As autoridades iniciaram uma iniciativa de vigilância das fronteiras de grande alcance.

O objetivo é reduzir a imigração indesejada e o crime: A partir de segunda-feira, viajantes, commuters e transportadores de carga devem esperar por verificações em todas as fronteiras terrestres alemãs. Essas verificações serão aleatórias, ou seja, não todos os viajantes serão revistados, mas todos devem estar preparados para elas.

Qual é a imagem que se deve pintar em relação às verificações?

O Ministério do Interior Federal explica que as verificações serão ajustáveis no que diz respeito ao espaço e ao tempo. Pode ser necessária uma gestão especial do trânsito nas rodovias de alta velocidade muito movimentadas. No entanto, a Polícia Federal será responsável pela execução específica.

"Um porta-voz afirmou que a Polícia Federal, em colaboração com suas autoridades parceiras nacionais e internacionais, vai se esforçar para minimizar o impacto dessas verificações na vida cotidiana dos commuters, no comércio e no turismo. Os viajantes e commuters são aconselhados a levar um documento de identidade, como um passaporte ou carteira de identidade nacional - também é recomendado para viagens transfronteiriças na ausência de verificações nas fronteiras internas da Europa."

Que verificações estão atualmente em vigor?

Desde outubro de 2023, verificações estão em andamento nas fronteiras com a Polônia, a República Checa e a Suíça. Essas verificações foram estendidas várias vezes e estão atualmente em vigor até 15 de dezembro. As verificações na fronteira com a Áustria, que foram instituídas em setembro de 2015 devido à migração ilegal, já estão em vigor. As verificações recentemente ordenadas afetarão as fronteiras com a França, a Dinamarca, a Bélgica, os Países Baixos e o Luxemburgo. No entanto, as fronteiras com a França estão sob verificações desde 20 de julho, que o governo federal justificou, entre outros motivos, devido aos Jogos Olímpicos.

Por quanto tempo as novas verificações durarão?

Inicialmente, por seis meses. A Alemanha informou à Comissão Europeia sobre esse período, que se estende até 15 de março de 2025. O Ministério do Interior visa prorrogar as verificações existentes, que estão atualmente programadas para terminar no meio do mês de dezembro.

No final de agosto, o Chanceler Olaf Scholz afirmou na ZDF que queria manter as verificações "o mais possível" - mas apenas em referência às verificações existentes com países vizinhos. Essas se revelaram "particularmente eficazes". Portanto, ele queria "estender os pontos de verificação pelo maior tempo possível". "Devemos fazer isso dentro do quadro da lei europeia. Mas posso garantir que vamos conseguir isso."

Que razões o governo federal apresenta para as verificações?

O governo federal atribui preocupações de segurança devido à imigração ilegal e ao tráfico de seres humanos nas fronteiras externas da UE, mencionadas no relatório da Comissão Europeia, ao aumento dos cruzamentos de fronteira ilegais na Alemanha. Isso exacerbou a situação já difícil em relação à acomodação de refugiados - especialmente desde que a Alemanha recebeu cerca de 1,2 milhão de refugiados ucranianos, de acordo com o Ministério do Interior.

O Ministério recentemente citou a limitação da imigração ilegal e a proteção da segurança interna contra as ameaças atuais do terrorismo islâmico e do crime transfronteiriço como razões para as verificações recentemente ordenadas.

As verificações atuais estão tendo impacto, de acordo com o Ministério.

"Até agora, houve uma redução de 20% nos pedidos de asilo em comparação com o ano passado, um aumento de 20% nas deportações e mais de 30.000 rejeições nas fronteiras alemãs devido às verificações internas desde outubro de 2023", disse um porta-voz. "Mais de 1.300 contrabandistas foram apreendidos nas fronteiras com a Polônia, República Checa, Áustria e Suíça entre outubro de 2023 e o final de julho de 2024." No entanto, não está claro quantas pessoas que foram rejeitadas na fronteira depois conseguiram entrar na Alemanha.

Quais são os impactos das verificações atuais?

Os resultados são mistos. Não há falar de um colapso no trânsito de fronteira, mas há alguns transtornos aqui e ali. Na Meclemburgo-Pomerânia Ocidental, não houve atrasos significativos nos cruzamentos para e da Polônia devido às verificações de fronteira. "Não notamos nenhum congestionamento e não esperamos perturbações no futuro", disse Christian Joerß, presidente da Associação da Indústria de Trânsito da Meclemburgo-Pomerânia Ocidental. A associação de turismo também não se queixou.

Na Baviera, onde as verificações com a Áustria e a República Checa vêm sendo realizadas há algum tempo, há frequentemente engarrafamentos e longas esperas nos cruzamentos. Tanto turistas quanto pessoas que commutam através da fronteira para trabalho ou fins pessoais são afetados.

Na Baden-Württemberg, há verificações na fronteira com a Suíça e, desde o verão, também com a França. Isso às vezes afeta o trânsito, como na ponte Europabrücke de Kehl sobre o Reno para Estrasburgo. No entanto, não há relatórios de engarrafamentos de quilômetros nas fronteiras com a Suíça e a França.

Nos três postos de fronteira de Schleswig-Holstein para a Dinamarca, há às vezes engarrafamentos do lado dinamarquês, que são devido às verificações lá. Isso é especialmente o caso quando há muito trânsito de férias. Os postos de fronteira do lado dinamarquês não são permanentemente staffados.

O que a economia diz?

Há uma certa preocupação. As verificações de fronteira podem resultar em atrasos incômodos no trânsito de mercadorias e passageiros, disse Volker Treier, economista-chefe da Câmara de Indústria e Comércio Alemã (DIHK). As experiências da crise do coronavírus mostram como as restrições podem prejudicar a economia. "Quando se trata de combater a imigração ilegal, a política deve garantir que os suprimentos necessários e o comércio transfronteiriço possam funcionar o mais suavemente possível", exigiu Treier. "Da mesma forma, a mobilidade dos commuters transfronteiriços e prestadores de serviços não deve ser restringida."

Holger Loesch, vice-presidente executivo do Bundesverband der Deutschen Industrie, também alertou: "O comércio e as cadeias de suprimento não deveriam enfrentar obstáculos desnecessários devido a esses controles". Os controles deveriam ser flexíveis, eficientes e livres de burocracia, para que seu impacto no comércio e nos viajantes seja significativamente reduzido. "O movimento transfronteiriço suave de mercadorias e passageiros é fundamental para a indústria globalmente interligada da Alemanha".

