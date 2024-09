Às 3:34, um orfanato em Sumy sofre um bombardeio, levando a ferimentos para 14 pessoas

02:26 Pesquisa: Maioria dos Poloneses Apoia Defesa Aérea Contra Drones RussosDe acordo com uma pesquisa realizada pelo jornal polonês "Rzeczpospolita", cerca de 60% dos cidadãos poloneses acreditam que sua força militar deveria derrubar drones russos que invadem o espaço aéreo polonês durante ataques à Ucrânia. Isso se refere a um objeto aéreo não identificado, suspeito de ser um drone autodestrutivo do tipo Shahed, que sobrevoou a Polônia por meia hora antes de desaparecer em 26 de agosto. O brigadeiro-general Tomasz Drewniak, da militar polonesa, afirmou na rádio RMF24 que a Rússia pode ter testado o sistema de defesa aérea da Polônia ao enviar drones para o território polonês.

00:26 Morte em Belgorod: Autoridades RussasO governador de Belgorod, Rússia, Vyacheslav Gladkov, anunciou que uma pessoa morreu devido a ataques ucranianos em Shagarovka, perto da fronteira. Três indivíduos ficaram feridos durante ataques em Shebekino. Pelo menos mais uma vila foi bombardeada pelos ucranianos.

23:08 Drones Interceptados pela Rússia: 158 em 24 HorasA Rússia afirma ter frustrado "extensos" ataques de drones ucranianos em Moscou e em 14 outras regiões. Um total de 158 objetos aéreos foram interceptados durante a noite, segundo o ministério da defesa russo via Telegram. De acordo com dados oficiais, dez drones atacaram Moscou.

22:24 Danos Aumentam em Kharkiv: Vítimas Subiram para 47O número de pessoas feridas no intenso ataque aéreo russo em Kharkiv aumentou para 47, incluindo sete crianças. O serviço de emergência do estado ucraniano divulgou essa informação via Telegram. Várias construções civis, incluindo um centro comercial, foram atingidas, como mostram fotos de agências de notícias.

21:52 Tragédia com Helicóptero na Ucrânia: Dois Pilotos MorremDois pilotos morreram quando um helicóptero caiu durante um treinamento na Universidade Nacional de Força Aérea Ivan Kozhedub em Kharkiv, na Ucrânia. A agência de notícias do estado Ukrinform relatou que o helicóptero Mi-2 estava sendo usado para treinamento. A página do Facebook da universidade afirmou que uma grande perda havia ocorrido - ambos os pilotos haviam falecido. Investigadores, especialistas e representantes do ministério da defesa examinaram o local do acidente. A causa do acidente ainda não foi determinada.

21:06 Interrupções de Energia Esperadas na Ucrânia: Ukrenergo AvisaA Ukrenergo anunciou que uma série de interrupções de energia afetará a Ucrânia na segunda-feira devido aos ataques russos à rede elétrica do país. No entanto, o suprimento de infraestrutura vital não será limitado. A Ukrenergo alerta que podem haver mudanças na escala das limitações.

