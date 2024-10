Às 23:46, a Ucrânia relata: Os russos executam mais prisioneiros de guerra - 93 militares mortos

Enforcers da Lei Têm Informações Genuínas Sobre Tropas Russas Massacrando POWs Ucranianos. De acordo com o Ukrinform, Yuri Belousov, chefe do departamento de guerra da Procuradoria-Geral, declarou em rádio nacional: "Recebemos informações sobre 93 dos nossos soldados que foram mortos no campo de batalha," disse ele. Belousov enfatizou que cerca de 80% dos POWs ucranianos foram abatidos neste ano. A prática de exterminá-los começou já em novembro de 2023. "A atitude dos soldados russos em relação aos nossos POWs azedou," disse Belousov.

22:14 Atualização: Rendição Preliminar de Kiev para Adesão à NATO? Apesar de buscar recuperar os territórios tomados pela Rússia nos últimos anos, a Ucrânia falta em pessoal, armas e apoio necessário da aliança ocidental. O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy agora menciona "decisões significativas" sendo preparadas com Washington e outros países para a reunião do grupo de contato de Ramstein em 12 de outubro. De acordo com o "Financial Times", a nova estratégia da Ucrânia envolve solicitar assistência militar e diplomática dos aliados para levar a Rússia à mesa de negociações. Diplomatas ocidentais e progressivamente oficiais ucranianos acreditam que garantias de segurança substanciais poderiam servir como base para uma solução negociada, com a Rússia efetivamente, embora não oficialmente, mantendo o controle sobre partes do território ucraniano que atualmente ocupa. Além disso, discutem-se a possibilidade de a Ucrânia ingressar na NATO como parte desse acordo.**

21:23 Revisão: Rússia Perde Três Vezes Mais Equipamento, Ucrânia Espera Entregas de Tanques A Rússia está perdendo, em média, três vezes mais equipamento do que a Ucrânia, e está "sistematicamente esgotando seus estoques de equipamentos herdados da União Soviética, enquanto sua produção, como a da Ucrânia, mal cobre uma fração do que perde", diz Jakub Janowski, analista baseado em Praga que trabalha para o serviço de inteligência aberto holandês Oryx. Em comparação com o potencial de mobilização, força de trabalho e capacidades de produção, a situação atual favorece a Rússia. No entanto, Konrad Muzyka, analista polonês e diretor da Rochan Consulting, alerta que o tempo está do lado da Rússia. Janowski acredita que, apesar de a Rússia ter mais soldados e maior poder de fogo, ainda pode enfrentar dificuldades se o Ocidente aumentar seu apoio. Além disso, algumas entregas de equipamentos militares prometidos ainda estão pendentes. De acordo com o Oryx, Kiev ainda espera entregas prometidas de pelo menos 280 tanques, 480 veículos de pessoal blindados, 1.200 transportadores de tropas e 180 veículos de artilharia móvel.

20:34 Anúncio: Ucrânia Afirma Abate de Bombardeiro Russo, Fotos Mostram Débris As forças ucranianas afirmam ter derrubado um avião de combate russo. O avião foi atingido perto de Kostiantyniwka, na província de Donetsk, no sábado, informou o chefe da administração militar local. As fotografias mostram restos carbonizados de um avião que caiu em uma casa, incendiando-a.

19:54 Opinião: "Impossível para a Ucrânia Igualar a Rússia em Pessoal" Para ter vantagem sobre a Rússia no campo de batalha, a Ucrânia deve adotar "estratégias não convencionais", diz Dmytro Schmajlo, co-fundador e diretor-geral do think tank com sede em Kiev "Centro de Segurança e Cooperação da Ucrânia". Isso inclui ataques de longo alcance. Com tais ataques de artilharia e mísseis, a Ucrânia poderia ter incapacitado rotas de logística e bases por meses durante a contra-ofensiva do outono de 2022, forçando tropas russas a sair de regiões como Kherson e Kharkiv. "É irrealista para a Ucrânia igualar a Rússia em pessoal", diz Schmajlo. Portanto, o foco deve ser em atrapalhar a logística inimiga e concentrar-se em atingir o "coração" do complexo militar-industrial. Atualmente, a Ucrânia está usando seus drones de longo alcance desenvolvidos internamente para atacar profundamente dentro da Rússia.**

19:20 Declaração: "Inviável para a Ucrânia Igualar a Rússia em Pessoal" Röttgen baixa as expectativas para uma paz rápida. "A diplomacia tem uma chance só se Putin entender que não pode vencer pela guerra", diz ao "Der Spiegel": "O Ocidente está fazendo muito pouco para ajudar a alcançar esse ponto", critica. "A solução será política. Mas tem um pré-requisito militar: Não envolve recuperar todos os territórios ucranianos. Em vez disso, consiste em a Ucrânia ganhar vantagem no campo de batalha até Putin entender: Não há mais nada a ganhar com a guerra." Para alcançar isso, a Ucrânia precisa de assistência internacional constante e eficaz.**

18:36 Ucrânia: Mais de Meio Milhão de Explosivos Desativados As equipes de desativação ucranianas desativaram e tornaram inofensivos mais de 533.200 dispositivos explosivos desde o início da invasão russa em toda a escala, de acordo com um relatório dos serviços de emergência. Eles limparam 148.858 hectares de terra de minas e 4.018 bombas aéreas. Nas últimas 24 horas, as unidades de serviço de emergência abordaram 173 incidentes e neutralizaram e descartaram 293 dispositivos explosivos, incluindo duas bombas aéreas. As áreas mais afetadas foram Kharkiv (35.815 vezes), Kherson (16.560 vezes), Donetsk (14.826 vezes), Kyiv (11.393 vezes), Mykolaiv (9.360 vezes), Chernihiv (6.948 vezes) e Sumy (4.425 vezes). A Ucrânia lidera o mundo em países afetados por minas. Nos últimos dois anos, especialistas militares ucranianos limparam 30.000 quilômetros quadrados de minas - uma área do tamanho da Bélgica ou Moldávia. Desde 2022, aproximadamente 174.000 quilômetros quadrados de território ucraniano foram contaminados com explosivos.

17:54 Antigo Secretário-Geral da NATO Stoltenberg Sugere Adesão Antecipada da Ucrânia Despite a Ocupação RussaAtualmente, a posição pública é que a Ucrânia deve se tornar membro da NATO no futuro, mas apenas após o término da guerra contra a Rússia. A Ucrânia deseja recuperar o controle de todo o seu território para alcançar esse objetivo. Recentemente, o ex-secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, propôs uma possível via para que Kiev ingressasse antes. O território reconhecido pela NATO não precisa necessariamente coincidir com a fronteira internacionalmente reconhecida. "Você precisa de uma linha que acione o Artigo 5 e a Ucrânia deve controlar todo o território até essa fronteira." O Artigo 5 significa o compromisso de defesa mútua que obriga outros membros a proteger militarmente o membro. A Alemanha Ocidental considerava a Alemanha Oriental como parte de uma Alemanha maior, explicou Stoltenberg. "Mas a NATO só protegeu a Alemanha Ocidental." Além disso, os EUA fornecem garantias de segurança ao Japão, não para as Ilhas Curilas, que o Japão considera como seu território, mas que são controladas pela Rússia. A Ucrânia apresentou sua candidatura à adesão à NATO em 2022. Atualmente, cerca de um quinto do território ucraniano está sob controle russo.

17:19 Político do CDU Röttgen Critica o "Mongering" de Medo de ScholzO especialista em política externa do CDU, Norbert Röttgen, acusa o Chanceler Federal Olaf Scholz de incentivar a relutância da sociedade em continuar apoiando a Ucrânia com armas através de seu "mongering" de medo. Röttgen expressou essas opiniões durante uma entrevista com "Der Spiegel". As rejeições baseadas no medo do Chanceler em relação às medidas de apoio são a culpa, segundo Röttgen. "Olaf Scholz consistentemente recusa-se a empregar medidas em apoio à Ucrânia, considerando-as muito arriscadas, sugerindo que a autodefesa da Ucrânia é a escalada em vez do ataque russo." Transmitir a retórica do promotor da guerra e entregá-la aos alemães com a autoridade do Chanceler é um ato irresponsável, admoesta Röttgen. "Um Chanceler não deve ser guiado pelo medo. Ele não deve deixar o medo governar suas ações políticas."

16:44 Ucrânia Espera Assalto à Cidade Principal de SaporischschjaSegundo a liderança militar ucraniana, as forças russas estão se preparando para um ataque iminente à cidade importante de Saporischschja. Com esse ataque, entre outros objetivos, espera-se que as rotas de suprimento para os setores de defesa oriental em torno do Donbass sejam interrompidas. O representante militar Vladislav Voloshin expressa preocupação com a situação, afirmando: "As condições são desafiadoras, como evidenciado pela guerra de artilharia em andamento, além do bombardeio de nossas posições e ataques às nossas linhas." A guerra de artilharia é o fogo de artilharia que visa posições inimigas identificadas. Além disso, há pesados ataques aéreos e de mísseis nesta seção da frente perto de Saporischschja: "A situação permanece instável." Nas proximidades de Saporischschja, as tropas russas ocuparam a porção sul da área, incluindo a usina nuclear de Saporischschja, mas não a cidade principal.

16:17 Relatórios: Rússia Perde Drone Stealth no Espaço Aéreo da UcrâniaDe acordo com os relatórios, as forças militares de Moscou perderam um drone stealth no espaço aéreo ucraniano. Vários canais do Telegram pró-russos e pró-ucranianos compartilharam informações de inteligência sugerindo que o avião não tripulado de combate, um S-70 Okhotnik, caiu na região de Donetsk. Um membro das forças aéreas ucranianas afirmou que o S-70 lançou bombas de cluster em posições ucranianas antes de ser derrubado por fogo amigo russo para evitar sua captura pelas forças ucranianas. Este drone stealth tem uma capacidade de carga útil de até 2000 quilos e é esperado para entrar em produção em massa mais tarde neste ano, de acordo com fontes russas.

15:44 Relatório: Metade das Munições de Artilharia da Rússia Fornecidas pela Coreia do NorteDe acordo com um relatório publicado pelo "The Times" e apoiado por serviços de inteligência ocidentais, a Coreia do Norte fornece cerca de metade das munições de artilharia usadas pela Rússia na Ucrânia. Pionyang é dito fornecer cerca de 3 milhões de munições anualmente a Moscou, e embora muitas dessas munições sejam consideradas defeituosas, elas têm desempenhado um papel crucial no progresso da Rússia no leste da Ucrânia, incluindo a recente captura de Wuhledar na região de Donetsk. À medida que as reservas de munição da Rússia diminuem devido ao uso intensivo na Ucrânia, a Coreia do Norte tornou-se o principal fornecedor externo de armas de Moscou. Em agosto, a agência de notícias da Coreia do Sul, Yonhap, relatou que a Coreia do Norte recebeu tecnologia da Rússia para facilitar o uso de satélites espiões, tanques e aeronaves em troca de munições de artilharia. Em junho, os dois países assinaram um pacto de defesa militar.

15:16 Rússia Emprega Drones Não Identificados Contra a UcrâniaDe acordo com o "Kyiv Independent", o ex-falante da força aérea, Yuriy Ihnat, menciona que, além dos drones Shahed, a Rússia está aumentando o uso de modelos de drones não identificados em ataques contra a Ucrânia. Ihnat não especificou o tipo de drones utilizados pela Rússia. Nas últimas semanas, a Rússia intensificou seus ataques com drones, lançando ataques diários contra cidades e povoados na Ucrânia desde setembro. Esta tendência continuou em outubro.

14:51 Kara-Mursa Agraciado: "Luta Entre o Certo e o Errado"O dissidente russo Vladimir Kara-Mursa e sua esposa Yevgeniya estão prestes a receber o prêmio de direitos humanos da Fundação Bruno Kreisky em Viena. Eles defendem a libertação de dissidentes detidos na Rússia. O lançamento de detidos como o membro do conselho distrital de Moscou, Alexey Gorinov, e a jornalista siberiana Maria Ponomarenko é uma questão de vida ou morte para eles. Ambos estão cumprindo longas penas de prisão por criticar a invasão da Rússia na Ucrânia. Vladimir Kara-Mursa já foi preso na Rússia e foi libertado em agosto como parte de uma troca de prisioneiros. Yevgeniya Kara-Mursa insta os políticos ocidentais a assumir uma posição mais forte: "Quando há uma luta genuína entre o certo e o errado, os ditadores se unem e a sobrevivência da democracia depende disso, você não pode permanecer neutro", diz ela.

14:23 Preocupações com Mísseis de Longo Alcance? Rússia Move Pessoal e EquipamentoUm grupo partidário conhecido como Atesh, ativo em territórios controlados pela Rússia na Ucrânia, relata o deslocamento de equipamento militar e pessoal para locais seguros em Mariupol. De acordo com Atesh, os comandantes militares russos estão preocupados com a segurança de suas tropas devido à ameaça representada pelos mísseis de longo alcance do exército ucraniano e não têm escolha a não ser mudar de posição.

13:45 "Esforços Herculanos" - Ucrânia Tenta Recuperar Plataformas de GásA guarda de fronteira ucraniana, em colaboração com a inteligência militar, lançou um vídeo mostrando operações para recuperar plataformas de gás perto da Ilha da Cobrinha no Mar Negro. A operação visa recuperar o controle de instalações estrategicamente importantes que servem como fortalezas navais e garantir uma parte significativa da área aquática, fortalecendo as defesas da Ucrânia.

13:18 Promotores Russos Pedem Sete Anos de Prisão para Americano de 72 AnosPromotores russos pedem sete anos de prisão para um cidadão americano de 72 anos acusado de ajudar a defesa da Ucrânia contra a guerra da Rússia. Ele cumprirá sua pena em um campo de trabalho para criminosos violentos, segundo a agência de notícias russa Interfax, citando o pedido dos promotores. O julgamento está sendo realizado em segredo. Relatos sugerem que o nativo do Michigan havia morado na Ucrânia desde 2014 e se juntou a um batalhão de defesa territorial em Izium após a invasão da Rússia. Izium foi capturada por forças russas logo após o início da guerra, e o americano foi apreendido em abril de 2022 durante o conflito.

12:50 Canal de Propaganda Russo Prominente Não Está Mais Ativo no XUm dos canais de propaganda russa mais proeminentes, Rybar, não está mais disponível na plataforma X. O canal com mais de 1,3 milhão de assinantes anunciou sua suspensão via Telegram, citando Elon Musk como a razão para sua remoção. As razões para essa ação permanecem incertas. Rybar se posiciona como o "canal de Telegram russo mais frequentemente citado pela mídia estrangeira" e lida com análise militar, guerra de informações e propaganda visual.

12:03 Avião de Combate Russo Possivelmente AbatidoHá rumores de que a Ucrânia pode ter abatido outro avião de combate russo, com base em vídeos e relatórios de mídia social e do meio de comunicação europeu do Leste Nexta que circulam. Ainda não há confirmação oficial. O avião teria sido abatido sobre Kostyantynivka. O jornalista ucraniano Illia Ponomarenko sugeriu que o incidente pode ter sido fogo amigo, causado pelas próprias forças russas.

11:44 Tropas Russas Relatam Captura de Vilarejo no Leste da UcrâniaAs forças russas supostamente tomaram o controle do vilarejo de Schelanne Druhe no leste da Ucrânia, de acordo com o Ministério da Defesa russo e a TASS, uma agência de notícias estatais russa. O vilarejo fica na região de Donetsk, que está parcialmente sob controle russo. Os relatórios sobre o progresso do conflito não podem ser verificados independentemente.

11:32 Merz: Um Grupo de Contato Alemão-Francês-Britânico-Polonês para Formar a Ordem Europeia Pós-GuerraO candidato a chanceler da União Friedrich Merz propõe um grupo de contato composto pela Alemanha, França, Reino Unido e Polônia para examinar os fundamentos para uma ordem europeia pós-guerra após o conflito na Ucrânia. "Duas condições essenciais para a cooperação e a proposta de uma ordem pós-guerra são indispensáveis: as propostas para um plano de paz nunca devem ser propostas pela Alemanha sozinha, mas sim em estreita coordenação com esses parceiros europeus", escreve o presidente da CDU em um e-mail circular. "Além disso, deve-se evitar a impressão de que o mapa político da Europa está sendo redesenhado acima das cabeças dos estados da Europa Oriental e Central, especialmente da Ucrânia", diz Merz. Segundo ele, esses quatro países, quando unidos aos EUA, possuem poder político, econômico e militar suficiente para influenciar a criação do sistema político europeu pós-guerra.

11:15 Ucrânia Define Estratégia de Vitória para a Próxima Reunião de RamsteinNa próxima semana, ocorrerá a 25ª reunião de Ramstein, pela primeira vez no nível de chefes de estado e de governo. O presidente ucraniano Zelensky planeja apresentar seu "plano de vitória", composto por "passos claros e tangíveis rumo a um desfecho justo da guerra". Um vídeo relacionado sugere a dependência de Kyiv: entregas de armas de parceiros, garantir que a Rússia concorde com a paz através da "força". O clipe enfatiza repetidamente caças, tanques e artilharia. "Precisamos de capacidades de longo alcance significativas e fortalecimento de nossas posições na linha de frente", afirma. Além disso, pode-se ver imagens aéreas de supostos depósitos de munição russa destruídos. Sua destruição serve como meio essencial para limitar a capacidade da Rússia de sustentar sua guerra agressiva. No entanto, os depósitos de munição geralmente ficam longe da linha de frente e são bem protegidos, o que requer armas de longo alcance com grande poder explosivo.

10:42 "Deteriora a Independência Econômica" - Empresas Chinesas Expandem na RússiaO ex-presidente do Banco Nacional da Ucrânia, Kyrylo Shevchenko, sugere no X que a China está intensificando sua influência na economia russa. Um impressionante 34% das novas empresas deste ano têm propriedade chinesa, em comparação com 13% em 2021. "As registrações mensais aumentaram para 200, com o atacado representando 26% do turnover", nota Shevchenko. "A dominação das empresas chinesas em setores cruciais, como vendas de automóveis, enfraquece a independência econômica da Rússia", acrescenta.

10:08 "Imprudente" - Apelo de Kretschmer, Woidke e Voigt Causa ControvérsiaO presidente da Comissão de Assuntos Europeus do Bundestag, Anton Hofreiter, critica o apelo dos ministros de Saxônia e Brandemburgo, Michael Kretschmer e Dietmar Woidke, bem como o líder da CDU na Turíngia, Mario Voigt, como "imprudente" por defender um maior engajamento diplomático na guerra da Ucrânia. "Isso diminui o apoio à Ucrânia - pelo menos na percepção pública. E incentiva Putin a continuar a guerra", disse Hofreiter à rede editorial alemã. Críticos acusam os líderes de apelar ao BSW para formar coalizões nos três estados alemães do leste. Kretschmer, Woidke e Voigt defenderam um cessar-fogo na Ucrânia e instaram o governo federal a engajar a Rússia em conversas, apesar de Moscou apresentar demandas que equivalem a um ultimato para a Ucrânia e insistir em reter todos os objetivos de guerra.

09:31 Integrante de Esquerda Lamenta Participação em "Protesto pela Paz" em BerlimA invasão violenta da Rússia na Ucrânia, com suas incontáveis baixas, dividiu os círculos de esquerda politicamente. A culpa da Rússia é regularmente minimizada ou negada, e a submissão da Ucrânia aos invasores russos é às vezes aceita. O integrante de esquerda Max S. da Saxônia-Anhalt expressa arrependimento em uma publicação no Facebook por ter participado no recente "rali pela paz" em Berlim. Ele critica os assobios e vaias quando o político do SPD Ralf Stegner falou de um ataque e fica chocado com os chamados de "guerreiro" de membros do BSW. "A Ucrânia tem o direito à autodefesa", diz ele. "Pessoas que nomeiam o agressor não devem ser vaiadas em um 'movimento pela paz'." Ele escreve que não participará novamente de um tal "protesto pela paz".

08:49 Antigo Chefe da NATO Admite Falhas em ArmasO antigo secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, admite que a Ucrânia não foi adequadamente armada. Em uma entrevista ao "Financial Times", ele confessa: "Acredito que todos devemos reconhecer que a Ucrânia deveria ter sido oferecida mais armas antes da invasão e armas mais avançadas após a invasão. Assumo a responsabilidade por isso". Stoltenberg também revelou uma significativa discussão antes do ataque russo em fevereiro de 2022 sobre se fornecer armas a Kyiv. Na época, a maioria dos aliados se opôs - "eles estavam muito preocupados com as consequências".

08:07 Ucrânia Ataca Região Russa de Voronezh com DronesSegundo o governador da região de Voronezh, Alexander Gusev, ataques de drones ucranianos ocorreram durante a noite. Várias empresas que produzem bens civis foram supostamente atingidas. Uma pessoa ficou ferida e um incêndio ocorreu, disse Gusev. Queimaduras podem ser vistas em vídeos não verificados nas redes sociais. As autoridades russas geralmente minimizam os efeitos dos ataques ucranianos.

07:31 Ministério da Defesa Russo Publica Vídeo Estranho de Treinamento para Evasão de DronesO Ministério da Defesa Russo divulgou um vídeo mostrando soldados russos praticando para evitar ataques de drones. Drones são uma ameaça significativa no campo de batalha. A defesa mais eficaz contra eles é o uso de jammers elétricos. Quando esse método falha ou prova ser inadequado, há poucos métodos eficientes para se defender contra eles. Matar um drone usando uma arma de infantaria convencional é muito desafiador; espingardas são as mais adequadas. No vídeo russo, um soldado é visto rolando no chão para evitar um ataque. Outro soldado joga seu rifle para cima e consegue atingir um drone com ele. Cenas semelhantes foram observadas em vários vídeos da frente, onde drones geralmente explodem.

06:45 Especialista em Inteligência Aberto Revela Taxas Extremas de Mortes de Tropas Russas Perto de PokrovskAs táticas brutais empregadas pela Rússia em sua guerra, destacadas pelos ataques em massa forçados, são evidentes nas informações fornecidas por um especialista em inteligência aberto do projeto Oryx. De acordo com esses dados, as forças russas sofreram perdas catastróficas nas proximidades de Pokrovsk, o atual ponto focal da guerra, muito além das da Ucrânia. Ao longo do último ano, a contagem relatada de tanques destruídos, abandonados, danificados e capturados da Rússia é de 539, em comparação com apenas 92 tanques ucranianos. Normalmente, um atacante precisa de uma superioridade três vezes maior para ter sucesso contra defensores. As disparidades são igualmente significativas em termos de veículos blindados como veículos de combate de infantaria, com 1.020 veículos russos contra 138 ucranianos. O ex-fuzileiro naval dos EUA Robert Lee do Foreign Policy Research Institute rotula essas perdas como "notáveis". Esses especialistas em inteligência aberto geralmente coletam dados de imagens e vídeos publicamente acessíveis encontrados em fontes on-line. As perdas reais provavelmente são maiores.

06:06 Discussão sobre o Reclutamento de 18 a 25 Anos: Antigo Comandante Saluschnyj DiscordaO antigo comandante-chefe das Forças Armadas Ucranianas e atual embaixador no Reino Unido, Valeriy Saluschnyj, defende-se contra a redução da idade de mobilização de acordo com a agência de notícias UNIAN, citando Bukvy. Ele acredita que o grupo etário de 18 a 25 anos deve ser protegido o máximo possível. Durante seu mandato como comandante-chefe, ele protestaria contra isenções de idade de mobilização para aqueles com menos de 25 anos, considerando a importância futura dos jovens ucranianos para o país em 20 e 30 anos. Novas propostas na Ucrânia para reduzir a idade de mobilização preocupam-no.

05:29 Segunda Tentativa: Legião de Voluntários Ucranianos Verá Treinamento PolonêsO vice-ministro da Defesa, Paweł Zalewski, revelou na sexta-feira que o consulado ucraniano em Lublin começou a recrutar refugiados ucranianos que residem na Polônia para treinamento pelas forças armadas polonesas. De acordo com o ministro da Defesa, Władysław Kosiniak-Kamysz, a Polônia estava preparada para iniciar o treinamento em setembro, mas a falta de voluntários causou um atraso. "Na época, não houve suficiente interesse dos voluntários. Segundo sei, a Ucrânia agora implementou medidas para promover e auxiliar neste processo, o que significa que podemos esperar resultados", afirmou Kosiniak-Kamysz ao portal de notícias local Wnp.pl. A Legião Ucraniana, apresentada como um grupo militar voluntário composto por homens ucranianos que residem na Polônia e treinados pelas forças armadas polonesas, foi estabelecida em julho.

04:00 Stoltenberg Lamenta Atraso da NATO em Auxiliar a Ucrânia com ArmasEm uma entrevista ao "Financial Times", o ex-secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, admitiu seu maior arrependimento durante seu mandato como líder da aliança: o atraso no fornecimento de armas à Ucrânia. Ele acredita que fornecer mais apoio militar à Ucrânia mais cedo teria fortalecido significativamente a defesa do país. "Se há uma coisa que eu lamento, de certa forma, e agora vejo com mais clareza, é que deveríamos ter dado muito mais apoio militar à Ucrânia muito antes", admitiu. Ele expressou arrependimento pelas preocupações e hesitações que impediram o fornecimento de armas letais antes da invasão. Ele concluiu: "Teria sido uma vantagem significativa se tivéssemos começado antes. Pode até ter impedido a invasão ou pelo menos tornado muito mais difícil para eles fazerem o que fizeram".

02:01 Unidades de Elite Russas Sofrem Pesadas baixas em Batalhas de WuhledarDe acordo com a BBC News Russia, unidades de elite russas sofreram quatro vezes mais baixas no ano de lutas perto de Wuhledar, na região de Donetsk, do que durante os 10 anos de guerra na Segunda Guerra Chechena. As forças de Kyiv anunciaram sua retirada do assentamento estratégico na região de Donetsk após as tropas russas terem rompido as defesas externas da cidade e entrado em Wuhledar. As brigadas de elite russas 155ª e 40ª, também conhecidas como "Black Berets", participaram do ataque à cidade. A BBC relata que pelo menos 211 fuzileiros navais da 155ª Brigada foram mortos, com 42 ainda desaparecidos. Isso supera as baixas da unidade durante a Segunda Guerra Chechena (1999-2009). Jornalistas da BBC também documentaram a morte de 72 soldados da 40ª Brigada em Wuhledar.

23:55 Figuras da Oposição Belarussas Condenadas por Ataque de Sabotagem, até 25 Anos de PrisãoUm tribunal belarussês condenou doze ativistas da oposição que foram acusados de participar de um ataque de sabotagem a um avião militar russo em fevereiro de 2023. O tribunal de Minsk aplicou penas de prisão que variam de dois a 25 anos para os réus, que estavam presentes no tribunal ou foram julgados à revelia. Entre os condenados estava o suposto mentor do ataque, Nikolai Swet, que recebeu 25 anos de prisão. Ele havia deixado a Bielorrússia como parte de uma troca de prisioneiros com a Ucrânia no verão. Em fevereiro de 2023, ativistas pró-ucranianos afirmaram ter destruído um avião de reconhecimento russo no aeroporto de Matschulischtschi perto de Minsk.

22:19 Atualização: Rússia visa recrutar 225.000 soldados temporários em três anosDe acordo com relatórios não confirmados do site de notícias russo independente "Important Stories", o Ministério da Defesa do país planeja recrutar pelo menos 225.000 soldados temporários nos próximos três anos. Isso é aparente no projeto orçamentário para o período de 2025 a 2027. Para contratações anuais, foram alocados impressionantes $335 milhões em bônus de inscrição única.

21:44 Romênia: Fragmentos de drone russo encontrados perto da fronteira da NATOA Romênia revelou o achado de fragmentos de drone russo em seu território. Descobertos nas proximidades do Canal Litcov perto da fronteira com a Ucrânia, esses fragmentos estão sendo avaliados pelo Ministério da Defesa, como revelado em uma plataforma local X. Incidentes semelhantes ocorreram na semana anterior, quando um drone russo foi alegadamente penetrado no espaço aéreo romeno por alguns minutos, de acordo com a explicação do ministério. O drone foi implicado em um ataque à cidade ucraniana de Izmail no sul. Estrategicamente posicionada no Danúbio, a Romênia fica na margem oposta do rio.

21:10 Johnson: Putin pode ter divergido de atacar a Ucrânia sob TrumpNa perspectiva do ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson, não é apenas uma coincidência que a Rússia evitou a invasão da Ucrânia durante o mandato de Donald Trump. De acordo com o "Telegraph", Johnson diz: "Um dos benefícios de Trump é sua absoluta imprevisibilidade". Ele especula que a Rússia não teria invasions

O prefeito Serhii Dobriak teria afirmado em televisão ucraniana que as tropas russas agora estão a apenas 7 quilômetros de Pokrovsk, tendo se aproximado anteriormente a uma distância de 10 quilômetros. Bombardeios foram relatados na cidade, com dois ataques direcionados ao centro da cidade ontem. Agora, 80% da infraestrutura crucial da cidade é relatada como danificada ou destruída. "O inimigo nos deixa sem eletricidade, água e gás - esta é a sua 'preparação' para o inverno." Ele estima que mais de 13.000 indivíduos permanecem em Pokrovsk, incluindo quase 100 crianças que ignoraram os avisos de evacuação. A população da cidade antes do conflito era de 60.000.

