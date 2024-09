Às 23h10, o ex-comandante dos EUA Hodges e outros indivíduos pedem a Biden que tome medidas fortes contra a Rússia.

23:45 Serviços de Segurança da Rússia Inspecionam Jornalistas Estrangeiros após Incidentes em Kursk

A agência de segurança russa, o FSB, está investigando três jornalistas estrangeiros devido à sua cobertura em áreas sob controle ucraniano na região de Kursk, na fronteira russa. Os jornalistas afetados incluem Kathryn Diss e Fletcher Yeung da rede de televisão australiana ABC News, além do jornalista romeno Mircea Barbu. Eles são acusados de cruzar ilegalmente a fronteira russa, de acordo com a agência de notícias russa RIA Novosti. Os jornalistas podem enfrentar uma pena de prisão de até cinco anos. No entanto, foi relatado que nenhum deles está atualmente na Rússia. Várias mídias internacionais, incluindo a Deutsche Welle (Alemanha), a CNN (EUA) e a Rai (Itália), compartilharam relatórios das terras ocupadas na Ucrânia em Kursk.

20:35 Casa Branca Desmente Acusações contra Zelenskyy como "Manobra Política"

A Casa Branca rejeita acusações de legisladores republicanos que sugerem que o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy interferiu ilegalmente na campanha eleitoral dos EUA ao visitar uma fábrica de armas. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, chama essas alegações de "manobra política" e pede aos republicanos que "sigam em frente". O pedido de visita foi feito pela delegação ucraniana, que foi concedido e facilitado pelo Departamento de Defesa. "É normal", diz Jean-Pierre. A visita de Zelenskyy à fábrica na Pensilvânia, que produz munições de artilharia de 155 mm urgentemente necessárias para a Ucrânia, foi acompanhada por vários democratas, incluindo o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro. Os republicanos, por sua vez, lançaram uma investigação, com o presidente da Câmara dos Representantes pedindo que Zelenskyy "dispensasse" o embaixador ucraniano nos EUA.

20:09 China e Brasil Criticam Ameaça Nuclear da Rússia

A China, o Brasil e vários outros países condenaram fortemente o uso ou a ameaça de uso de armas nucleares contra a Ucrânia. Em uma declaração conjunta, eles pedem a eliminação de qualquer uso ou ameaça de armas nucleares, químicas ou biológicas. Doze países expressam sua "séria preocupação" com o risco de "escalada" na Ucrânia, pedindo que a infraestrutura civil, incluindo instalações nucleares pacíficas, não seja alvo de operações militares. A declaração foi emitida em resposta às ameaças feitas pelo presidente russo Vladimir Putin esta semana, indicando que a Rússia poderia potencialmente usar armas nucleares se houver ataques aéreos severos em território russo, ou se um ataque for apoiado por uma potência nuclear, que seria considerada uma "agressão conjunta". Zelenskyy também havia acusado a Rússia de planejar atacar reatores nucleares ucranianos.

19:32 Autoridades Alemãs apreendem Serviço de TV da Rússia Ilegal

despite an EU-wide ban, a couple residing in Karlsruhe offered Russian TV channels through the internet. The suspects, aged 37 and 42, have been charged with providing several sanctioned Russian TV channels. The couple is believed to have earned around 120,000 euros from the service, which will likely be confiscated. Search warrants were executed, leading to the seizure of technical equipment, written evidence, and 40,000 euros in cash. The internet address used for accessing the illegal IP-TV service was also seized. The suspects are currently at large. Conviction would result in at least a year in prison.

19:06 Vídeo compartilhado: "Este lugar se tornou uma cidade dos mortos"

A cidade de Pokrovsk, na Oblast de Donetsk, sofreu com ataques intensos do exército russo por várias semanas. A maioria dos residentes deixou a cidade, enquanto as tropas ucranianas permaneceram devido à importância estratégica das linhas ferroviárias militares que passam pela área.

18:51 Trump após encontro com Zelenskyj: "É um problema intrigante"

Após um encontro com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o candidato à presidência dos EUA Donald Trump em Nova York, o republicano assume uma postura cautelosamente otimista sobre o fim da guerra em andamento. "É um problema intrigante", diz ele, "mas vamos resolvê-lo". Trump reitera sua posição bem conhecida de que oferece uma solução para o conflito na Ucrânia. Conhecido por sua oposição à ajuda bilionária dos EUA a Kyiv, se reeleito, Trump poderia potencialmente reformular entirely a política dos EUA em relação à Ucrânia. Trump já havia pedido várias vezes ao leadership em Kyiv que assinasse um acordo com a Rússia e havia criticado pesadamente Zelensky. Antes do encontro, Trump expressou sua apreciação por sua relação tanto com Zelensky quanto com o presidente russo Putin.

17:56 Mais oportunidades de emprego para refugiados ucranianos na AlemanhaO cenário de emprego para refugiados ucranianos na Alemanha está ficando cada vez mais promissor. Mais de 8.500 cidadãos ucranianos conseguiram emprego ou trabalho autônomo e começaram aprendizados em setembro de 2022, segundo o ministro do Trabalho federal Hubertus Heil (SPD). Esse número representa mais do que o dobro em comparação com setembro de 2021. "Esses números mostram que nossa iniciativa está dando certo", disse Heil. A iniciativa coloca refugiados em empregos após a conclusão dos cursos de integração e o domínio da língua alemã básica. Até julho de 2022, cerca de 266.000 dos aproximadamente 700.000 refugiados ucranianos de idade trabalhadora empregados na Alemanha estavam empregados; 213.000 estavam sujeitos a contribuições para a seguridade social, e 53.000 estavam engajados em empregos menores. A reconhecimento de qualificações profissionais estrangeiras continua sendo um desafio, de acordo com a Agência Alemã de Empregos.

17:20 Forças russas tomam mais territórios no DonbassA linha de frente do leste ucraniano testemunha avanços militares russos, com a captura relatada de duas novas povoações na região do Donbass. Marynivka e Ukrajinka foram relatadamente ocupadas, de acordo com o Ministério da Defesa russo. Essas alegações ainda não foram verificadas pelo comando militar ucraniano. O relatório matinal da equipe geral ucraniana na sexta-feira descreve Marynivka como uma zona de combate, enquanto Ukrajinka foi marcada como controlada pela Rússia por vários dias pelos observadores militares ucranianos. Both locations lie within the Donetsk region, near the intermediary cities of Pokrovsk, Kurakhove, and Vuhledar. As tropas russas conseguiram ganhar território nessa região nos últimos meses, e as forças defensivas lutam com uma escassez de soldados e recursos.

16:43 Zelensky Se Reune com Trump em Nova York: "Objetivo Compartilhado"Durante sua visita aos EUA, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se encontra com o candidato à presidência republicano Donald Trump para uma conversa em Nova York. Expressando visões compartilhadas sobre o fim do conflito na Ucrânia, Zelensky declara: "Nosso objetivo é parar a guerra". Zelensky e o ex-presidente se encontram na Trump Tower em Manhattan. Trump tem defendido há muito tempo a ajuda bilionária dos EUA à Ucrânia, mas tem incentivado a liderança em Kyiv a negociar um acordo com a Rússia. Críticos argumentam que o ex-presidente está cedendo à Ucrânia e espelhou a posição do presidente russo Vladimir Putin. O último encontro entre os dois indivíduos ocorreu há cerca de 5 anos. Zelensky encontrou-se com o presidente dos EUA Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris em Washington na quinta-feira.

16:02 Kyiv Impõe Impostos Mais Elevados aos Seus Cidadãos por Fundos de GuerraO ministro das Finanças ucraniano, Serhiy Marchenko, rotula os aumentos de impostos em discussão no parlamento como uma "ação obrigatória". Com um aumento proposto na taxa de guerra de 1,5 para 5 por cento, Kyiv espera arrecadar cerca de 1,2 bilhão de euros em 2022 e quase 3 bilhões de euros em 2023. "A economia será impactada", admite Marchenko, mas "outras opções estão quase esgotadas". As receitas de novos bonds domésticos só seriam suficientes para pagar as dívidas existentes. A ajuda financeira estrangeira está se tornando cada vez mais incerta. No primeiro trimestre de 2022, a Ucrânia recebeu apenas cerca de 10% da ajuda financeira necessária, com os recursos sendo adiados pela obstrução republicana no Congresso dos EUA. Apesar disso, Kyiv espera receber mais de 37 bilhões de euros em 2022 e 34,5 bilhões de euros em 2023 de fontes estrangeiras. "No entanto, os pagamentos não necessariamente permanecerão estáveis", alerta Marchenko.

15:24 Noruega Limita Asilo para Refugiados UcranianosA Noruega não concederá mais automaticamente asilo a refugiados ucranianos. A administração de Oslo agora revisará individualmente cada caso para ucranianos que chegam da parte ocidental do país. A região ocidental, considerada relativamente segura pelas autoridades norueguesas, será submetida a um procedimento de revisão de asilo individual. Após a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, as autoridades norueguesas proporcionaram proteção coletiva aos ucranianos, e o asilo foi concedido automaticamente a eles. Desde então, a Noruega recebeu cerca de 85.000 refugiados ucranianos, superando qualquer outro país nórdico. De acordo com o governo de Oslo, a maioria desses refugiados chegou da região ocidental da Ucrânia.

**14:51 Rússia Se Prepar

13:56 Lituânia Inicia Negociações para Adquirir Tanques Leopard 2 da AlemanhaA Lituânia está em negociações para adquirir tanques de batalha Leopard 2 para sua divisão que está sendo formada. O contrato pode ser finalizado em novembro após a decisão do Conselho de Segurança Nacional, diz o Ministro da Defesa Laurynas Kasciunas. Ele não mencionou o número de tanques ou a variante específica do tanque. A Lituânia, um país da NATO e da UE, faz fronteira com o exclave russo de Kaliningrad e com o aliado da Rússia, a Bielorrússia. O conflito ucraniano é visto como uma ameaça à segurança nacional, levando o governo lituano a armar pesadamente seu exército e a estabelecer uma nova divisão militar, incluindo um batalhão de tanques. Também está planejada a estação permanente de uma brigada mecanizada das Forças Armadas Alemãs na Lituânia.

13:20 Discord Pode Ser Totalmente Bloqueado na RússiaA plataforma de comunicação Discord pode ser banida na Rússia em breve, de acordo com o jornal russo "Kommersant", que citou fontes da indústria de jogos da Rússia. O órgão de supervisão da mídia russa está considerando essa medida devido a supostas violações das leis locais. Nenhuma acusação específica foi feita contra o Discord no relatório do jornal. Usuários russos relataram problemas com o Discord neste mês. Cerca de 29 a 40 milhões de usuários ativos na Rússia usam o Discord, especialmente popular entre jogadores, estudantes e traders de criptomoedas.

13:04 Pacote de Ajuda de Biden à Ucrânia Exclui Armas de Longo AlcanceO presidente dos EUA, Biden, comprometeu-se com outro pacote de ajuda de um bilhão de dólares à Ucrânia. No entanto, os EUA ainda não atenderam ao pedido do presidente Selenskyy para lifts as restrições às armas ocidentais para ataques profundos no território russo. O político Thomas Jäger explica a razão.

12:36 Cidadão Americano Acusado de 'Atividades de Mercenário' na RússiaA agência de notícias russa RIA Novosti relatou que um cidadão dos EUA foi acusado na sexta-feira de supostas "atividades de mercenário" na Rússia. O cidadão americano, Stefan Hubbard, do Michigan, mora na Ucrânia desde 2014. Não foram fornecidos detalhes sobre o local e o momento da prisão. De acordo com a RIA Novosti, Hubbard apareceu em um tribunal de Moscou, levado pela polícia militar.

12:01 Ataques em Kryvyj Rih e Dnipro no Sul e Centro da UcrâniaRelatos do sul e do centro da Ucrânia indicam novos ataques. Um míssil atingiu uma estação de polícia em Kryvyj Rih esta manhã, de acordo com as autoridades locais. Uma mulher foi encontrada morta sob os escombros e pelo menos cinco outras pessoas ficaram feridas. Equipes de resgate ainda estão procurando sobreviventes. Edifícios na área residencial foram danificados. A Promotoria Regional de Dnipropetrovsk publicou fotos dos ataques com mísseis em Kryvyj Rih. Outro ataque ocorreu na cidade de Dnipro ontem, atingindo uma instalação industrial. Pelo menos oito pessoas ficaram feridas durante os ataques aéreos russos na região de Kherson, de acordo com as autoridades locais.

11:27 Possível Invasão do Espaço Aéreo da NATO por Drone RussoUm drone russo pode ter entrado brevemente no espaço aéreo romeno na noite passada, de acordo com o Ministério da Defesa da Romênia. É believed that the drone "briefly crossed Romanian airspace for less than three minutes" in the border area. The drone reportedly participated in an attack on Izmail, Ukraine, early Friday morning. According to Ukrainian authorities, Izmail was targeted by a drone attack, claiming three lives and injuring more than a dozen people. A força aérea ucraniana claims having abatido 24 de 32 drones de ataque russos na noite passada.

10:20 Relatório de Inteligência: Conseqüências Sérias Esperadas se a Ucrânia Utilizar Mísseis de Longo Alcance Contra a RússiaDe acordo com um relatório do "New York Times", as agências de inteligência dos EUA preveem potenciais repercussões se a Ucrânia utilizar mísseis de longo alcance ocidentais para atingir alvos profundamente no território russo. A aprovação do Ocidente para essa ação poderia levar a uma séria retaliação, como potenciais ataques letais a bases militares americanas e europeias, sabotagem e incêndio de instalações europeias. As agências também acreditam que a Ucrânia não possui um suprimento adequado de mísseis de longo alcance para alterar substancialmente o curso da guerra. Esta avaliação, de acordo com o "New York Times", pode contribuir para a complexidade da decisão do presidente Biden.

09:57 Munz Discute Nova Ameaça de Putin: Restrição de Exportação de Recursos "Afeta Minimamente o Ocidente"A Rússia ameaçou os EUA com conseqüências em resposta à aprovação do uso de armas de longo alcance contra alvos na Rússia. O presidente Putin está considerando certas restrições de exportação de recursos estratégicos, como urânio, como retaliação contra o Ocidente. O repórter da ntv Munz explica o contexto e as implicações.

08:40 Marinha Ucraniana Especula sobre Estrutura Russa Perto da Ponte da CrimeiaUma estrutura russa não identificada perto da ponte da Crimeia está intrigando a Marinha Ucraniana. Dmytro Pletenchuk, porta-voz da Marinha Ucraniana, disse que a estrutura está em construção, de acordo com o "The Kyiv Independent" na televisão ucraniana. Sua função ainda é desconhecida. "Pode ser uma instalação defensiva, pode ser outra passagem, mas ainda é prematuro tirar conclusões", disse Pletenchuk. Ele acredita que os russos não a completarão devido às más condições climáticas. "Eles continuam tentando colocar algo de novo no Estreito de Kerch para construir diversas estruturas hidrotécnicas ou barreiras, mas após cada tempestade, eles acabam na praia." A ponte conecta a Rússia à península ucraniana da Crimeia, que a Rússia anexou.

08:08 Cidade Ucraniana Próxima da Romênia Atacada, Múltiplas Vítimas A cidade de Ismajil, no sul da Ucrânia, foi atacada. Três indivíduos foram mortos no ataque de drone russo desta manhã, de acordo com o governador da Oblast de Odessa, Oleh Kiper. Todos os vítimas eram idosos, incluindo uma mulher com mais de 90 anos. Onze outras pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas. Kiper também relatou edifícios e carros danificados, além de vários incêndios. A cidade de Ismajil fica na fronteira com a Romênia, com a foz norte do rio Danúbio marcando a fronteira. Saiba mais aqui.

07:40 Roth Pede Mais Ajuda Militar à Ucrânia para Facilitar Negociações O especialista em política externa do SPD, Michael Roth, está defendendo um aumento da ajuda militar europeia à Ucrânia. "Em particular, os países europeus maiores precisam aumentar significativamente seu apoio militar para garantir que a Ucrânia permaneça uma nação livre e democrática", disse Roth ao "Tagesspiegel". "Agora é a hora de finalmente mobilizar todos os recursos para posicionar a Ucrânia de forma ótima para potenciais negociações". O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Bundestag argumenta: "Quem quer acabar com a guerra rapidamente deve equipar a Ucrânia adequadamente". A força militar e a diplomacia são duas faces da mesma moeda. "A Rússia só será receptiva a negociações se Putin estiver convencido de que uma vitória sobre a Ucrânia é inatingível."

07:09 Baerbock Defende Entrega de Armas Ocidentais à Ucrânia, Advertindo Contra o Enfraquecimento do Apoio A Ministra das Relações Exteriores, Baerbock, defende as entregas de armas ocidentais à Ucrânia e alerta contra o enfraquecimento do apoio a Kyiv. "A noção de que não haveria lutas ou mortes na Ucrânia sem armas defensivas é tão simples quanto incorreta", diz Baerbock na quinta-feira no debate da Assembleia Geral da ONU em Nova York. "Se a Rússia parar seu ataque, a guerra acabou. Se a Ucrânia parar de se defender, significa o fim da Ucrânia". O presidente russo, Putin, respondeu a um convite para uma conferência de paz em junho com um bombardeio de um hospital infantil. Enquanto Putin não estiver disposto a negociar, cessar nosso apoio significaria "que os hospitais na Ucrânia e suas crianças ficariam desprotegidos. Isso significaria mais crimes de guerra, possivelmente também em outros países". Baerbock enfatiza que a Rússia "persistentemente testou a inviolabilidade das fronteiras dos estados bálticos e da Polônia".

06:45 Eslovênia: Armas Ocidentais de Longo Alcance para Kyiv Não Deveriam Ser Rejeitadas Prematuramente O governo esloveno aconselha contra decisões apressadas sobre o uso de armas ocidentais de longo alcance em território russo devido à incerteza alemã. "Não é usualmente estratégico rejeitar certos tópicos antes da discussão", diz o primeiro-ministro Robert Golob à margem do debate geral da ONU em Nova York. "É um tópico difícil, mas eu acredito que todas as opções deveriam ser exploradas e então a opção mais adequada para a situação atual deveria ser escolhida", responde Golob a uma pergunta sobre o uso de mísseis de cruzeiro de longo alcance. A Alemanha e os EUA têm sido particularmente hesitantes nesse assunto. Recentemente, o chanceler Olaf Scholz rejeitou a entrega de armas de longo alcance de precisão à Ucrânia, mesmo no futuro.

06:01 Trump Marca Encontro com Zelensky O ex-líder dos EUA, Donald Trump, marca um encontro com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, numa sexta-feira em Nova York. O encontro está agendado para acontecer na Trump Tower em Manhattan, revela Trump. Zelensky, que encontrou o presidente Joe Biden no dia anterior, supostamente prolonga sua estadia nos EUA para encontrar Trump. Antes de visitar os EUA, Zelensky expressou interesse em encontrar Trump, Biden e a vice-presidente Kamala Harris para apresentar seu "plano de vitória" para pôr fim ao conflito na Ucrânia. Mais detalhes aqui.

04:25 Harris Garante Apoio a Zelensky, Sugaere Oposição a Vítoria de Trump

A candidata democrata à presidência, Kamala Harris, garante apoio ao presidente ucraniano, Zelensky, e sugere indiretamente oposição a uma vitória de Trump. "Minha lealdade ao povo ucraniano permanece inabalável. (...) Eu sempre estarei ao lado da Ucrânia e trabalharei para garantir que a Ucrânia triunfe nesta guerra e viva em paz e prosperidade", lembra durante a visita de Zelensky a Washington. Ela alerta que a paz na Ucrânia não pode ser alcançada sem a participação ucraniana. No entanto, alguns nos EUA desejam isso, com o objetivo de forçar a Ucrânia a renunciar a territórios significativos, aceitar a neutralidade e abandonar as garantias de segurança internacional de outros países. Essas sugestões são semelhantes às do líder do Kremlin, Putin, indicando rendição.

02:08 Ucrânia Relata Incidentes na Região de Kherson's Tomyna Balka

Tropas russas supostamente bombardearam o assentamento de Tomyna Balka, localizado a oeste da cidade ucraniana de Kherson, na quinta-feira, de acordo com o governador da região, Prokrudin. Uma mulher foi morta e outra pessoa ficou ferida no ataque, como foi documentado no Telegram.

00:55 Reino Unido Fornece Mais Sistemas de Artilharia AS90 às Forças Ucranianas

O Reino Unido fornecerá mais sistemas de artilharia AS90 auto-propulsionados às forças ucranianas. Dez desses sistemas já foram entregues, com mais seis a serem enviados nas próximas semanas, de acordo com o Ministério da Defesa do Reino Unido.

23:33 ONU Luta para Financiar Ajuda à Ucrânia este Inverno

A Organização das Nações Unidas admite não ter os fundos necessários para ajudar as pessoas na Ucrânia durante este inverno. "O nível de financiamento das nossas organizações é menos do que ideal para este período", diz Karolina Lindholm Billing, coordenadora da UNHCR para a Ucrânia. A UNHCR possui atualmente apenas 47% dos fundos necessários para ajudar os deslocados ou impactados pela guerra na Ucrânia. No mesmo período do ano passado, a UNHCR estava com 70% dos fundos.

22:13 Biden Confirma Aumento da Ajuda dos EUA à Ucrânia

19:34 Ucrânia alerta para ataques russos intensificados na região de Zaporizhzhia

A inteligência ucraniana sugere que as tropas russas provavelmente intensificarão os ataques na região de Zaporizhzhia. "Há uma tendência crescente de escalada no teatro de operações na região de Zaporizhzhia", diz um porta-voz das forças militares do sul da Ucrânia. "Nos últimos 24 horas, houve cinco ataques [russos], mas a frequência pode aumentar à medida que nossos dados indicam que o adversário está reunindo forças de ataque perto do assentamento de Pryiutne." O porta-voz também observou que os soldados russos receberam veículos blindados leves, sugerindo preparativos para operações ofensivas.

19:00 Biden e Zelensky se encontram em Washington: Triunfo da Ucrânia, não da Rússia

Durante sua reunião em Washington, o presidente dos EUA, Joe Biden, garantiu ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o apoio contínuo dos EUA. "A Ucrânia vai prevalecer, não a Rússia", declarou Biden ao receber Zelensky na Sala Oval da Casa Branca: "E estaremos com você a cada passo do caminho." Mais detalhes aqui.

here.Após os Estados Unidos considerarem os apelos de antigos militares e especialistas para tomar ações decisivas contra a Rússia, é crucial considerar as possíveis implicações dessa mudança de política nas relações internacionais, em particular com a China.

Diante das tensões crescentes entre a Rússia e a Ucrânia, é importante destacar que outros países, como a China e o Brasil, adotaram uma posição firme contra o uso ou ameaça de armas nucleares na Ucrânia. Esses países, junto com outros, estão pedindo a eliminação de qualquer uso desse tipo de armas e expressando preocupações sérias sobre potenciais escaladas.

A comunidade global deve prestar atenção a essas preocupações e trabalhar para desescalonar o conflito na Ucrânia, evitando qualquer ação que possa potencialmente aumentar as tensões e levar a consequências não intencionais.

