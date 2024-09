- As autoridades dos EUA tomaram o controle da aeronave de Maduro.

Americanas autoridades apreenderam um avião pertencente ao líder venezuelano Nicolás Maduro devido a violações de sanções, anunciou o Departamento de Justiça em Washington D.C. O avião, um Dassault Falcon 900EX, de propriedade de Maduro e seus associados próximos, foi apreendido na República Dominicana e levado para o estado americano da Flórida. A apreensão está relacionada a violações das sanções americanas e regulamentações de controle de exportação.

O Procurador-Geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, declarou em um comunicado escrito que o avião foi adquirido ilegalmente por $13 milhões através de uma empresa de fachada e contrabandeado dos Estados Unidos para ser usado por Nicolás Maduro e seus comparsas.

Um representante do Departamento do Comércio dos Estados Unidos enfatizou que, independentemente de quão luxuoso seja um jato privado ou quão influente seja seu proprietário, os Estados Unidos estão persistentemente trabalhando para apreender e devolver cada avião contrabandeado ilegalmente que tenha origem nos Estados Unidos. As sanções do governo americano proibem americanos de fazer negócios com indivíduos do regime de Maduro. Além disso, há restrições de exportação para fornecer bens à Venezuela.

Governo Venezuelano Reage

O governo da nação sul-americana condenou a apreensão do avião. "A República Bolivariana da Venezuela denuncia à comunidade internacional que as autoridades dos Estados Unidos da América, através de um ato criminoso que só pode ser classificado como pirataria, apreenderam ilegalmente um avião pertencente ao Presidente da República, justificando-o com as medidas coercitivas que eles impõem unilateral e ilegalmente em todo o mundo", declarou um comunicado emitido pelo Ministério das Relações Exteriores em Caracas.

EUA Reconhecem Sucesso da Oposição

Os Estados Unidos não reconhecem a legitimidade de Maduro e consideram sua mais recente reeleição controversa como fraudulenta. Muitos países não reconhecem a confirmação dos resultados pelo Tribunal Supremo leal. A junta eleitoral declarou Maduro como vencedor das eleições presidenciais de 28 de julho. No entanto, eles ainda não publicaram os resultados desencriptados - o governo culpa isso por um suposto ataque cibernético. A oposição acusa fraude eleitoral e proclama a vitória de seu candidato, Edmundo González Urrutia.

