As autoridades identificam os restos mortais encontrados numa zona arborizada como pertencendo a um rapaz de 5 anos que desapareceu há 20 anos

O Gabinete do Xerife do Condado de Carroll descobriu os restos mortais em Galax, Virgínia, em setembro de 2022, e determinou que tinham estado lá por um "longo período de tempo", disse o gabinete num comunicado de imprensa. Na quinta-feira, o gabinete identificou os restos mortais como sendo os de Logan Nathaniel Bowman, que desapareceu em janeiro de 2003, segundo o comunicado.

As autoridades contaram com a ajuda de uma empresa do Texas especializada em sequenciamento genético forense e genealogia genética para identificar os restos mortais, segundo o comunicado.

A empresa conseguiu desenvolver um perfil completo de DNA dos restos mortais e compará-los com os membros da família da criança, confirmando que os restos mortais pertenciam a Logan.

A mãe biológica de Logan, Cynthia Davis, e o seu então namorado, Dennis Schermerhorn, foram acusados em fevereiro de 2003 de ligação ao desaparecimento da criança, segundo o gabinete do xerife.

Davis fez um acordo para cumprir 15 anos de prisão e 15 anos de liberdade condicional por dois crimes de negligência infantil e um crime de homicídio em abril de 2004, segundo documentos do Tribunal do Condado de Grayson.

A CNN contactou um advogado de Davis e não obteve uma resposta imediata.

Schermerhorn foi condenado em 2004 a um ano de prisão por um crime de simples negligência infantil, de acordo com os documentos do tribunal. Um juiz rejeitou uma acusação de homicídio e uma acusação de negligência contra ele.

A CNN contactou os advogados de Schermerhorn para obter comentários.

O Gabinete do Xerife do Condado de Carroll disse que a investigação está em curso e que prevê novas acusações no caso.

Samantha Beech e Celina Tebor, da CNN, contribuíram para este relatório.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com