- As autoridades estão a tentar retirar a imunidade na investigação Bystron.

Durante investigações sobre supostas lavagem de dinheiro e corrupção envolvendo o político do AfD Petr Bystron, a Promotoria Pública de Munique solicitou a remoção de sua imunidade do Parlamento Europeu. Um representante da Promotoria confirmou essa informação, que foi relatada anteriormente pelo "Augsburger Allgemeine".

Bystron está sob suspeita de ter recebido fundos do site pró-russo "Voice of Europe" para promover os interesses da Rússia no Bundestag. Ele negou repetidamente essas acusações, rotulando os procedimentos como motivados politicamente. De acordo com o princípio de inocência até prova em contrário, essa presunção ainda se mantém até que o caso seja completamente resolvido.

O Bundestag concordou em levantar a imunidade de Bystron em maio. Logo após, foram realizadas buscas. Após a transição de Bystron para o Parlamento Europeu, as investigações tiveram que ser suspensas. Com seu novo cargo como MEP, onde ele ficou em segundo lugar na lista do AfD, Bystron recuperou sua imunidade. A retomada das investigações só é possível se sua imunidade for revogada novamente pelo Parlamento Europeu.

A Promotoria Geral foi consultada para emitir sua opinião sobre a possibilidade de revogar a imunidade de Bystron no Parlamento Europeu devido às investigações em andamento. Se for considerado culpado, Bystron pode enfrentar acusações no Tribunal da União Europeia, sob a supervisão da Promotoria Geral.

Leia também: