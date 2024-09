As autoridades dos EUA estão trabalhando diligentemente para evitar que um conflito entre Israel e o Hezbollah se intensifique e se transforme num conflito regional de maior escala.

Estamos no ponto mais próximo de acender um conflito regional desde o ataque de Hamas em 7 de outubro, como mencionado por uma das autoridades.

Hezbollah iniciou ataques com drones e mísseis contra Israel no dia seguinte, levando a um período intensificado de hostilidades que havia marcado a paz de Israel ao longo dessa fronteira por vários anos. A situação piorou na semana passada quando Israel realizou operações secretas que resultaram na detonação dos dispositivos de comunicação de Hezbollah, como rádios e walkie-talkies. Israel então retaliou com ataques aéreos em Beirute e no sul do Líbano, resultando na morte de numerosos civis e líderes do Hezbollah. Em resposta, Hezbollah lançou ataques de foguetes com alvo em sites israelenses como a base aérea de Ramat David perto de Haifa.

As autoridades americanas especulam que nem Israel nem Hezbollah buscam um conflito em grande escala. No entanto, um alto funcionário do Departamento de Estado expressou incerteza sobre a abordagem de Israel de "escalar para desescalar", afirmando: "Não consigo me lembrar, pelo menos na memória recente, um período em que uma escalada ou intensificação levou a uma desescalada fundamental e a uma estabilização profunda da situação".

A principal preocupação no momento é a possível envolvimento do Irã, um importante apoiador do Hezbollah. O Irã ainda não interveio, mas pode fazê-lo se acreditar que está prestes a perder sua força proxy mais poderosa, o Hezbollah.

Na segunda-feira, Nasser Kanaani, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, advertiu sobre "consequências perigosas" após os ataques de Israel.

Ao longo da semana passada, Israel relatadamente enfraqueceu significativamente o grupo militante, matando vários líderes cruciais e afetando significativamente a estrutura de comando e controle do Hezbollah, de acordo com várias fontes.

"Eles provavelmente foram lançados 20 anos para trás", acrescentou outro funcionário, se referindo ao impacto combinado das operações de Israel contra o Hezbollah.

Em resposta à tensão crescente, o Pentágono anunciou o envio adicional de tropas para o Oriente Médio como precaução.

A situação em evolução tem implicações significativas para o discurso do presidente Joe Biden na Assembleia Geral na terça-feira, mas as expectativas de que ele desarme a tensão são relativamente baixas, dadas as tentativas infrutíferas dos EUA para mediar um cessar-fogo entre Israel e Hamas.

Aliados estão se apressando para propor soluções práticas para desescalar a situação, que poderia potencialmente desestabilizar a região. O alto funcionário do Departamento de Estado não especificou se Israel seria instado a conduzir uma incursão terrestre no Líbano se as tentativas de desescalada falharem, mas destacou a importância de tratar os preparativos de Israel com a maior seriedade.

Na segunda-feira, Israel realizou ataques contra aproximadamente 1.600 alvos do Hezbollah, como indicado pelo porta-voz das Forças de Defesa de Israel (FDI) Almirante Daniel Hagari, com alvo em mísseis de cruzeiro de longo alcance e foguetes pesados capazes de alcançar o interior de Israel. As armas foram armazenadas em áreas residenciais das aldeias, de acordo com Hagari.

O bombardeio aéreo resultou em pelo menos 492 mortes no Líbano, incluindo 35 crianças e 58 mulheres. Pelo menos 1.645 pessoas ficaram feridas, de acordo com o ministério da saúde do país.

O Hezbollah lançou mais de 200 foguetes em direção a Israel na segunda-feira, alguns dos quais foram interceptados sobre Haifa, a terceira maior cidade de Israel e a maior cidade do norte de Israel.

Israel relatadamente informou aos EUA que a guerra total não é seu objetivo com esses ataques. Em vez disso, Israel visa facilitar o retorno de aproximadamente 70.000 cidadãos deslocados perto da fronteira do Líbano para suas casas. Israel visa uma resolução diplomática com a escalada.

No entanto, as FDI não descartaram a possibilidade de uma invasão terrestre, uma operação que provavelmente exigiria uma mobilização significativa de reservas e o rearranjo das forças israelenses na fronteira do Líbano.

"O exército está pronto?" Hagari questionou retoricamente em uma entrevista coletiva, antes de responder: "Sim, o exército está totalmente preparado e executará quaisquer medidas necessárias para garantir o retorno seguro de todos os cidadãos da fronteira norte".

A operação que culminou na detonação dos dispositivos de comunicação do Hezbollah foi relatadamente realizada pelo Mossad e pelas FDI, incapacitando as capacidades de comunicação do Hezbollah, de acordo com os funcionários.

Apesar de ter sofrido um revés significativo, o Hezbollah remains a mais formidável ameaça para Israel do que o Hamas na Faixa de Gaza, com um arsenal pré-guerra estimado em 150.000 foguetes e mísseis, uma coleção estrategicamente reforçada pelo Irã.

O gabinete de Israel declarou uma "situação especial" em todo o país, permitindo que ela impusesse restrições rigorosas às liberdades civis. Essas restrições, incluindo o fechamento de escolas e limitações às reuniões públicas, estão atualmente limitadas ao norte de Israel e às áreas perto da Faixa de Gaza. Em um sinal da gravidade da situação, os hospitais no norte de Israel foram instruídos a transferir seus pacientes para instalações reforçadas.

Enquanto isso, os funcionários estão de olho na reação do Irã. O Irã ainda não retaliou militarmente após o assassinato de julho do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerã.

O presidente iraniano Masoud Pezeshkian garantiu na segunda-feira que seu país ainda buscará vingança.

"Nosso visitante do dia foi Ismail Haniyeh, e aconteceu de ser o dia em que fui coroado presidente, como mencionado na ONU. Israel decidiu intervir e atacar, transformando Haniyeh em um suposto mártir. Seu objetivo era escalar o conflito na região e causar instabilidade".

Apesar da tensão e das ações militares crescentes, negociações internacionais estão em andamento para promover um cessar-fogo e evitar que uma política em grande escala se desenrole. A comunidade internacional está instando tanto Israel quanto o Hezbollah a considerar as possíveis consequências políticas de uma escalada adicional.

