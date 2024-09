As autoridades alemãs declararam a sua intenção de encerrar a instalação.

Atual Ministro-Presidente da Saxônia, Kretschmer, vê a CDU como um abrigo na tempestade durante a coalizão. "Temos todas as razões para comemorar," declarou Kretschmer no evento eleitoral da CDU. "Passamos por cinco anos difíceis," disse o povo da Saxônia confiando na CDU e não votando em protesto. "Entendemos a decepção do povo com o que está acontecendo em Berlim."

18:39 Projeção para a Saxônia: vantagem da CDU sobre a AfD enfraqueceProjeções preliminares da ZDF sugerem uma vantagem apertada da CDU sobre a AfD nas eleições estaduais da Saxônia: a CDU agora fica ligeiramente atrás com 31,9%, enquanto a AfD está em 31,3%. O BSW fica em 11,6%, o SPD em 7,8%. Os Verdes conseguem entrar no parlamento estadual com 5,2%, enquanto a Esquerda fica abaixo da marca com 4,5%.

18:33 Líder da AfD, Weidel, defende participação no governo na Turíngia e SaxôniaA líder federal da AfD, Alice Weidel, defende que seu partido participe do governo na Turíngia e Saxônia. "Pela prática padrão neste país, o partido dominante - a AfD - poderia explorar possibilidades," diz Weidel na ARD, referindo-se à Turíngia. "O público quer que a AfD esteja envolvida no governo. Convencemos 30% dos eleitores em ambos os estados federais, e sem nós, um governo estável seria impossível."

18:30 Secretário-geral do SPD: "Risco de ser expulso do parlamento estadual"O secretário-geral do SPD, Kevin Kühnert, reconhece os resultados modestos do partido na Turíngia e Saxônia. "Esta não é uma noite para comemorações no SPD," disse ele na ARD. Apesar das lutas do partido por anos, "havia um risco genuíno de ser expulso dos parlamentos estaduais," acrescentou Kühnert. "Lutar vale a pena, somos necessários." Serão necessárias mudanças significativas, sugeriu Kühnert, mencionando comunicação melhorada e escutar os eleitores. Sobre o chanceler Olaf Scholz, ele disse: "Devemos discutir nossa política juntos."

18:23 Höcke comemora vitória na Turíngia como "triumfo histórico"O líder da fração da AfD, Björn Höcke, interpreta o resultado da Turíngia como "histórico." A AfD é a força número um do povo no estado federal, "a absurda separação de paredes tem que acabar," disse Höcke na MDR. A mudança só ocorrerá com a AfD, ele afirmou.

18:23 Chrupalla sobre a Turíngia: "Empate com a CDU"O líder do partido AfD, Tino Chrupalla, vê o resultado de seu partido como notável, dizendo que a vontade do eleitor trouxe mudança política em ambos os estados federais. A AfD está preparada para se engajar com todos os partidos, disse ele na ZDF. "Na Saxônia, estamos empatados com a CDU," a AfD visa criar política para o bem-estar da Saxônia, afirmou.

18:17 Secretário-geral da CDU: Sem coalizão com a AfDO secretário-geral da CDU, Carsten Linnemann, rejeita qualquer coalizão com a AfD na Turíngia ou Saxônia. "Estamos absolutamente firmes nisso," disse ele na ARD. A CDU construirá governos a partir do centro do parlamento, declarou. Ele está confiante em seu sucesso. A CDU é o último partido do povo sobrevivente e o "baluarte," os partidos vermelho-verde foram penalizados, sugeriu.

18:13 Projeção para a Saxônia: CDU mal na frente da AfD, BSW em 12 por cento, Verdes na margemA primeira projeção para as eleições estaduais da Saxônia revela a CDU ganhando com 31,5% dos votos, ligeiramente à frente da AfD com 30%. O BSW é o terceiro grupo mais influente com 12%, enquanto o SPD permanece no parlamento estadual com 8,5%. Os Verdes mal passam da linha para manter sua posição no parlamento estadual com 5,5%. A Esquerda é projetada para sair com 4%, e o FDP não entrará no novo parlamento.

18:10 Projeção para a Turíngia: AfD à frente da CDU, BSW pega double digits na SaxôniaA projeção preliminar para as eleições estaduais da Turíngia indica a AfD na liderança com 30,5% dos votos, seguida pela CDU com 24,5% e a Esquerda com 12,5%. O SPD será representado no parlamento estadual com 7%, enquanto o BSW garante uma cadeira com 16%. Os Verdes e o FDP não conseguem alcançar o requisito de 5%.

18:01 AfD domina na Turíngia, BSW quebra double digits na SaxôniaUma projeção inicial após as eleições estaduais da Turíngia revela a AfD como a força principal, com o SPD superando a barreira de 5%, e os Verdes e o FDP ficando abaixo. Na Saxônia, o BSW alcança um resultado de dois dígitos do zero. A CDU está apenas ligeiramente à frente da AfD. A Esquerda e o FDP não são esperados para fazer parte do parlamento estadual, enquanto os Verdes permanecerão.

17:18 Incerteza sobre o Assento de Björn Höcke no Parlamento EstadualO líder da fração AfD na Turíngia, Björn Höcke, pode não garantir uma cadeira no parlamento estadual nas eleições próximas. O sucesso de seus colegas de partido pode colocar em risco suas chances. Muitos candidatos do AfD nas circunscrições têm uma boa chance de vencer um mandato direto. No entanto, Höcke enfrenta forte concorrência do candidato da CDU, Christian Tischner, em sua circunscrição de Greiz II. Se Tischner vencer e o AfD garantir mais mandatos diretos do que sua representação proporcional permite, ninguém poderá entrar no parlamento estadual pela lista do partido, inclusive Höcke, que está no topo da lista. Nesse caso, o AfD pode tentar persuadir um candidato direto bem-sucedido a abrir mão de sua cadeira para garantir o mandato de Höcke.

16:48 AfD Turíngia Planeja Excluir MídiaHá uma alta probabilidade de que a festa eleitoral do AfD na Turíngia não seja coberta pela mídia. O partido, classificado como de extrema direita pela agência de inteligência interna, tentou excluir vários meios de comunicação do evento. No entanto, um tribunal proibiu isso, levando a festa estadual a banir todos os meios de comunicação. Um porta-voz do partido citou problemas organizacionais, afirmando que não havia espaço suficiente no local do evento para todos os representantes da mídia que solicitaram credenciamento.

16:29 Alta Proporção de Votos por Correio na SaxôniaPara a "eleição decisiva" da Saxônia, como descrita pelo ministro-presidente da CDU da Saxônia, Michael Kretschmer, quase um quarto dos eleitores já depositou seus votos por correio. A autoridade eleitoral estadual espera que 24,6 por cento dos eleitores tenham votado por correio. A participação até agora é apenas ligeiramente superior à de 2019.

15:52 Höcke e Ramelow Depositam Seus VotosO presidente estadual do AfD e candidato principal da Turíngia, Björn Höcke, depositou seu voto ao meio-dia. O homem de 52 anos chegou à sua seção eleitoral em um Lada Niva, um veículo todo-terreno russo. Höcke votou em Bornhagen, no distrito de Eichsfeld.

O primeiro-ministro do estado, Bodo Ramelow, votou na capital do estado, Erfurt. O homem de 68 anos depositou seu voto junto com sua esposa, Germana Alberti vom Hofe. Ele tem sido o chefe do governo no Estado Livre desde 2014, liderando recentemente uma coalizão de minoria.

15:40 Maior Participação do que da Última VezNa Turíngia, 44,4 por cento dos eleitores já haviam depositado seus votos às 14h. Isso representa um aumento de mais de dois pontos em relação à eleição cinco anos atrás. Assim, espera-se uma alta participação. Os votos por correio ainda não estão incluídos nestas figuras, segundo o comissário eleitoral do estado. Na Saxônia, a participação também foi ligeiramente maior, com 35,4 por cento no final da tarde. No entanto, o comissário eleitoral espera significativamente mais votos por correio do que em 2019. As seções eleitorais em ambos os estados fecharão às 18h.

15:13 Kretschmer Espera 'Trânsito' Partidos no Parlamento Estadual

14:40 Principais Questões para a Saxônia e a TuríngiaUma grande pesquisa indica que quase um terço dos eleitores da Saxônia e da Turíngia planejam votar no AfD nas eleições de 1º de setembro. A pesquisa fornece pistas sobre por que isso é assim, revelando as maiores preocupações e problemas. A migração é apenas um deles.

14:13 Höcke Deposita Rápido Seu votoNo dia da eleição estadual da Turíngia, o candidato principal do AfD, Björn Höcke, deposita seu voto por volta do meio-dia. O extremista de direita não fica muito tempo na seção eleitoral de Bornhagen e não fala com jornalistas no local. Como havia perdido anteriormente para o candidato da CDU em seu distrito natal de Eichsfeld, Höcke também mudou sua circunscrição para Greiz. No entanto, ele também enfrenta a derrota lá contra a CDU.

13:50 Participação Eleitoral Similar à de 2019 na TuríngiaNa Turíngia, a participação eleitoral é semelhante à da última eleição parlamentar. Segundo o comissário eleitoral do estado, cerca de 32 por cento dos eleitores com direito a voto haviam depositado seus votos nas seções eleitorais até as 12h. Os votos por correio não estão incluídos nestas figuras. Em 2019, a participação eleitoral neste horário foi de 31,2 por cento. Há também um maior interesse na eleição estadual do que nas eleições europeias e locais deste ano. Na eleição de junho, a participação eleitoral neste horário foi de 24,3 por cento.

13:29 Alta Participação Eleitoral Esperada na SaxôniaNa eleição estadual da Saxônia, espera-se uma alta participação eleitoral. Até o meio-dia, 25,8 por cento dos eleitores com direito a voto haviam depositado seus votos, informou a Oficina Estadual de Estatística em Kamenz. No mesmo horário na última eleição estadual de 2019, a figura foi de 26,2 por cento. Os votos por correio ainda não estão incluídos nas figuras preliminares. Espera-se que 24,6 por cento dos eleitores com direito a voto exercitem seu direito de voto por correio, em comparação com 16,9 por cento em 2019. Segundo a comissão eleitoral do estado, as eleições estão correndo bem pela manhã sem nenhum transtorno. Não foram relatados problemas.

13:11 De Lucky: Potencial Impacto do Resultado da Eleição em BerlimO resultado das eleições estaduais da Saxônia e da Turíngia ainda não foi anunciado. Se o SPD não conseguir garantir uma vaga no parlamento estadual, o analista político Albrecht de Lucky sugere que isso pode ser quase sísmico. Ele analisa a eleição e suas possíveis repercussões em uma entrevista à ntv.

12:44 Polícia Investiga Ameaça em Seção EleitoralApós um incidente em uma seção eleitoral em Gera, a polícia está investigando uma ameaça. Um eleitor com uma camisa da AfD entrou na seção eleitoral pela manhã. Quando solicitado a removê-la devido à proibição de promoção partidária dentro da seção eleitoral, ele concordou, mas ameaçou retornar, insatisfeito com o tratamento recebido ao sair. A polícia então registrou uma queixa e advertiu o indivíduo. Além disso, a polícia de Erfurt está investigando pichações relacionadas à AfD ("Höcke é um nazista") perto de seções eleitorais como um caso de vandalismo.

12:15 Correctiv Alerta sobre Informação Falsa em CirculaçãoA rede de pesquisa Correctiv está alertando sobre uma falsa alegação que ressurgiu, alegando que assinar a cédula protege contra fraude eleitoral. No entanto, a sede do Oficial de Retorno Federal esclareceu ao Correctiv que assinar a cédula pelo eleitor compromete o sigilo do voto, invalidando a cédula inteira.

11:51 Voigt Deseja "Relações de Maioria Estáveis"O candidato principal da CDU na Turíngia, Mario Voigt, também votou. Ele espera que "muitos turíngios exercitem seu direito de moldar o futuro do país" e deseja "relações de maioria consistentes" para impulsionar o país para frente.

11:25 Sonneberg Enfrenta Aumento de Ataques de Extrema DireitaSonneberg é o primeiro distrito alemão governado por um político da AfD. Desde então, ativistas relatam ter sido persistentemente intimidados, levando vários a renunciar. A frequência de ataques de extrema direita neste distrito também quadruplicou em um ano, com especialistas atribuindo esse aumento ao administrador distrital da AfD.

10:57 Kretschmer Vota e Fala sobre a EleiçãoO primeiro-ministro da Saxônia, Michael Kretschmer, considera esta eleição estadual "provavelmente a mais crítica em 34 anos". Durante seu voto em Dresden, ele expressa gratidão those who "voted differently" previously but now opt for the "strong force in the middle-class center," referring to the Saxon Union. Kretschmer indica, "Este acordo permitirá que nós formemos um governo que sirva esta terra."

10:30 Ramelow Question Mark Over Wagenknecht's Absence from BallotFor Thuringia's Premier Bodo Ramelow, election day signifies "a democracy festival" – despite potential defeats. In an interview with ntv, the Left Party politician discusses his stance on minority government and doubts regarding the BSW's competence.

09:59 Historiador Lamenta Impacto da Eleição no Aniversário da GuerraO historiador Peter Jesses condena a data da eleição para as eleições estaduais da Saxônia e da Turíngia em 1º de setembro, o 85º aniversário da invasão da Polônia em 1939. Ele lamenta que quem escolheu esta data "teve uma sensação negativa sobre a história". Olhando para a AfD, um partido de extrema direita categorizado como "seguramente de extrema direita" em ambos os estados, Jesses diz, "Isso poderia levar a associações perturbadoras se em Dresden e Erfurt, um partido igualmente associado à era nazista vencer."

09:30 "Eleição Crucial": Últimos Números para a Votação Estadual da SaxôniaMais de 3,3 milhões de eleitores elegíveis na Saxônia têm a chance hoje de decidir quem pilotará o curso político no futuro parlamento estadual de Dresden. O CDU pode perder sua posição como partido líder no estado pela primeira vez desde 1990. O primeiro-ministro da Saxônia, Michael Kretschmer, chamou isso de "votação significativa". "Isso é sobre tudo."

09:05 Kretschmer Acusa Coalizão de Trânsito em Luz de "Atividade Frenética Justo Antes da Votação"O dia da eleição na Saxônia levanta uma pergunta crucial: Michael Kretschmer continuará a série de vitórias do CDU no estado? Em sua entrevista com ntv, ele discute sua posição sobre o debate sobre refugiados, o governo de trânsito e a guerra na Ucrânia.

08:46 Tudo sobre as Eleições na TuríngiaChega o dia da decisão: No coração da Alemanha, o destino do governo estadual de quase 2,1 milhões de habitantes está em jogo pelos próximos cinco anos. A AfD, liderada pelo candidato principal Björn Höcke, emergirá como a força política mais forte na Turíngia?

08:24 Medidas Ativas da AfD para Subverter a DemocraciaAs pesquisas sugerem uma expansão significativa da influência da AfD nas próximas eleições na Saxônia e na Turíngia. Uma equipe de pesquisa alerta sobre os potenciais perigos para as instituições democráticas, já que o Estado de direito pode não ser tão robusto quanto alguns acreditam.

8:00 AM: Seções de Votação Abertas na Turíngia e SaxôniaHoje, novos parlamentos estaduais estão sendo escolhidos na Turíngia e na Saxônia. Nessas cabines de votação, a AfD lidera na Turíngia. Na Saxônia, o primeiro-ministro Michael Kretschmer do CDU e a AfD estão empatados. Estimativas preliminares são esperadas com o fechamento das seções de votação às 18h. As eleições nestes dois estados alemães orientais servem como um termômetro para a coalizão de trânsito em Berlim.

Diante da vantagem estreita da CDU sobre a AfD na Saxônia, alguns poderiam argumentar que o espectro político de esquerda na Saxônia está se deslocando para a AfD.

No atual cenário político da Saxônia e Turíngia, a chefe federal do partido da AfD, Alice Weidel, defende que sua partido participe do governo em ambos os estados.

Leia também: