado, esperamos o presidente chinês Xi Jinping na cúpula do BRICS". Além disso, Putin sugeriu uma reunião bilateral com Xi. O BRICS foi formado initially em 2009 pelo Brasil, Rússia, Índia e China, posteriormente juntando-se a África do Sul e, mais recentemente, incluindo países como os Emirados Árabes Unidos, Egito e Irã. Os países do BRICS veem-se como um contraponto aos estados ocidentais. A cúpula será realizada na cidade russa de Kazan de 22 a 24 de outubro. Moscou espera que isso fortaleça sua influência e promova colaborações econômicas mais próximas. A parceria estratégica em crescimento entre Moscou e Pequim tem sido evidente desde o início da invasão russa da Ucrânia.

12:00 Rússia: Ataque mortal em Poltava alvo soldados e treinadores estrangeiros O Ministério da Defesa russo afirma que o ataque mortal na cidade ucraniana de Poltava foi direcionado a soldados e treinadores estrangeiros. O alvo principal foi uma instalação de treinamento militar. O ministério alega que o instituto treina especialistas em comunicação e guerra eletrônica de várias partes das forças armadas ucranianas, bem como operadores de veículos aéreos não tripulados envolvidos em ataques a alvos civis dentro do território russo. O ministério também relatou o uso do sistema de armas hipersônicas Kinzhal contra instalações militares-industriais na cidade ucraniana ocidental de Lviv. Além disso, as forças russas tomaram o controle de duas novas localidades no leste da Ucrânia, Prechystivka e Karliwka. De acordo com relatórios ucranianos, 50 pessoas foram mortas no ataque a Poltava na terça-feira.

11:43 Baerbock Presta Homenagem ao Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia que Sai A Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, prestou homenagem ao seu colega ucraniano, Dmytro Kuleba. "Inúmeras discussões em trens noturnos, na G7, nas frentes de batalha, em Bruxelas, perto de uma usina elétrica bombardeada", escreveu Baerbock no X. "Há poucos indivíduos com quem trabalhei mais de perto do que você, @DmytroKuleba", acrescentou. "Você colocou o povo de seu país à frente de si mesmo." Desejou a Kuleba "do fundo do coração todo o melhor - Esperamos nos encontrar novamente quando a paz e a liberdade tiverem sido restauradas em toda a Ucrânia."

11:24 Rússia a Revisar Doutrina Nuclear

As ações do Ocidente, de acordo com a administração presidencial russa, exigem uma revisão da doutrina nuclear da Rússia. A Rússia enfrenta desafios e ameaças dos chamados países ocidentais que exigem uma revisão da doutrina, citam agências de notícias russas o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Estão sendo considerados os riscos de que a Ucrânia possa usar armas de longo alcance dos EUA em seus ataques em território russo. O governo de Kyiv vem pressionando há muito tempo os EUA a permitir que use armas de aliados contra alvos dentro das fronteiras russas. "É evidente que os ucranianos farão isso", informou Peskov à agência RIA. "Estamos levando tudo isso em conta." A Rússia já anunciou uma revisão de sua doutrina nuclear, mas não foram divulgados detalhes. O guia permite o uso de armas nucleares se a soberania ou a integridade territorial da Rússia for ameaçada.

10:54 Ucrânia Repela 29 de 42 Ataques Aéreos Russos

A Rússia lançou 42 ataques aéreos contra a Ucrânia durante a noite, segundo o relatório da força aérea ucraniana via Telegram. Entre eles estavam mísseis Ch-47M2 Kinzhal, mísseis de cruzeiro Ch-101 e mísseis Iskander-K. De acordo com seus próprios dados, a força aérea ucraniana abateu com sucesso sete mísseis de cruzeiro e 22 drones Shahed. Como resultado, 29 ataques aéreos foram frustrados.

10:19 Munz: Ataque a Poltava Pode Rebater na Rússia

A Rússia está bombardeando a cidade ucraniana de Poltava com foguetes, com relatos citando um dos maiores ataques aéreos desde o início do conflito. No entanto, os meios de comunicação russos estão comemorando a operação como um "grande sucesso", diz o correspondente da ntv Rainer Munz. Enquanto isso, a Rússia parece estar mudando sua estratégia.

10:21 Governador: "Dia Negro" para a Região de Lviv - Vítimas Mortais Aumentam

Após os bombardeios aéreos russos em Lviv (verificações: 07:18, 06:17 e 05:29), houve um aumento no número de mortos. Segundo o governador da região de Lviv, Maksym Kozytskyi, por meio do Telegram, sete pessoas morreram durante a noite, incluindo uma menina de sete anos e uma menina de 14 anos. Kozytskyi expressou sua tristeza, chamando-o de "dia negro" para a região. Anteriormente, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy relatou cinco mortes e mais de 30 feridos por meio do Twitter. Ele expressou suas condolências às famílias das vítimas.

08:49 Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Kuleba, Renuncia

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, apresentou sua renúncia, como anunciado pelo presidente da Câmara, Ruslan Stefantchuk, na quarta-feira. O pedido de renúncia será discutido durante a sessão plenária, de acordo com a publicação de Stefantchuk no Facebook. Anteriormente, outros ministros também apresentaram suas renúncias (verificações 00:47 e 22:06). Essas renúncias fazem parte de uma ampla reestruturação da administração ucraniana. Quarta-feira será um dia de demissões, de acordo com o líder do partido no poder Servidor do Povo, David Arakhamia, por meio do Telegram. O dia das nomeações será na quinta-feira.

08:03 Zelensky: "Pessoas Ainda Enterradas sob os Escombros"

O ataque de míssil russo em Poltava representa um dos incidentes mais mortais desde o início do conflito. Pessoas ainda estão presas sob os escombros, declarou o presidente Volodymyr Zelensky durante sua transmissão noturna. Ele reiterou seu apelo por sistemas de defesa aérea.

07:39 Grossi Advertiu sobre Iminente Desastre na Usina Nuclear de Zaporizhzhia

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy e Rafael Grossi, diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), discutiram usinas nucleares na Ucrânia e na Rússia em uma reunião em Kyiv. Grossi está programado para visitar a usina nuclear de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, na quarta-feira. De acordo com a Reuters, em uma reunião com Zelensky, Grossi expressou preocupação de que a situação na usina é "extremamente precária" e o potencial perigo de uma catástrofe ainda persiste. Desde sua conquista pelas tropas russas após sua invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, a usina está inoperante. Atualmente, ambas as partes trocam acusações de bombardeio da instalação. Nenhuma das partes reconhece as acusações.

07:18 Governador: Pelo Menos Dois Mortos no Ataque a Lviv

Pelo menos duas pessoas morreram em ataques aéreos russos (verificações 06:17 e 05:29) na cidade ucraniana ocidental de Lviv. Dezenove pessoas ficaram feridas, anunciou o governador da região de Lviv, Maksym Kosyzkyj, por meio do Telegram.

06:53 Ucrânia Espera Apoio Adicional para a Frente

A Ucrânia busca apoio adicional para reconstruir seu setor agrícola e desminar regiões afetadas. A "Rheinische Post" de Düsseldorf relatou isso, citando uma resposta do governo alemão a uma pergunta da União, que o jornal obteve. Involve programas de financiamento para terras agrícolas perto da linha de frente. "O governo alemão foi perguntado sobre potenciais apoios", como mencionado no papel. Isso poderia incluir o pagamento de uma compensação pela segurança aos funcionários. A Ucrânia também pediu uma extensão de um programa de entrega do Ministério da Agricultura para geradores e ajuda para desminagem longe da linha de frente. De acordo com o governo alemão, o Ministério para a Cooperação Econômica e o Desenvolvimento já estão participando de um projeto de detecção e desminagem de minas.

06:17 Ucrânia: Incêndio Eclode Perto da Estação de Lviv após Ataque de Drone Russo

Após os ataques aéreos russos (verificação 05:29) em Lviv, no noroeste da Ucrânia, um incêndio eclodiu perto da estação de trem principal. O governador Maksym Kosyzkyj anunciou isso por meio do Telegram. Além disso, duas escolas sofreram danos como resultado do ataque, com várias janelas quebradas e detritos espalhados pelas ruas. De acordo com Kosyzkyj, vários drones Shahed foram envolvidos no bombardeio aéreo russo. Os serviços de emergência e bombeiros estão no local, e as escolas afetadas permanecerão fechadas, de acordo com o prefeito de Lviv, Andrij Sadowyj, por meio do Telegram. Pelo menos seis pessoas, incluindo um menino de 10 anos, ficaram feridas. Lviv fica na Ucrânia ocidental, perto da fronteira com a Polônia, longe das linhas de frente do conflito. No entanto, a cidade foi alvo de vários ataques desde o início da guerra.

05:29 Kyiv sofre segunda onda de ataques aéreos A capital ucraniana, Kyiv, enfrenta outra rodada de bombardeios aéreos russos. A força de defesa aérea é ativada. Testemunhas relatam várias detonações nas proximidades de Kyiv, possivelmente indicando o uso de sistemas de defesa aérea. Simultaneamente, o exército revela um ataque de drone na cidade ucraniana ocidental de Lviv, próxima à fronteira polonesa. A força aérea ucraniana anunciou que o espaço aéreo ucraniano está em alto alerta. A Polônia reforça sua própria e aeronaves aliadas pela terceira vez em oito dias para garantir o espaço aéreo como reação aos ataques aéreos e ações de longo alcance da Rússia, de acordo com o Comando Operacional das Forças Armadas Polonesas.

04:35 Biden promete equipamento adicional de defesa aérea para a Ucrânia Após o ataque catastrófico da Rússia à cidade ucraniana de Poltava, o presidente dos EUA, Biden, promete fornecer à Ucrânia equipamento aprimorado de defesa aérea. "Condeno esse ataque hediondo com convicção", disse Biden. Os EUA vão continuar ajudando militarmente Kyiv, "incluindo a distribuição de sistemas e capacidades de defesa aérea essenciais para o país proteger suas fronteiras". Selenskyj reiterou seu pedido a aliados ocidentais para entregar rapidamente novos sistemas de defesa aérea à Ucrânia e permitir que eles utilizem as armas de longo alcance já enviadas para atacar território russo após o ataque, que resultou em pelo menos 51 mortes.

02:52 Novo ataque de drone em Kyiv A Rússia inicia outro ataque de drone em Kyiv. Unidades de defesa aérea ucranianas estão engajadas em contra-atacar os ataques nas proximidades da capital, segundo o exército ucraniano no Telegram. O número de drones envolvidos e possíveis danos não foram revelados. O ataque noturno faz parte de uma série de ataques aéreos russos na capital ucraniana que têm aumentado progressivamente nas últimas semanas.

01:32 Selenskyj: Determinado a manter controle sobre territórios de Kursk até Putin engajar em negociações A Ucrânia visa reter os territórios ocupados na província russa de Kursk até que o presidente russo, Putin, participe de negociações, disse o presidente Selenskyj em uma entrevista à emissora de TV americana NBC News. A ocupação dos territórios é um aspecto significativo do "plano de vitória", enfatizou Selenskyj. Em geral, a Ucrânia não precisa de terras russas, esclareceu Selenskyj, sem especificar se a captura de território adicional russo é pretendida. A operação de Kursk foi mantida em sigilo rigoroso, até mesmo do presidente dos EUA, Biden.

00:47 Vários Ministros Ukrainianos Renovam Antes de uma esperada reformulação do governo na Ucrânia, quatro ministros apresentaram suas renúncias. Segundo fontes ucranianas, estão incluídos a vice-ministra para Assuntos Europeus, Olga Stefanishyna, o ministro para Indústrias Estratégicas, Oleksandr Kamyshin - que teve um papel significativo no aumento da produção de armas -, o ministro da Justiça, Denys Malyuska, e o ministro do Meio Ambiente, Ruslan Strilez. Não está claro se os quatro ministros assumirão novos cargos de alto escalão. "Como prometido, uma grande transformação governamental é esperada esta semana", explica David Arakhamia, líder do partido no poder Servidor do Povo, no Telegram. "Amanhã teremos um dia de demissões, e no dia seguinte, um dia de nomeações", anuncia Arakhamia, considerado um associado próximo do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

23:16 Após o bombardeio de Poltava: Zelenskyy pede autorização para o uso de armas de longo alcance Após o ataque com mísseis russos à cidade de Poltava, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy pede permissão para empregar armas de longo alcance contra a Rússia. "Os ataques russos se tornarão impossíveis se pudermos destruir as plataformas de lançamento dos agressores, suas aeronaves e centros de logística", diz Zelenskyy em seu discurso diário em vídeo. De acordo com suas declarações, o número de mortos em Poltava agora é de 51 e o número de feridos é de 271. Mais pessoas ainda estão presas sob os escombros.

22:06 Zelenskyy dispensa outro alto funcionário O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dispensa Rostislav Shurma, primeiro vice-chefe da Administração Presidencial, de acordo com um decreto no site do presidente. O presidente do parlamento também endossa a renúncia de Olha Stefanishyna, que serviu como vice-primeira-ministra e ministra para a integração europeia na Ucrânia. Vários outros ministros já tinham apresentado suas renúncias. O presidente Volodymyr Zelenskyy explica que há alterações previstas para fortalecer o governo. "A queda será muito significativa. Nossas instituições estatais devem ser estruturadas de tal maneira que a Ucrânia possa alcançar todos os resultados de que precisa."

21:42 Correspondente da ntv em Poltava: "Residentes Descreveram uma Situação Extremamente Alarmante" A Ucrânia sofre um dos ataques aéreos mais severos desde o início do conflito. Muitas vidas são perdidas e numerous individuals are injured. A correspondente da ntv Kavita Sharma está no local e relata uma "atmosfera altamente tensa" e como os residentes experi

Com a libertação de ativistas da oposição, pode haver uma redução nas operações militares contra os dissidentes na Bielorrússia. No entanto, a repressão política e a tortura continuam, segundo a líder da oposição Svetlana Tikhanovskaya.

Apesar da negação da Rússia, líderes internacionais, incluindo o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, e o primeiro-ministro da Nova Zelândia, Christopher Luxon, condenaram a invasão da Rússia na Ucrânia e exigiram um "retiro rápido, completo e incondicional" das terras da Ucrânia.

