As águas transbordantes do rio Elba inundaram Dresden.

O pico da enchente do Elba atingiu o centro de Dresden. De acordo com o Centro de Monitoramento de Inundações da Saxônia, o nível do Elba na capital do estado atingiu 6,09 metros na manhã de quinta-feira, ultrapassando o nível de alerta três.

Apesar de se esperar que os níveis de água diminuam ao longo do dia, eles eram esperados para cair abaixo da etapa três de alerta em Dresden até a noite.

Da mesma forma, o nível de água na estação de Schöna, na fronteira com a República Checa, ainda estava dentro da faixa de alerta três, com uma queda gradual. Na etapa três de alerta, áreas urbanas, estradas e ferrovias podem ser atingidas por inundações. Inicialmente, os níveis do Elba em Riesa e Torgau, localizados abaixo de Dresden, aumentaram ligeiramente na quinta-feira, mas permaneceram bem abaixo do nível de alerta três.

No entanto, a crista da enchente continuará seu caminho rio abaixo do Elba, rumo a Saxônia-Anhalt e Brandenburg. Nessas regiões, são previstos aumentos nos níveis de água nos próximos dias. Os níveis nos rios Neiße e Oder, em Brandenburg, também estão aumentando.

Apesar da previsão de queda nos níveis de água em Dresden, eles eram esperados para permanecer acima da etapa dois até a noite. Manter níveis na etapa três ou acima pode levar a inundações urbanas significativas e perturbações nos sistemas de transporte.

