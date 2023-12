As águas residuais da Califórnia serão recicladas em água da torneira, de acordo com os novos regulamentos

O Conselho de Controlo dos Recursos Hídricos da Califórnia vai introduzir a Reutilização Potável Direta, um programa concebido para bombear água reciclada para o sistema público de água potável.

O conselho aprovou novos regulamentos numa votação unânime na terça-feira, tornando a Califórnia o segundo estado, depois do Colorado, a reciclar águas residuais em água potável.

O presidente do conselho, Joaquin Esquivel, disse que o objetivo é proteger a saúde pública e, ao mesmo tempo, reduzir a dependência do estado da diminuição do abastecimento de água do rio Colorado.

"A realidade é que qualquer pessoa no rio Mississippi, qualquer pessoa no rio Colorado, qualquer pessoa que esteja a beber água a jusante de uma descarga de uma estação de tratamento de águas residuais - o que vos garanto que estão todos a fazer - já está a beber água da sanita para a torneira", disse Esquivel.

O Sistema de Reabastecimento de Águas Subterrâneas do Condado de Orange já possui o maior sistema de purificação do mundo, reciclando 100% das águas residuais locais.

Com o agravamento das secas, esta medida é há muito necessária para um estado que tem tido dificuldades em fornecer água potável aos seus 38 milhões de habitantes. Em 2023, mais de 97% da Califórnia estará em situação de seca moderada a grave, e o estado acaba de sofrer a pior seca plurianual de que há registo.

As secas vieram para ficar, e os fornecedores de água estão lutando para acompanhar. Um relatório de 2022 sobre a oferta e a procura de água indicou que cerca de 18% dos fornecedores de água estavam em risco de enfrentar uma potencial escassez.

Há muito que o Estado se esforça por ultrapassar a aversão de alguns residentes a beber água "da sanita para a torneira". Esforços semelhantes na década de 1990 fracassaram quando a frase "da sanita para a torneira" se tornou popular e a ideia se tornou demasiado impopular para ser implementada.

Apesar do apelido negativo, os regulamentos são fundamentais para a confiança do público e a proteção da saúde pública, disse Esquivel.

"O que temos aqui são normas, ciência e, sobretudo, monitorização que nos permitem ter água pura e segura - na verdade, é provável que a qualidade da água seja melhor do que a de muitos dos sistemas que estão a ser utilizados atualmente", acrescentou Esquivel.

Cerca de metade da água da torneira pode estar contaminada com "químicos para sempre", de acordo com um estudo do Serviço Geológico dos EUA.

"Estes novos regulamentos dão aos gestores da água uma nova ferramenta fundamental para enfrentar os desafios das alterações climáticas", afirmou o Metropolitan Water District of Southern California num comunicado. "Eles permitirão que o Metropolitan avance no desenvolvimento da Pure Water Southern California, que será uma das maiores instalações de reciclagem de água do mundo e beneficiará 19 milhões de pessoas em nossa área de serviço".

