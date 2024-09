Às 23h19, o BND não é obrigado a divulgar a sua avaliação sobre a Ucrânia aos jornalistas.

BND Não Tem Obrigação de Revelar Avaliação Militar da Vitória da Ucrânia

O Serviço de Inteligência Federal (BND) não está obrigado a revelar se considerou um triunfo militar para a Ucrânia como desafiador ou impossível em discussões privadas. Os meios de comunicação que participam dessas discussões também não são obrigados a ser revelados, de acordo com uma decisão do Tribunal Administrativo Federal em Leipzig. O pedido de uma ordem judicial temporária do jornalista foi amplamente negado. No entanto, o BND deve revelar o número de discussões confidenciais em segundo plano sobre a situação militar na Ucrânia neste ano. O jornalista, editor de um jornal diário, apresentou a solicitação urgente. O tribunal citou um artigo de jornal de maio como motivo, no qual um político do CDU afirmou que o BND estava deliberadamente espalhando uma avaliação negativa da situação militar ucraniana para influenciar a opinião pública.

22:06 Políticos da Coligação Apoiam Uso de Armas de Alcance Longo Contra Alvos Russos

Políticos da coligação do semáforo defendem a permissão a Kyiv para atingir sites militares na Rússia com mísseis ocidentais de longo alcance. O porta-voz de política externa do SPD, Michael Roth, diz ao T-Online que é justo e de acordo com o direito internacional atacar alvos militares russos com mísseis de longo alcance. Roth menciona como potenciais alvos militares russos para armas de longo alcance bases aéreas, centros de comando ou bases de lançamento. A partir desses locais, "ataques cruéis contra alvos civis ucranianos" são lançados e podem ser efetivamente parados lá. O presidente da comissão de defesa, Marcus Faber do FDP, afirma que a aprovação para atacar aeroportos militares russos com mísseis de longo alcance, como ATACMS e Storm Shadow, estava atrasada. O político verde Anton Hofreiter enfatiza que a Rússia terroriza a população civil ucraniana diariamente com ataques de foguetes contra hospitais, edifícios residenciais e o suprimento de energia. Para proteger a população civil ucraniana, o exército deve ser permitido atacar bases militares russas com armas de longo alcance.

21:35 Vance Discute Plano de Trump para a Guerra na Ucrânia

O candidato a vice-presidente republicano J.D. Vance acredita que o plano de Donald Trump para acabar com a guerra russa pode envolver a criação de uma zona desmilitarizada entre a Ucrânia e a Rússia. Vance explica durante uma entrevista com o produtor de TV Shawn Ryan que Trump poderia reunir russos, ucranianos e europeus na mesa de negociações para descobrir o que uma solução pacífica poderia ser. "Acho que ele poderia alcançar um acordo rapidamente", diz Vance. Trump é conhecido por sua visão simpática do presidente russo Vladimir Putin e sua crítica à ajuda dos EUA à Ucrânia. O ex-presidente também afirma que poderia acabar com a guerra em 24 horas, se eleito, mas não fornece detalhes do seu plano.

21:03 Manifestação Nacionalista em São Petersburgo

"Somos russos. Deus está conosco", gritam nacionalistas e fascistas russos marchando por São Petersburgo. Eles constantemente gritam, "Avante, russos!" Sua marcha coincide com o aniversário do translado das relíquias de Alexandre Nevsky, que é celebrado como herói nacional e santo da Igreja Ortodoxa.

20:28 Ideias Expansionistas de Solovyov

O popular apresentador de TV russo Vladimir Solovyov sugere que a Rússia não deve parar na conquista da Ucrânia. "Acho que a barreira ideal é o Atlântico. Uma barreira natural", disse o propagandista do Kremlin. "O lugar perfeito para nossas tropas - Berlim, Lisboa, Madrid. E como eles ficaram bonitos em Paris." Lembrado de que não há muitos russos, ele responde, "Os irmãos bielorrussos estão conosco". Caso contrário, a Rússia poderia recorrer à China.

20:01 Voluntários Britânicos se Preparam para o Inverno

As janelas estão faltando em muitas casas ucranianas que sobreviveram à bombardmentação - uma situação preocupante à medida que o inverno se aproxima. A ONG britânica "Insulate Ukraine" está tomando medidas: viaja para zonas de conflito e instala janelas temporárias.

19:34 Mineiros Presos em Donetsk devido a Falta de Energia

150 mineiros estão presos na mina de Dobropillia devido a uma falta de energia causada por ataques russos na região de Donetsk. Isso é relatado pelo "Kyiv Independent" e se refere a Mychailo Volynets, o chefe do sindicato dos mineiros ucranianos. A cidade de Dobropillia, que tinha cerca de 28.000 habitantes antes da guerra, fica aproximadamente 20 quilômetros ao norte de Pokrovsk. Este foi um alvo principal das tropas russas nos últimos meses. Os ataques russos disruptaram o suprimento de energia de Dobropillia e de assentamentos vizinhos, incluindo minas de carvão. A falta de energia está causando o envenenamento e enchimento de minas, de acordo com o relatório. O chefe do sindicato Volynets acrescenta que a situação na região permanece "difícil".

19:08 Suécia Aumenta Orçamento da Defesa Civil

A Suécia visa dobrar seu orçamento de defesa civil nos próximos três anos para se preparar para a guerra. "As lições da guerra na Ucrânia mostram que é essencial garantir o funcionamento das áreas-chave da sociedade", disse o governo sueco. O ministro da defesa civil Carl-Oskar Bohlin afirma que a Suécia aumentará o orçamento da defesa civil em dois bilhões de coroas para um total de 8,5 bilhões de coroas, equivalente a 740 milhões de euros, neste ano. Até 2028, um orçamento anual de 15 bilhões de coroas é almejado. "A situação de segurança permanece séria e permanecerá assim no futuro previsível", disse Bohlin.

18:39 Putin: NATO em Conflito com a Rússia se Ocidente Endossar Uso de Armas de Alcance LongoO presidente russo Vladimir Putin afirmou que, se os países ocidentais endossarem o uso por parte da Ucrânia de armas de longo alcance contra alvos russos, isso significará que a NATO está em conflito com a Rússia. Em entrevista a um repórter da TV estatal, Putin declarou: "Isso mudaria drasticamente a natureza do conflito. Significaria que os países da NATO estão em guerra com a Rússia". Se essa decisão for tomada, Putin acrescentou: "Isso seria nada menos do que a participação direta dos países da NATO na guerra ucraniana". No passado, representantes russos têm mantido consistentemente essa posição. Independentemente se são tanques, aviões ou mísseis: desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, Moscou tem emitido numerosos avisos sobre escaladas, mudanças na natureza do conflito ou até ameaças nucleares. A Ucrânia vem buscando a aprovação ocidental para usar armas estrangeiras de longo alcance para atingir alvos dentro da Rússia há algum tempo. Ao longo dos meses, a Rússia tem lançado ataques incessantes contra a infraestrutura da Ucrânia.

18:07 Zelensky Rejeita Iniciativa de Paz China-Brasil como PrejudicialO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rejeitou uma iniciativa de paz China-Brasil. Em entrevista ao veículo de mídia brasileiro Metropoles, Zelensky caracterizou a proposta como "prejudicial, é apenas uma declaração política". Ele questionou: "Por que propor 'isso é nossa iniciativa' sem nem mesmo consultar conosco?". A China e o Brasil haviam chamado para uma conferência internacional de paz em maio. Zelensky perguntou: "Qual é a intenção por trás desse ato?". Ao contrário de Moscou, Kyiv não foi consultada antes da proposta.

17:40 Ucrânia: Míssil Russo Atinge Navio com GrãoUm míssil russo atingiu um navio civil carregando grão da Ucrânia, de acordo com fontes ucranianas. O presidente Volodymyr Zelensky anunciou que o navio havia partido das águas ucranianas no Mar Negro no momento do ataque. O ministro das Relações Exteriores Andriy Sybiha condenou o ataque como "um ousado ataque à liberdade de navegação e à segurança alimentar global". Zelensky confirmou que o navio estava com destino ao Egito e não houve vítimas. Um porta-voz da marinha ucraniana declarou que o navio de grão não estava no corredor de grãos ucraniano no momento do ataque, mas estava dentro da zona econômica marítima da Romênia. Um porta-voz da marinha romena esclareceu que o navio não estava em águas territoriais romenas.

17:12 Presidente Chinês Visitará a Rússia NovamenteO presidente chinês Xi Jinping visitará a Rússia novamente em outubro. O ministro das Relações Exteriores chinês Wang Yi confirmou que Xi participará da cúpula do BRICS na cidade de Kazan. Wang está atualmente em São Petersburgo para se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin. Ambos os líderes louvaram a relação entre a China e a Rússia. Xi "aceitou de bom grado" o convite de Putin para a cúpula do BRICS, disse Wang. Putin afirmou que ele e Xi também discutirão aspectos de sua relação que "estão progredindo muito satisfatoriamente" durante uma reunião privada.

16:50 EUA Preparados para "Ajustar" Assistência Militar para a UcrâniaO secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, declarou que os EUA estão preparados para modificar a assistência militar à Ucrânia conforme necessário. Quando questionado em uma conferência de imprensa em Varsóvia se os EUA haviam dado o sinal verde para a Ucrânia targeting Russian territory with Western weapons, Blinken respondeu: "O que estamos fazendo é continuar fazendo exatamente o que temos feito: estamos ajustando, estamos adaptando, conforme necessário, inclusive em relação às capacidades disponíveis para a Ucrânia". Blinken afirmou que teve discussões frutíferas com seu colega britânico David Lammy em Kyiv na quarta-feira e obteve informações sobre como os ucranianos estão avaliando o campo de batalha e suas necessidades. Ele acrescentou: "E se for necessário, faremos ajustes".

16:35 Novo Papel para o Secretário-Geral da NATO StoltenbergO secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, será o novo chairman da Conferência de Segurança de Munique. O norueguês assumirá o cargo após a conferência de segurança em fevereiro de 2025. Christoph Heusgen, que assumiu o cargo em 2022 e foi por muito tempo conselheiro de política externa da chanceler Angela Merkel, renunciará ao cargo de chairman, enquanto o longo servidor Wolfgang Ischinger permanecerá como presidente do conselho de curadores da fundação. Stoltenberg renunciará ao cargo de secretário-geral da NATO em outubro para o ex-primeiro-ministro holandês Mark Rutte.

16:11 Três Trabalhadores do Crescente Vermelho Mortos na UcrâniaDe acordo com fontes ucranianas, três trabalhadores do Crescente Vermelho foram mortos em um ataque russo. O incidente ocorreu em uma vila na região disputada de Donetsk, de acordo com a procuradoria-geral da Ucrânia, que detalhou o incidente no Telegram. Dois outros trabalhadores foram hospitalizados, um em estado crítico. "Outro crime de guerra russo. Hoje, o ocupante atacou veículos da missão humanitária do Comitê Internacional da Cruz Vermelha na região de Donetsk", escreveu o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no Twitter. O comissário de direitos humanos da Ucrânia, Dmytro Lubinets, apelou ao CICV, "O @ICRC deve reconhecer oficialmente a violação das Convenções de Genebra pela Rússia!".

15:18 Conflito no Mar Negro Segundo diversas fontes, Ucrânia e Rússia parecem estar envolvidas em uma escaramuça naval e aérea no Mar Negro. A inteligência militar ucraniana relatou que um caça russo Su-30 foi abatido por um sistema portátil de defesa aérea durante uma operação no mar (como mencionado às 08:04). Detalhes sobre a operação na noite de terça-feira não foram divulgados em Kyiv. No entanto, o Ministério da Defesa russo confirmou nesta quarta-feira que uma tentativa da Ucrânia de atacar uma plataforma de perfuração russa no Mar Negro com barcos de alta velocidade foi frustrada. Dos 14 barcos, 8 foram atingidos e afundados, enquanto os outros recuaram. Não houve menção a um avião abatido de Moscou. No entanto, o blog militar Rybar relatou que um Su-30 foi derrubado enquanto repelia o ataque ucraniano.

14:23 Zelensky: Contraofensiva Russa na Região de Kursk De acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a Rússia iniciou uma contraofensiva na região russa de Kursk. Isso está em linha com os planos estratégicos da Ucrânia, disse Zelensky em uma entrevista coletiva em Kyiv, sem fornecer mais informações. Segundo o Ministério da Defesa russo, as forças russas libertaram dez assentamentos na região de Kursk em dois dias.

13:55 Crítica das Relações com a Rússia por Político Iraniano Um político iraniano proeminente criticou as relações de seu país com a Rússia devido às recentes sanções e tensões diplomáticas. Em uma publicação na plataforma X, Ali Motahari, ex-vice-presidente do parlamento, mencionou as sanções impostas pela Alemanha, França e Reino Unido devido à suposta entrega de mísseis balísticos ao Rússia. O Ministério das Relações Exteriores do Irã nega essas entregas de mísseis.

13:38 Problemas de Abastecimento de Água e Gás em Pokrovsk, Ucrânia Após ataques russos, a cidade de Pokrovsk, na região ucraniana de Donetsk, enfrenta problemas de abastecimento de água e gás. Muitos moradores não têm água potável regular e gás para cozinhar e aquecer, de acordo com o governador da região, Vadym Filashkin. Recentemente, uma estação de tratamento de água foi danificada pelos combates, e a cidade depende de mais de 300 poços de emergência para seu abastecimento de água. Além disso, os russos destruíram um centro de distribuição de gás ontem, deixando 18.000 pessoas em Pokrovsk sem gás.

13:07 Rússia Exagera o Número de Navios de Guerra Um relatório do portal de notícias russo independente "Agentstvo" sugere que a Rússia pode ter apenas metade da quantidade de navios de guerra reivindicada. O Ministério da Defesa russo relata que mais de 400 navios de guerra estão participando do exercício militar de grande escala "Ocean-2024". No entanto, os dados dos projetos "Classificação Global de Potências Navais 2024" e "RussiaShips.info" indicam que há 264 e 299 navios de guerra, respectivamente, com cerca de 50 navios e submarinos pertencentes à Frota do Mar Negro, que não está participando do exercício. A Rússia já foi acusada de exagerar o tamanho de suas forças militares.

12:28 Aumenta a Espionagem Russa Contra a Bundeswehr Os serviços de inteligência russos aparentemente intensificaram suas atividades de espionagem contra a ajuda da Alemanha à Ucrânia e a Bundeswehr, de acordo com o novo relatório anual do Serviço de Contrainteligência Militar (MAD). Esse interesse estratégico passou a se concentrar cada vez mais no nível tático, com foco no auxílio militar fornecido pela Alemanha à Ucrânia, rotas de transporte de armas e munições, procedimentos de implantação e táticas de sistemas de armas ocidentais na Ucrânia.

11:52 Adiamento na Decisão sobre Mísseis de Alcance Longo para a Ucrânia Uma decisão sobre o uso de mísseis ocidentais de alcance longo na Rússia pela Ucrânia pode ser adiada por duas semanas. Uma decisão antes da Assembleia Geral da ONU em 24 de setembro, que reunirá cerca de 150 chefes de Estado e de governo, é improvável, de acordo com a mídia americana Bloomberg. Os autores se referem ao ministro das Relações Exteriores britânico Lammy, que afirmou que a reunião da ONU será a próxima oportunidade para discutir o uso de mísseis de alcance longo. De acordo com o relatório, o presidente ucraniano Selenskyj planeja reiterar sua demanda na reunião.

11:15 Blinken Faz Parada em Polônia no Retorno de Kyiv O secretário de Estado dos EUA, Blinken, é esperado para uma parada na Polônia, importante aliado da Ucrânia, em seu retorno de Kyiv. Reuniões com o primeiro-ministro Tusk e o presidente Duda estão previstas. Blinken provavelmente discutirá a cooperação contínua com a Polônia, o principal hub logístico do apoio militar ocidental à Ucrânia. A Polônia também aumentou significativamente seus gastos militares desde a invasão russa da Ucrânia e fez um pedido de 96 helicópteros de combate Apache da gigante da defesa americana Boeing no valor de dez bilhões de dólares.

10:03 Ucrânia Registra 64 Drones Russos, 5 Mísseis no Ataque Noturno A força aérea ucraniana relata um ataque à Ucrânia durante a noite pelas forças russas, envolvendo 5 mísseis e 64 drones de origem iraniana. Cerca de 44 drones foram interceptados. No entanto, os relatórios militares não são extensivamente verificáveis. A defesa aérea também esteve ativa várias vezes perto de Kyiv para abater drones que se aproximavam.

10:24 Analista Russo Propõe Posição Nuclear Mais DuraO especialista em política externa russa Sergei Karaganov sugere que a Rússia deve enviar uma mensagem clara sobre sua disposição em utilizar armas nucleares. Ele acredita que o objetivo principal da estratégia nuclear da Rússia deve ser "transmitir a todos os atuais e potenciais inimigos que a Rússia está preparada para usar armas nucleares". Karaganov diz ao jornal russo "Kommersant" que a Rússia poderia executar um ataque nuclear limitado em um país da OTAN sem desencadear uma guerra nuclear total. Os EUA seriam desonestos se afirmassem garantir proteção nuclear para seus aliados. Karaganov já havia defendido que a Rússia deveria considerar um ataque nuclear preventivo para desencorajar adversários. Alguns analistas ocidentais acreditam que Karaganov serve um papel benéfico para o Kremlin ao expressar pontos de vista que alarmam o Ocidente, fazendo com que Putin pareça mais contido em comparação.

09:58 Ucrânia Espera Aprovação dos EUA para Mísseis de Longo Alcance OcidentaisNa Ucrânia, cresce a expectativa de que eles logo serão autorizados a realizar ataques mais profundos no território russo usando armas ocidentais. O Secretário de Estado dos EUA indicou durante sua visita a Kyiv que visa garantir que "a Ucrânia tenha tudo o que precisa". Já há sinais evidentes de aprovação na Grã-Bretanha.

09:32 Inteligência Ucraniana Confirma Abate de Caça RussoRelatos sobre a disappearance de um caça russo Su-30SM do radar foram confirmados pelo serviço de inteligência militar ucraniano. Eles afirmam que tropas ucranianas abateram tal aeronave durante uma operação no Mar Negro. O caça, avaliado em $50 milhões, estava estacionado na península da Crimeia. Foi relatado que foi destruído por um sistema portátil de defesa aérea.

08:58 Ucrânia Reporta Mais de Uma Dúzia de Feridos em Ataque de Drone Massivo em KonotopO número de feridos no ataque severo de drones russos à infraestrutura energética de Konotop, na região de Sumy, subiu para 14. Isso é relatado pela agência de notícias do governo ucraniano Ukrinform, citando a administração militar regional. Entre outras coisas, um prédio residencial no centro da cidade teria sido atingido.

Mais detalhes podem ser encontrados aqui.

here.

here.07:44 Ucranianos na Alemanha Mantêm Status Protegido em Visitas CaseirasO Bundestag alemão discutirá hoje o pacote de segurança proposto pelo governo federal, que inclui disposições para que os solicitantes de asilo perdam seu status protegido se viajarem para seu país de origem. No entanto, há exceções, como para refugiados da Ucrânia.

06:48 Canal Russo Acusa Viés Contra Trump no DebateVários comentaristas da televisão estatal russa acusaram "interferência" contra Trump em seu debate com Kamala Harris, como relatado pelo Kyiv Independent. Trump teria sido desvantajado. A crítica foi dirigida ao fato de os comentários de Trump terem sido checados. Muitos observadores consideraram que Trump perdeu o debate. Trump anunciou que immediately would end the Ukraine conflict if he wins the election.

04:20 Ataque Russo em Konotop Causa Danos Graves à Infraestrutura EnergéticaVários civis ficaram feridos em um ataque russo a Konotop, na região de Sumy. De acordo com o prefeito Artem Semenikhin, o suprimento de água da cidade foi temporariamente interrompido. Há também danos extensos à infraestrutura energética, e não está claro quando as casas particulares terão novamente energia elétrica. Após o ataque ao centro da cidade, houve vários incêndios, prédios escolares e residenciais foram danificados. Dois pessoas foram levadas para o hospital, uma em estado crítico.

02:38 Letônia Envia Mais Ajuda Militar à UcrâniaA primeira-ministra da Letônia, Evika Siliņa, anuncia um pacote de assistência militar para a Ucrânia durante sua visita a Kyiv. Isso incluirá veículos de combate à infantaria. Isso foi anunciado pelo primeiro-ministro ucraniano Denys Shmyhal após a reunião com Siliņa. De acordo com Shmyhal, ambos os países também estão discutindo uma expansão da cooperação na indústria de defesa.

12:16 Reino Unido Convoca Empresário Iraniano por Suspeita de Fornecimento de Foguetes à RússiaEm resposta à suspeita de fornecimento de foguetes iranianos à Rússia, o Reino Unido convocou um empresário iraniano, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores em Londres. "O governo britânico deixou claro que qualquer transferência de foguetes balísticos para a Rússia seria considerada uma escalada perigosa e resultaria em uma resposta firme", diz o comunicado. Na terça-feira, Alemanha, França e Reino Unido anunciaram novas sanções contra Teerã devido à suspeita de fornecimento de foguetes, especialmente a suspensão dos acordos bilaterais de transporte aéreo. A União Europeia já havia citado "informações credíveis" sobre o fornecimento de foguetes iranianos à Rússia.

10:00 Rússia Despacha Soldados Inexperientes no Front de KharkivDe acordo com relatórios das forças armadas ucranianas, a Rússia está despachando soldados sem experiência de combate no front de Kharkiv. De acordo com Vitalii Sarantsev, porta-voz do grupo operacional-tático das forças em Kharkiv, as unidades envolvidas nas operações de ataque em Vovchansk são mal treinadas: supõe-se que os reforços recém-chegados sejam uma reserva de mobilização reunida pela Rússia. Ainda não está claro se esses são ex-prisioneiros ou soldados recrutados de outros países, como a Ásia Central, África ou Oriente Médio.

20:23 Prefeito no Oeste da Ucrânia Nomeia Inspetores que Falam Russo

Em cidade ocidental ucraniana de Ivano-Frankivsk, o prefeito anunciou o início de patrulhas para fiscalizar o aumento do uso da língua russa. Trata-se de uma iniciativa liderada pela comunidade, e qualquer pessoa pode se juntar como fiscal da linguagem, de acordo com o prefeito Ruslan Martsinkiv, falando ao canal de TV NTA. Muitos deslocados das regiões de fala russa no leste da Ucrânia agora residem nesta cidade. Esperando ao menos 100 fiscais da linguagem, Martsinkiv já registrou cerca de 50 voluntários. Foi estabelecida uma linha direta para cidadãos denunciar falantes de russo em espaços públicos devido ao conflito em andamento. O êxodo de pessoas, especialmente das regiões de fala russa no leste e sul, resultou em milhões procurando refúgio na Ucrânia ocidental de fala ucraniana.

21:42 Erdogan Pede a Retomada da Crimeia pela Rússia à Ucrânia

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan instou a Rússia a restituir a Crimeia, anexada em 2014, à Ucrânia. Invocando o direito internacional, Erdogan afirmou: " Nossa compromisso com a integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia permanece firme. A restituição da Crimeia à Ucrânia é uma exigência prescrita pelo direito internacional." Essa declaração foi feita durante a Cimeira da Crimeia, que Kyiv estabeleceu para atrair a atenção global para a situação da península anexada.

21:05 Notícia: Zelenskyy vai Apresentar Estratégia Militar aos EUA

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy destacou o papel significativo dos EUA na ajuda à Ucrânia para resistir à invasão russa. "O plano para a vitória (...) depende em grande parte do apoio dos EUA, assim como o de outros aliados", disse Zelenskyy em uma conferência de imprensa em Kyiv. A estratégia, que será apresentada em detalhes antes da segunda Conferência da Paz da Ucrânia, visa fortalecer a Ucrânia e obrigar a Rússia a concluir a guerra. A Bloomberg alega que os EUA estão pressionando Zelenskyy por um plano de ação definido contra a Rússia antes de lifts as restrições ao uso de armas do Ocidente. Em Kyiv, o secretário de Estado dos EUA Blinken e o secretário de Relações Exteriores do Reino Unido Lammy estão aparentemente buscando uma estratégia de longo prazo de Zelenskyy para o ano que vem para melhor compreender os objetivos da Ucrânia.

20:37 Blinken Confirma a Posição de Biden sobre o Abastecimento de Armas à Ucrânia

O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken confirmou que eles estão trabalhando diligentemente para atender às necessidades militares da Ucrânia, incluindo o uso de armas de longo alcance fornecidas pelo Ocidente para ataques a alvos russos. Uma reunião entre o presidente dos EUA Joe Biden e o primeiro-ministro do Reino Unido Keir Starmer discutirá esses pedidos, de acordo com Blinken durante uma conferência de imprensa conjunta com o secretário de Relações Exteriores do Reino Unido David Lammy, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia Dmytro Kuleba, em Kyiv. "Estamos trabalhando expeditamente para garantir que a Ucrânia possa se defender efetivamente", afirmou Blinken, reiterando: "Desejamos a vitória da Ucrânia."

Você pode explorar a cronologia completa da Guerra Russo-Ucraniana aqui.

A Comissão pode ser consultada sobre o uso potencial de armas de longo alcance pela Ucrânia contra alvos russos, como foi o caso com o governo britânico.

A Comissão, em seu papel de corpo consultivo, poderia fornecer insights sobre as implicações legais e estratégicas de tal movimento.

Leia também: