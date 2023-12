As autoridades deparam-se com um número recorde de migrantes na fronteira todos os dias, num aumento sem precedentes

As autoridades estão a apreender diariamente um número recorde de imigrantes na fronteira sul dos Estados Unidos, o que está a sobrecarregar os recursos já esgotados. A média de sete dias registada em 28 de novembro foi de cerca de 6 800 encontros.

As detenções na fronteira têm vindo a aumentar gradualmente desde o verão. No mês passado, as autoridades fronteiriças apreenderam cerca de 192.000 imigrantes entre os portos de entrada, um aumento de 2% em comparação com as 188.000 apreensões de imigrantes em outubro, disse anteriormente à CNN o chefe da patrulha fronteiriça dos EUA, Jason Owens.

Mas, nos últimos dias, mais de 10 000 imigrantes atravessaram ilegalmente a fronteira entre os EUA e o México todos os dias - números que não se registavam desde dias antes do levantamento de uma restrição da era Covid, conhecida como Título 42, que permitia às autoridades fazer recuar os imigrantes na fronteira. O que é particularmente desafiante neste momento é que vários sectores - muitos deles remotos - estão sobrecarregados, pelo que os processos habituais para tentar descomprimir ou processar os migrantes são mais complicados e resultam em migrantes que esperam em massa para serem detidos.

A falta de capacidade e de recursos para resolver a questão está a conduzir ao tipo de cenário que as autoridades norte-americanas planearam, mas que esperavam que não se concretizasse, e há quem alerte para o facto de a fronteira sul dos EUA estar num "ponto de rutura".

O agravamento da situação culminou esta semana num telefonema entre o Presidente dos EUA, Joe Biden, e o Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para pressionar o México a fazer mais para conter o fluxo de migrantes. Ambos concordaram que é necessário reforçar a aplicação da lei e os altos funcionários dos EUA deslocar-se-ão ao México nos próximos dias.

Esta é uma notícia de última hora e será actualizada.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com