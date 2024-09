Às 23:29, Höcke consegue garantir uma posição no Parlamento da Turíngia

AfD Vence em 29 de 44 Círculos Eleitorais na Turíngia, Mas Falha em Segurar o Governo A Alternativa para a Alemanha (AfD) saiu vitoriosa em 29 dos 44 círculos eleitorais durante as eleições estaduais na Turíngia. Contrariamente, o líder do partido, Björn Höcke, sofreu uma derrota para o político da CDU, Christian Tischner, no círculo eleitoral de Greiz II. Apesar da derrota de Höcke, o impressionante resultado do segundo voto da AfD, de 32,8%, garante que o partido terá assentos adicionais no parlamento estadual além de seus candidatos diretos. Assim, Höcke consegue entrar no parlamento estadual através da lista estadual, liderando-a. Em um cenário provável, um candidato da AfD bem-sucedido teria tido que renunciar ao seu mandato em favor de Höcke.

Resultado Preliminar: AfD Vence na Turíngia, Conversas de Coalizão Prováveis com Esquerda, Verdes e FDP Pela primeira vez em uma eleição estadual na Alemanha, a AfD obteve o maior número de votos na Turíngia. O candidato principal da partido, Björn Höcke, conseguiu um aumento significativo de 32,8% nos votos. Devido à oposição dos partidos democráticos, a AfD não pode formar uma coalizão para governar, o que torna provável que a CDU engaje em conversas de coalizão com a Esquerda, Verdes e FDP.

Partido da Esquerda Ganha Mandatos Diretos na Saxônia Despite Falhar em Superar a Barreira de 5% Em uma reviravolta inesperada, o Partido da Esquerda garantiu dois mandatos diretos em Leipzig durante as eleições estaduais na Saxônia. Apesar de não ter superado a barreira de 5% segundo as projeções, uma peculiaridade no sistema eleitoral da Saxônia permitiu a entrada do Partido da Esquerda no parlamento. A aliança de CDU, Verdes e SPD, que estava anteriormente no poder, é projetada para não ter mais uma maioria devido à entrada do Partido da Esquerda no parlamento.

Líder do Partido Verde Atribui Resultados Eleitorais a Questões de Migração e Ucrânia O líder do Partido Verde, Omid Nouripour, vê os resultados das eleições estaduais na Saxônia e na Turíngia principalmente como uma consequência das questões de migração e Ucrânia. Nouripour criticou o governo federal por abordar esses problemas enquanto danifica a reputação da coalizão com disputas desnecessárias.

Coalizão de Minoria na Turíngia Chega ao Fim, Aliança Inusitada de CDU-BSW-SPD é Possível A coalizão de minoria de vermelho-vermelho-verde liderada pelo primeiro-ministro Ramelow na Turíngia chegou ao fim. Dado que nenhum partido está disposto a formar uma coalizão com a AfD, uma aliança sem precedentes de CDU, BSW e SPD é vista como a opção mais provável para uma coalizão de governo na Turíngia. No entanto, devido às projeções atuais, esta constelação está atualmente faltando um assento para formar uma maioria no parlamento estadual.

Líder da CDU Mario Voigt Falha em Garantir Mandato Direto na Turíngia O candidato principal da CDU, Mario Voigt, não conseguiu garantir um mandato direto nas eleições estaduais na Turíngia. Voigt recebeu 37,4% dos primeiros votos no distrito de Saale-Holzland II, ficando em segundo lugar atrás do candidato da AfD, Wiebke Muhsal. Em contraste, Voigt havia sido eleito como candidato direto ao parlamento estadual nas eleições estaduais de 2019.

Preferência pela AfD Entre Jovens Eleitores na Turíngia Mais de um terço dos jovens eleitores na Turíngia optou por depositar seus votos na AfD, um partido considerado de extrema direita pelas agências de inteligência doméstica. De acordo com uma pesquisa realizada pela infratest-dimap para a ARD, 38% dos eleitores com idade entre 18 e 24 anos na Turíngia votaram na AfD, seguidos pelo Partido da Esquerda com 16% e a CDU com 13%. Os Verdes tiveram o menor apoio entre os jovens eleitores, com 6%.

Michael Kretschmer Vence Mandato Direto na Saxônia O ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, saiu vitorioso em seu círculo eleitoral, obtendo uma clara maioria de 47,2% dos votos em Görlitz II. Apesar de seu partido ter se saído mal em seu círculo eleitoral com 34,2%, ele superou confortavelmente o candidato da AfD com 39,4% dos votos.

CDU Agora Está Clearly à Frente nas Projeções da Saxônia Com base nas projeções tanto da ARD quanto da ZDF, a CDU agora está confortavelmente à frente da AfD na Saxônia, com uma vantagem de 1,2% a 1,6%. Inicialmente, a Forschungsgruppe Wahlen havia mostrado uma disputa apertada entre a CDU e a AfD, mas a projeção da ARD exibiu a CDU mantendo uma vantagem ao longo do tempo.

21:21 Turíngia: Desejo de Ramelow para Supressão da AfD Provavelmente Não Se Materializará O Partido da Esquerda sofreu perdas significativas nas eleições estaduais na Turíngia, e o ministro-presidente Bodo Ramelow parece estar prestes a renunciar. Um dos desejos fervorosos de Ramelow para a noite - evitar que a AfD obtenha um terço de todos os votos - parece extremamente improvável de se concretizar. A AfD, de fato, conseguiu isso, potencialmente bloqueando decisões que exigem uma maioria de dois terços.

21:13 SPD em Dígitos Únicos, Klingbeil Apoia Scholz Apesar dos maus resultados do SPD nas eleições estaduais na Turíngia e na Saxônia, o líder do partido, Lars Klingbeil, afirmou que ainda apoia o chanceler Olaf Scholz. Klingbeil fez isso claro durante uma entrevista com a ZDF. Ele instou todos os membros do partido a redobrar seus esforços para reconquistar os eleitores. "Todos devem agora fazer sua parte para tornar as coisas melhores", disse Klingbeil.

21:02 Vice-líder do FDP, Kubicki: "Coalizão de Trânsito Perdeu Sua Legitimidade" Após os maus resultados das partidos da coalizão de trânsito nas eleições da Saxônia e Turíngia, o vice-líder do FDP, Wolfgang Kubicki, cobrou consequências para a coalizão federal. "O resultado das eleições mostra: A coalizão de trânsito perdeu sua legitimidade", escreveu Kubicki no Twitter. Se uma parcela substancial de eleitores rejeita a coalizão dessa maneira, deve haver consequências. Os eleitores parecem acreditar que "essa coalizão está prejudicando o país", disse Kubicki. O FDP não conseguiu ultrapassar a barreira de 5 por cento em ambas as eleições estaduais e agora está projetado a estar a apenas 1 por cento disso.

20:41 Turíngia: Höcke Não Consegue Mandato Direto O distrito de Greiz II, onde o líder da fração AfD, Björn Höcke, está concorrendo, foi apurado: Höcke não consegue a maioria dos votos para entrar diretamente no parlamento estadual da Turíngia. De acordo com informações da ntv, o partido garantirá o assento de Höcke no parlamento estadual. Outro parlamentar do AfD deve renunciar ao seu mandato a favor de Höcke.

20:37 Saxônia: Partido da Esquerda Provavelmente Existirá no Parlamento Despite Queda de 4 Por Cento Nas eleições da Saxônia, o Partido da Esquerda provavelmente permanecerá no parlamento estadual apesar de suas perdas substanciais. Embora não ultrapasse a barreira de 5 por cento com os segundos votos e esteja atualmente projetado em 4,3 por cento pelo ZDF, dois candidatos diretos do Partido da Esquerda em circunscrições de Leipzig estão liderando com uma margem confortável sobre a concorrência. Dois mandatos diretos seriam suficientes para garantir ao Partido da Esquerda pelo menos algumas cadeiras no novo parlamento estadual. Os potenciais vencedores das circunscrições também poderiam garantir um assento para os primeiros lugares de sua lista estadual. Isso significaria que a atual coalizão de CDU, SPD e Verdes não teria maioria - o Ministro-Presidente Kretschmer precisaria do BSW para uma maioria de governo.

20:28 Projeção para Turíngia: AfD Continua a Ganhar Força Na projeção atual do ZDF para o resultado das eleições na Turíngia, a AfD pode fortalecer ainda mais sua posição. De acordo com isso, ela alcança 33,4 por cento dos votos. A CDU está em 23,8, o SWB em 15,5 por cento. O Partido da Esquerda está atualmente em 11,9. O SPD chega a 6,0 e os Verdes alcançam 3,4 por cento dos votos. O FDP não consegue ultrapassar 1,2 por cento.

20:17 Projeção para Saxônia: Liderança da CDU sobre a AfD Encolhe De acordo com a projeção atual do ZDF, a CDU na Saxônia mantém uma vantagem de apenas 0,1 ponto percentual sobre a AfD. De acordo com isso, os cristãos-democratas estão em 31,5 por cento, a AfD, classificada como extremista de direita pela agência de proteção constitucional, em 31,4. Na Turíngia, a AfD claramente ultrapassou a CDU de acordo com as projeções. Os Verdes estão atualmente em 5,1 por cento na Saxônia e correm o risco de perder seus assentos parlamentares. O Partido da Esquerda tem poucas chances com uma projeção de 4,3 por cento. O SPD está garantido em um lugar no parlamento estadual com 7,6 por cento.

19:56 Turíngia: Mandato Direto de Höcke em Perigo A entrada direta do líder da fração AfD, Björn Höcke, no parlamento estadual da Turíngia está em grave perigo. Após a contagem de 68 das 74 circunscrições, o candidato da CDU, Christian Tischner, lidera. Ele tem uma margem de 42,3 por cento dos votos sobre Höcke, que está atrás com 40,4 por cento. Se Tischner vencer a maioria dos votos na circunscrição de Greiz II, Höcke não garantirá um mandato direto. Ele então teria que confiar em um assento no parlamento via lista estadual, que lidera em primeiro lugar. No entanto, se vários candidatos da AfD emergirem vitoriosos como candidatos diretos, ninguém garantirá um assento via lista estadual.

19:50 Höcke sobre o Sucesso da AfD: "Política de Fogo Falhou" Na Turíngia, a AfD entrou no parlamento estadual como a força dominante. "A política de fogo falhou", é a avaliação de Höcke sobre os resultados das eleições. Em uma entrevista à ntv, ele chama o resultado de "acontecimento histórico" e discute a formação do governo que vem.

19:42 Ramelow: Partido da Esquerda foi "devorado" O Ministro-Presidente da Turíngia, Bodo Ramelow, vê duas razões para o "devoramento" de seu Partido da Esquerda: "Primeiramente, uma CDU que tem Consistente em equiparar a AfD e a Esquerda, criando uma 'atmosfera de exclusão' em relação a nós, apesar de governar a terra ao nosso lado por cinco anos", compartilhou o chefe do governo na ntv. Outro fator para a queda da Esquerda, de acordo com Ramelow, é "um BSW anunciando sua intenção de garantir 17 por cento dos votos para a AfD e, na realidade, eles realmente tomaram nossos votos". No entanto, Ramelow ainda pode comemorar a alta participação dos eleitores.

19:26 Nouripour sobre o Sucesso da AfD: "Simpatia está com quem tem Medo" A AfD está ultrapassando 30 por cento tanto na Saxônia quanto na Turíngia, deixando os partidos da coalizão muito para trás. O líder do Partido Verde, Omid Nouripour, vê os resultados das eleições da AfD como um "ponto de virada" e um chamado para defender coletivamente a democracia.

19:13 Última projeção para Saxônia: vitória da CDU fica mais dependenteA última projeção da ZDF indica que AfD e CDU estão empatadas em Saxônia: os Democratas Cristãos estão ligeiramente à frente com 31,7 por cento, enquanto a AfD tem 31,4 por cento dos votos. O BSW fica com 11,4 por cento, o SPD com 7,8. Os Verdes garantem sua entrada na parlamento estadual com 5,5 por cento, enquanto a Esquerda não alcança a barreira dos cinco por cento com 4,3 por cento.

19:08 Wagenknecht mira coalizão com a CDU e possivelmente o SPD na TuríngiaA líder do BSW, Sahra Wagenknecht, mira uma coalizão com a CDU e possivelmente também com o SPD na Turíngia. "Esperamos muito formar um bom governo juntos com a CDU - provavelmente também com o SPD", disse Wagenknecht na ARD. Após cinco anos de governo de minoria, as pessoas desejam um governo majoritário estável que aborde problemas concretos como a "grave escassez de professores" na Turíngia. No entanto, eles também querem um governo estadual que "fale" na política nacional - um que defenda a paz, a diplomacia e se oponha ao deployment de mísseis norte-americanos na Alemanha. Wagenknecht descarta coalizões com a AfD na Turíngia.

19:02 Última projeção para Turíngia: AfD melhora resultados ainda maisUma projeção da ZDF para o resultado da eleição na Turíngia mostra a AfD mais bem-sucedida do que as expectativas iniciais. De acordo com a projeção, o partido de extrema-direita recebe 33,1 por cento dos votos no estado. A CDU está com 24,3, a aliança de Sahra Wagenknecht alcança 15 por cento do zero. A Esquerda, atualmente liderada pelo popular Ministro-Presidente Bodo Ramelow, perde quase 8 pontos percentuais e fica com 11,7. O SPD fica com 6,6, e os Verdes com 4 por cento dos votos.

18:56 Goring-Eckardt: vitória da AfD é uma "surpresa democrática" na Alemanha

Políticos federais alemães estão mais abalados do que a derrota eleitoral do partido Verde na Turíngia indica sobre o sucesso da AfD na Turíngia. Katrin Goring-Eckardt, vice-presidente do Bundestag verde, vê o sucesso dos extremistas de direita como uma "surpresa" na Alemanha. O líder do partido, Omid Nouripour, sente a dor do fracasso do seu próprio partido como "negligível, considerando que a AfD se tornou a força mais forte em um parlamento estadual."

18:48 Kretschmer sobre Saxônia: "Temos todas as razões para comemorar"

O atual Ministro-Presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, vê a CDU como uma rocha na coalizão governamental. "Temos todas as razões para comemorar", disse Kretschmer na festa eleitoral do seu partido. "Atrás de nós estão cinco anos difíceis", o povo da Saxônia confiou na CDU e não fez um voto de protesto. "Sabemos como o povo está decepcionado com o que está acontecendo em Berlim."

18:39 Projeção para Saxônia: vantagem da CDU sobre a AfD encolhe

De acordo com as primeiras projeções na ZDF, a vantagem da CDU sobre a AfD na eleição estadual da Saxônia encolheu: a CDU agora está muito ligeiramente à frente da AfD com 31,9 por cento contra 31,3 por cento dos votos. O BSW fica com 11,6 por cento, o SPD com 7,8. Os Verdes conseguiriam entrar no parlamento estadual com 5,2 por cento, enquanto a Esquerda ficaria de fora com 4,5 por cento.

18:33 Líder da AfD Weidel reclama participação no governo para a AfD

A líder do partido federal da AfD, Alice Weidel, reclama participação no governo para o seu partido na Turíngia e na Saxônia. "Em circunstâncias normais, para seguir as práticas neste país, o partido mais forte deve ser consultado, e esse é a AfD", diz Weidel na ARD, olhando para a Turíngia. "O eleitor quer que a AfD faça parte do governo. Representamos 30 por cento dos eleitores em ambos os estados federais, e sem nós, um governo estável não é mesmo possível."

O secretário-geral do SPD, Kevin Kuhnert, admitiu o desempenho fraco do seu partido nas eleições da Turíngia e Saxônia. Referindo-se à transmissão da ARD, ele afirmou: "Esta não é uma noite para comemorações para o SPD." Ao longo dos anos, o SPD enfrentou desafios difíceis, flertando com a saída dos parlamentos estaduais. "Lutar é essencial", Kuhnert afirmou, "Somos indispensáveis." Kuhnert enfatizou a necessidade de mudança, reconhecendo a necessidade de mais abertura e atenção ao eleitorado. Quando questionado sobre o Chanceler Olaf Scholz, ele propôs explicar juntos a sua política.

18:23 Höcke celebra resultado na Turíngia como "triumfo histórico"

O líder da fração da AfD, Björn Höcke, viu o resultado na Turíngia como "histórico". Com a AfD no topo das pesquisas como o partido mais popular na federação, Höcke afirmou no MDR que a "estúpida muralha de tolices" deve parar. A mudança só pode acontecer através da AfD.

18:21 Chrupalla Declara Vitória na Saxônia: "Mesmo com a CDU"O líder do partido AfD, Tino Chrupalla, comemorou o resultado do seu partido como notável, atribuindo-o à vontade popular que trouxe uma mudança na política de ambos os estados federais. Falando à ZDF, Chrupalla revelou que a AfD está aberta a colaborar com todos os partidos. "Na Saxônia, estamos empatados com a CDU", disse, enfatizando seu desejo de governar para o bem de Saxônia.

18:17 Linnemann Rejeita Coalizão com AfD na Turíngia ou SaxôniaO secretário-geral da CDU, Carsten Linnemann, rejeitou categoricamente qualquer coalizão com a AfD na Turíngia ou Saxônia. Ele afirmou na ARD: "Estamos firmes nisso". A CDU formará governos a partir do centro do parlamento, demonstrando confiança em seu sucesso. Linnemann descreveu a CDU como a última opção viável, destacando o castigo infligido aos partidos do trânsito.

18:13 Projeções Iniciais para Saxônia: CDU Leva Vantagem sobre AfD, BSW em 12%, Verdes na Corda BambaAs projeções iniciais para a eleição estadual da Saxônia indicam a CDU com uma ligeira vantagem com 31,5% dos votos, seguindo de perto a AfD com 30%. O BSW segue como a terceira força com 12%, enquanto o SPD permanece no parlamento estadual com 8,5%. Os Verdes mal conseguem entrar com 5,5%, com a Esquerda fora com 4%, e o FDP ausente do novo parlamento.

18:10 Resultados Preliminares para Turíngia: AfD Leva sobre CDU, BSW Garante 16%As projeções iniciais para a eleição estadual da Turíngia mostram a AfD com uma clara vantagem com 30,5% dos votos, seguida de perto pela CDU com 24,5% e a Esquerda com 12,5%. O SPD mantém uma presença no parlamento estadual com 7%, enquanto o BSW garante uma cadeira com 16%. Os Verdes e o FDP ficam abaixo de 5%.

18:01 AfD Dominante na Turíngia, BSW Tem Sucesso na SaxôniaAs primeiras projeções após a eleição estadual da Turíngia mostram a AfD como a força mais forte, como esperado. O SPD supera a barreira de 5%, enquanto os Verdes e o FDP ficam abaixo. Na Saxônia, o BSW triunfa com um resultado de dois dígitos desde o início. A CDU mantém uma leve vantagem sobre a AfD de acordo com as projeções. De acordo com os dados, a Esquerda e o FDP não entrarão no parlamento estadual, enquanto os Verdes persistirão.

17:18 Höcke Enfrenta Possível Exclusão do Próximo Parlamento EstadualNa Turíngia, o líder da fração da AfD, Björn Höcke, pode não ter um assento no parlamento estadual futuro. Seus colegas bem-sucedidos representam uma ameaça. Muitos potenciais candidatos da AfD nas circunscrições estão posicionados para vitórias nas eleições diretas. No entanto, Höcke enfrenta forte competição do candidato da CDU, Christian Tischner, em sua circunscrição de Greiz II. Se Tischner sair vitorioso e a AfD obter mais mandatos diretos do que seu número atribuído devido ao resultado da segunda votação, ninguém poderá entrar através da lista estadual, nem mesmo da posição de liderança, que Höcke ocupa. Caso essa situação ocorra, a AfD pode tentar convencer um candidato bem-sucedido em eleições diretas a renunciar ao seu assento no parlamento estadual, garantindo assim que Höcke obtenha um mandato.

16:48 Probabilidade de Cobertura de Mídia Zero na Festa da AfD na TuríngiaHá uma alta probabilidade de não haver cobertura da mídia na festa da AfD na Turíngia. Classificada como extremista de direita pela agência de inteligência interna, o partido tentou banir certos meios de comunicação do evento. No entanto, um tribunal interveio, proibindo a exclusão, levando a partido estadual a restringir todo o acesso à imprensa. O porta-voz do partido citou problemas logísticos, citando espaço insuficiente no local para os representantes da mídia que solicitaram credenciamento.

15:52 Höcke vota na Lada - Ramelow com esposaO líder estadual da AfD e candidato principal da Turíngia, Björn Höcke, votou ao meio-dia. O Höcke de 52 anos visitou sua seção eleitoral em Bornhagen, distrito de Eichsfeld, chegando em uma Lada Niva, um veículo off-road russo popular. Por outro lado, o Ministro-Presidente Bodo Ramelow votou na capital do estado de Erfurt, acompanhado por sua esposa, Germana Alberti vom Hofe. Ramelow, de 68 anos, lidera o governo do Estado Livre desde 2014, mais recentemente liderando uma coalizão de minoria.

15:38 Maior comparecimento eleitoral do que na última vezNa Turíngia, 44,4% dos eleitores já tinham votado às 14h, o que representa um aumento de mais de dois pontos em comparação com a última votação há cinco anos. Isso significa um alto comparecimento eleitoral, com os votos por correio ainda não incluídos. O comparecimento na Saxônia também foi ligeiramente maior do que em 2019, com 35,4%. No entanto, as comissões eleitorais esperam muitos mais votos por correio do que em 2019. Ambos os estados fecharão suas seções eleitorais às 18h.

15:06 "Kretschmer espera que os partidos da coalizão entrem no parlamento estadual"

14:36 Questões Chave na Saxônia e TuríngiaDe acordo com uma grande pesquisa, cerca de um terço dos eleitores da Saxônia e Turíngia planejam votar na AfD nas eleições do próximo dia 1º de setembro. A pesquisa revela por quê isso acontece, enfatizando as principais preocupações e desafios. A migração é apenas um deles.

14:06 Höcke não fica muito tempo na seção de votaçãoBjörn Höcke, o principal candidato da AfD para as eleições estaduais da Turíngia, votou por volta do meio-dia. Ele não passou muito tempo na seção de votação em Bornhagen e recusou-se a falar com jornalistas no local. Anteriormente, Höcke sempre perdeu para o candidato da CDU em seu distrito de Eichsfeld, o que o levou a concorrer na circunscrição de Greiz. No entanto, a derrota contra a CDU também é uma possibilidade lá.

12:46 A participação dos eleitores na Turíngia é semelhante à do meio-dia de 2019Na Turíngia, a participação dos eleitores está se desenhando idêntica à da última eleição parlamentar. Segundo o comissário eleitoral, aproximadamente 32% dos eleitores inscritos haviam votado nas seções de votação até as 12h, sem contar os votos por correio. No mesmo horário, a participação nas eleições estaduais de 2019 foi de 31,2%. Também houve mais interesse nas eleições estaduais do que nas eleições europeias e municipais realizadas anteriormente neste ano, com 24,3% de participação dos eleitores inscritos.

12:18 Alta participação esperada na SaxôniaNa Saxônia, espera-se uma alta participação nas eleições estaduais. Às 12h, 25,8% dos eleitores inscritos haviam votado, segundo a Oficina Estadual de Estatística em Kamenz. Figuras semelhantes foram relatadas durante as eleições estaduais de 2019, com uma ligeira porcentagem maior de 26,2%. Os votos por correio ainda não foram incluídos nas estatísticas preliminares. A estimativa é de que 24,6% dos eleitores exerçam seu direito de voto por correio, em comparação com 16,9% em 2019. A oficina eleitoral informou que as eleições estão ocorrendo sem interrupções.

11:58 von Lucke: Resultado da eleição pode enfraquecer a coalizão de BerlimOs resultados das eleições na Saxônia e na Turíngia ainda não foram determinados. De acordo com o cientista político Albrecht von Lucke, se o SPD não entrar no parlamento estadual, será "quase como um terremoto". Em uma entrevista, ele analisou as eleições e suas possíveis implicações.

11:26 Polícia investiga ameaça em seção de votaçãoA polícia em Gera está investigando uma ameaça feita em uma seção de votação. Um homem, usando uma camiseta da AfD, entrou na seção de votação para votar pela manhã. O gerente da seção de votação pediu ao homem que tirasse a camiseta, já que era publicidade partidária proibida dentro da seção de votação. Ele obedeceu, mas expressou sua insatisfação com o tratamento recebido ao sair do local, ameaçando retornar. A polícia registrou um depoimento e o repreendeu. Além disso, a polícia em Erfurt está investigando pichações ("Höcke é um nazista") perto das seções de votação como casos de dano criminal.

11:10 Correctiv alerta para notícias falsas circulandoA rede de pesquisa Correctiv alertou para uma notícia falsa que voltou a circular. Ela afirma que assinar o papel de votação protege contra a manipulação do voto. No entanto, a oficina do presidente federal confirmou ao Correctiv que "o papel de votação não deve ser assinado pelo eleitor, pois isso coloca em risco o sigilo do voto, invalidando todo o papel de votação".

10:29 Voigt espera por "razões de maioria estável"O candidato principal da CDU na Turíngia, Mario Voigt, também votou. Ele espera "que muitos mulheres e homens da Turíngia vão às urnas e exercem seu direito de moldar o futuro de nosso estado". Ele também espera por "razões de maioria estável" para permitir que o estado avance novamente.

11:25 Sonneberg Experimenta aumento de ameaças da extrema direitaSonneberg é o primeiro distrito da Alemanha governado por um político da AfD. Desde então, ativistas relataram ter sofrido severa perseguição, o que levou várias pessoas a renunciarem aos seus empregos. Além disso, os relatórios sugerem um aumento de cinco vezes no número de ataques de extrema direita em um ano. Os especialistas correlacionam essa tendência com o administrador distrital da AfD.

10:57 Declaração de Kretschmer na urnaO primeiro-ministro da Saxônia, Michael Kretschmer, considera a eleição estadual em sua jurisdição como "provavelmente a mais crítica em 34 anos". Depois de votar em Dresden, ele agradeceu aos que votaram differently initially but have subsequently supported the "significant force in the mainstream center", referring to the Saxon Union. "This shared understanding will facilitate a government formation that serves this region," Kretschmer added. In current polls, his CDU is locked in a tight race with the AfD.

10:30 Ramelow's Stand on Minority GovernmentFor Thuringia's Prime Minister Bodo Ramelow, election day translates into a "celebration of democracy," despite the potential risk of not being re-elected. In an ntv interview, the Left Party politician discussed his reasons for not advocating for a minority government and his doubts over the competence of the BSW.

09:59 Historian Criticizes Election DateHistorian Peter Oliver Loew criticizes the election date for the state elections in Saxony and Thuringia on the 85th anniversary of the German invasion of Poland in 1939. "Individuals who thought scheduling elections on September 1st were a good idea didn't have a great sense of history," Loew told Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). When considering the AfD, labeled as "secured right-wing extremist" by both states' domestic intelligence service, Loew said: "This can lead to very discomforting connections if the party wins in Dresden and Erfurt, whose relationship with the Nazi era is unclear."

09:30 "Eleição Crítica": Todos os Dados para a Eleição do Estado da SaxôniaMais de 3,3 milhões de eleitores na Saxônia votaram hoje para determinar quem gostariam de liderar o futuro político do parlamento estadual de Dresden. O CDU pode não mais garantir a primeira posição no estado desde 1990. O primeiro-ministro da Saxônia, Michael Kretschmer, chama a eleição de "crucial". "Tudo depende disso."

09:05 Kretschmer Fala sobre o Debate sobre Refugiados, Governo de Trânsito e Guerra na UcrâniaNo dia da eleição na Saxônia, Michael Kretschmer continuará a série de vitórias do CDU no estado? Em uma entrevista ao ntv, Kretschmer discute sua posição sobre o debate sobre refugiados, o governo de trânsito e a guerra na Ucrânia.

08:46 Dados da Eleição da TuríngiaHoje, o dever eleitoral na Alemanha: a luta pelo poder para governar o estado federal de aproximadamente 2,1 milhões de habitantes pelos próximos cinco anos começa. O AfD, com o candidato principal Björn Höcke, se tornará a maior força na Turíngia?

08:24 A Ameaça à Democracia do Crescimento do AfDAs pesquisas indicam que o AfD pode ganhar influência substancial nas próximas eleições na Saxônia e na Turíngia. Para as instituições democráticas, esse desenvolvimento é preocupante, como um grupo de pesquisa apontou. As pessoas podem superestimar a robustez da nossa ordem jurídica.

08:00 this: Estações de Votação Abertas na Turíngia e na SaxôniaHoje, novos parlamentos estaduais serão escolhidos na Turíngia e na Saxônia. De acordo com as pesquisas, o AfD tem uma vantagem considerável na Turíngia. Na Saxônia, o CDU liderado pelo primeiro-ministro incumbente Michael Kretschmer e o AfD estão em uma disputa apertada. As projeções iniciais são esperadas por volta das 18:00, quando as estações de votação fecharem. As eleições nestes dois estados alemães orientais servem como uma medida para a coalizão de trânsito em Berlim.

Para a atual coalizão vermelho-verde no Thüringen liderada pelo primeiro-ministro Bodo Ramelow (Esquerda), não há maioria nas pesquisas. Uma opção pós-eleitoral potencial inclui um governo composto pelo CDU, pela Aliança para o Progresso e a Renovação (APR) liderada por Sahra Wagenknecht, e pelo SPD. Na Saxônia, o destino da coalizão entre CDU, SPD e Verdes permanece incerto. Kretschmer não descarta uma aliança com o APR. O partido da Esquerda corre o risco de ser expulso do parlamento na Saxônia. O mesmo destino pode atingir os Verdes e o FDP na Turíngia.

O Grupo Verde, apesar de não ter um candidato direto na Turíngia, pode ganhar assentos no parlamento estadual através da lista estadual, já que o impressionante resultado do segundo voto do AfD garante assentos adicionais além de seus candidatos diretos.

Em contraste com o Grupo Verde, o Partido da Esquerda na Saxônia conseguiu garantir dois mandatos diretos em Leipzig, apesar de não ter alcançado a faixa de 5%, graças a um sistema eleitoral único na Saxônia.

Leia também: