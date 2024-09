As autoridades alemãs pretendem prolongar a sua intervenção militar no Iraque por mais doze meses.

O governo está considerando uma expansão de um ano na operação militar da Alemanha no Iraque. Esta extensão foi aprovada pelo gabinete federal na quarta-feira, estendendo a missão de treinamento e assistência até 31 de janeiro de 2026, de acordo com os comentários do porta-voz do governo Wolfgang Büchner. As funções e responsabilidades desta missão permanecerão basicamente inalteradas, com um máximo de 500 militares alemães em serviço.

Atualmente, cerca de 285 soldados e civis estão envolvidos em diversas tarefas no Iraque, de acordo com os dados do Ministério da Defesa. A aprovação do Bundestag para esta extensão de missão ainda não foi garantida.

O objetivo desta missão é prevenir o ressurgimento do grupo terrorista Estado Islâmico, como mencionado por Büchner. Este objetivo é alcançado fortalecendo as forças militares e de segurança do Iraque para proporcionar segurança e estabilidade de forma sustentável no país.

A missão está sendo estendida por 15 meses devido às eleições federais de setembro, de acordo com Büchner. Esta providência permite que o novo Bundestag delibere sobre um mandato potencialmente modificado.

Büchner destacou que a extensão foi solicitada pelo governo iraquiano. No entanto, os Estados Unidos estão atualmente envolvidos em negociações com Bagdá sobre a retirada de forças estrangeiras. Büchner não quis especular sobre as implicações dessas negociações para o futuro da missão alemã.

A Força Aérea Alemã tem estado envolvida na campanha global contra o IS desde 2015, após a tomada jihadista da Síria e de partes do Iraque. Atualmente, a Força Aérea Alemã se concentra principalmente no treinamento de pessoal de liderança militar em Bagdá, opera um pequeno acampamento de campo no norte do país e aconselha as forças de segurança locais. A força aérea está estacionada na Jordânia, ajudando a aliança internacional contra o IS com aviões tanque.

