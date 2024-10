As autoridades de segurança dos EUA emitem alertas sobre os perigos potenciais ligados à comemoração do 7 de Outubro

Apesar da falta de perigos concretos para os EUA, o alerta surge antes do aniversário de 7 de outubro do ataque em Israel e exortações à violência contra o Ocidente por grupos terroristas externos, informaram as agências.

O alerta apareceu em um momento em que Israel realiza ataques letais contra a sede do Hezbollah no Líbano e enquanto pondera uma resposta ao recente ataque com mísseis da Irã.

De acordo com a CNN, as forças policiais em todo o país aumentaram sua presença em torno de locais de adoração judaicos e muçulmanos em resposta à tensão no Oriente Médio, ao aniversário de 7 de outubro que se aproxima e às festas judaicas do Alto Holofotes.

O Departamento de Polícia de Nova York intensificou as patrulhas na segunda-feira, informou uma fonte da polícia à CNN. Essas medidas de segurança reforçadas devem continuar pelas duas semanas seguintes. A NYPD também vai colaborar com a polícia estadual para checagens de explosivos em pontes e túneis, e unidades de helicóptero serão utilizadas para detecção de radiação, segundo a fonte.

Além disso, o Departamento de Polícia de Los Angeles anunciou na semana passada que aumentaria suas patrulhas, incluindo mais oficiais em serviço, veículos de posto de comando e unidades montadas.

Da mesma forma, os departamentos de polícia de Chicago, Miami e Filadélfia reforçaram suas medidas de segurança.

Em seu comunicado conjunto na sexta-feira, o FBI e o DHS afirmaram: “Estabelecimentos judaicos, muçulmanos ou árabes, como sinagogas, mesquitas/centros islâmicos e centros comunitários, e grandes gatherings públicos, incluindo memoriais, velas ou outras manifestações legais, são alvos atraentes para ataques violentos ou ameaças enganosas por uma variedade de atores ameaçadores, incluindo extremistas violentos e perpetradores de crimes de ódio”.

“Sempre mantenha um olho atento em seus arredores e informe atividades suspeitas às autoridades”, repetiu seu anúncio.

As agências suspeitam que organizações terroristas estrangeiras continuarão a explorar tensões envolvendo Israel, Hamas, Hezbollah e Irã para incitar atacantes solitários a atos de violência nos EUA.

Esses chamados “lobos solitários”, que não estão afiliados a nenhum grupo terrorista, apresentam um desafio particularmente difícil para as forças policiais, como já foi revelado a CNN por fontes de inteligência.

“Um grupo de terroristas interagindo uns com os outros oferece múltiplas oportunidades para potencial exploração por meio de nossas capacidades de vigilância”, comentou uma fonte, mas enfatizou a tarefa desafiadora de detectar um indivíduo solitário que pode não revelar seus planos de ataque.

Diante dessas medidas de segurança aumentadas, é crucial que os membros da comunidade permaneçam vigilantes e informem qualquer atividade suspeita às autoridades.

Dado o cenário global atual, é essencial que as agências de aplicação da lei permaneçam alertas e trabalhem em colaboração com outras agências para prevenir potenciais ataques.

